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Посетить старинные португальские городки, отдохнуть на лучших пляжах и увидеть легендарный мыс Рока

Михаил
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Михаил – ваш гид
Приготовьтесь влюбиться в Атлантическое побережье Португалии и да не испугают вас ветра мыса Рока! Я покажу самые главные достопримечательности старинных городков Синтры и Кашкайша, проведу к таинственным природным памятникам — гроту Бока ду Инферно и пляжу Урса, о которых слагают легенды.

А также расскажу об особенностях жизни в Потругалии, ее истории и культуре.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики

Что вас ожидает

Средневековый Кашкайш
Наша первая остановка — Кашкайш. Здесь вы прогуляетесь уютными улочками вдоль мозаичных фасадов, совершите променад по живописной «Лиссабонской ривьере» и погрузитесь в историю старинного портового городка. Мы поговорим о строительстве цитадели и герцоге Альбе, масштабном землетрясении и судьбе Кашкайша в года Второй мировой войны. 

Памятники природы
После вас ждет знакомство с уникальными природными достопримечательностями побережья. Мы посетим легендарный Бока ду Инферно, что в переводе значит «Пасть Ада»: увидев грот и узнав местные предания об этом месте, вы перестанете удивляться названию. А также отдохнем пляже, где снимали одну из серий «Бондианы». Приготовьтесь к восхитительной панораме и мощным ветрам, которые привлекают виндсерферов со всего мира. Не менее захватывающий вид будет ждать вас на вершине горы у подножия роскошного монастыря в стиле барокко. Самый острый глаз сможет увидеть отсюда архипелаг Берленгана севере и Mыс Эшпишел на юге. 

Кабо де Рока и пляж Урса
Взяв курс на запад, мы отправимся к визитной карточке Португалии — мысу Рока. Поэт Луиш де Kамоэнс описал этот мыс, как то место «где заканчивается земля, и начинается море». Стоя у бескрайней Атлантики и глядя на разбивающиеся о скалы волны, вы ощутите величие стихии. А чтобы вы окончательно влюбились в Португалию, мы заглянем на пляж Урса, знаменитый не только лучшими пейзажами, но и мистическими легендами. 

Роскошная Синтра
Кульминацией путешествия станет посещение любимого курорта португальских монархов — Синтры. Витиеватые улочки, яркие краски и потрясающая архитектура городка очаруют вас, а цветущие сады и парки дополнят чудесные пасторали. Вы увидите изысканные дворцы и замки, поразитесь гармоничному соседству истории и современности. Нагуляв аппетит, мы зайдем в кафе Перикита, которое уже второе столетие угощает гостей лучшими кейжадами с ароматным кофе.

Организационные детали

  • Я — гибкий гид и готов изменить маршрут по вашему желанию при заблаговременном согласовании
  • Экскурсия проходит на 5-местном автомобиле Mazda 2
  • Питание не входит в стоимость экскурсии
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики
Большое путешествие вдоль Атлантики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Миша и никто не сможет погрузить вас в Португальскую культуру лучше меня! Я бросил якорь здесь более 20 лет назад, обзавёлся португальской семьей и пустил корни. С удовольствием поделюсь с вами приобретёнными знаниями о культурных особенностях местных жителей этой удивительной страны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 февраля 2020
Большое спасибо Мише за интересные рассказы о Португалии, советы куда сходить, что купить и где купить! Очень понравился формат экскурсии, как взгляд со стороны местных жителей!

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