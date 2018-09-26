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Знакомство с двумя контрастными районами Лиссабона

Виктория
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Виктория – ваш гид
На прогулке вы сможете отметить для себя, какой Лиссабон вам по душе: богемный, шумный, модный Шиаду или самобытная Моурария со своим неспешным ходом жизни, длинными узкими улицами, звуками фаду и сохнущим на окнах бельем.

Эти два района абсолютно не похожи друг на друга ни архитектурно, ни исторически.

Объединенные в один маршрут, они познакомят вас с контрастным характером португальской столицы и позволят взглянуть на нее с разных ракурсов.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария

Что вас ожидает

Богемный Шиаду
Экскурсия начнется со знакомства с элегантным Шиаду, который некогда был кварталом церквей и монастырей, а позже стал местом, где творили и встречались поэты и художники. Сегодня это район театров, модных магазинов, кафе и книжных лавок. Я расскажу, почему Шиаду носит такое название и где раньше находились ворота в город. В одном из зданий вы обнаружите остатки крепостных стен 14 века. Узнаете, где продается превосходный кофе и самая маленькая книга в Лиссабоне. Зайдете в несколько магазинов, которые существуют уже более 100 лет и которым присвоен статус «исторический». Обязательным пунктом программы будет посещение площади Кармелитов и лифта Санта-Жуста. Я познакомлю вас с историей старинного монастыря Кармелитов, а также расскажу, что раньше находилось на верхнем этаже лифта Санта-Жуста. А следующей остановкой будет смотровая площадка отеля, с которой вам откроется прекрасный вид на замок и центр города. При желании, в местном заведении вы сможете продегустировать традиционный вишневый ликёр «жинжа».

Дух старого Лиссабона
В колоритной Моурарии вам, возможно, покажется, что время остановилось. Район, где с 12 века на протяжении нескольких столетий проживали мавры, а позже евреи, сохранил в себе сплетение культур, религий и архитектурных деталей. Долгое время он считался самым неблагополучным кварталом центрального Лиссабона, однако сейчас Моурария стремительно преображается, превращаясь в идеальное место для тех, кто хочет увидеть аутентичный Лиссабон. Мы пройдемся по живописным улочкам и атмосферным дворикам, вы увидите, где находилась старинная мечеть и общественные прачечные. Я расскажу интересные факты из прошлого и настоящего этого района и о том, кто еще, помимо коренных лиссабонцев, здесь живет.

Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария
Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, и я живу в Лиссабоне с 2012 года. Лиссабон — мой дом, мой любимый город, он не перестает удивлять и восхищать! Много раз я показывала Лиссабон своим путешествующим друзьям, после — друзьям друзей, родственникам, друзьям родственников, и каждый раз видела такой интерес и радость в их глазах! Нет ничего лучше, чем делиться своими историями, секретами и впечатлениями о месте, где живешь, и видеть, что это начинает вдохновлять и интересовать путешествующих так же, как и тебя. Пришло время поделиться этими эмоциями и с вами. До скорой встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась. Виктория рассказала и показала много интересного. Вряд ли мы сами обратили внимание на некоторые дома, улочки или историяеские места. Приятное общение, непринужденная беседа. Все отлично, но необходимо помнить, что прогулка по городу это примерно 4 часа пешком - требует немало сил. Нам более 60 лет, но с таким хорошим экскурсоводом время пролетело незаметно. Спасибо!
17 сентября 2018
Гуляли по городу с Викторией в сентябре. Очень приятная в общении девушка, тактичная, отзывчивая. Интересный рассказчик, дает много информации, нужной самостоятельно путешествующим. Все было замечательно. Рекомендую всем.

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