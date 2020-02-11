Что вас ожидает

Средневековый Кашкайш

Наша первая остановка — Кашкайш. Здесь вы прогуляетесь уютными улочками вдоль мозаичных фасадов, совершите променад по живописной «Лиссабонской ривьере» и погрузитесь в историю старинного портового городка. Мы поговорим о строительстве цитадели и герцоге Альбе, масштабном землетрясении и судьбе Кашкайша в года Второй мировой войны.

Памятники природы

После вас ждет знакомство с уникальными природными достопримечательностями побережья. Мы посетим легендарный Бока ду Инферно, что в переводе значит «Пасть Ада»: увидев грот и узнав местные предания об этом месте, вы перестанете удивляться названию. А также отдохнем пляже, где снимали одну из серий «Бондианы». Приготовьтесь к восхитительной панораме и мощным ветрам, которые привлекают виндсерферов со всего мира. Не менее захватывающий вид будет ждать вас на вершине горы у подножия роскошного монастыря в стиле барокко. Самый острый глаз сможет увидеть отсюда архипелаг Берленгана севере и Mыс Эшпишел на юге.

Кабо де Рока и пляж Урса

Взяв курс на запад, мы отправимся к визитной карточке Португалии — мысу Рока. Поэт Луиш де Kамоэнс описал этот мыс, как то место «где заканчивается земля, и начинается море». Стоя у бескрайней Атлантики и глядя на разбивающиеся о скалы волны, вы ощутите величие стихии. А чтобы вы окончательно влюбились в Португалию, мы заглянем на пляж Урса, знаменитый не только лучшими пейзажами, но и мистическими легендами.

Роскошная Синтра

Кульминацией путешествия станет посещение любимого курорта португальских монархов — Синтры. Витиеватые улочки, яркие краски и потрясающая архитектура городка очаруют вас, а цветущие сады и парки дополнят чудесные пасторали. Вы увидите изысканные дворцы и замки, поразитесь гармоничному соседству истории и современности. Нагуляв аппетит, мы зайдем в кафе Перикита, которое уже второе столетие угощает гостей лучшими кейжадами с ароматным кофе.