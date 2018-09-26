Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария

Знакомство с двумя контрастными районами Лиссабона
Эти два района абсолютно не похожи друг на друга ни архитектурно, ни исторически.
Объединенные в один маршрут, они познакомят вас с контрастным характером португальской столицы и позволят взглянуть на нее с разных ракурсов.
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Что вас ожидает
Богемный Шиаду
Экскурсия начнется со знакомства с элегантным Шиаду, который некогда был кварталом церквей и монастырей, а позже стал местом, где творили и встречались поэты и художники. Сегодня это район театров, модных магазинов, кафе и книжных лавок. Я расскажу, почему Шиаду носит такое название и где раньше находились ворота в город. В одном из зданий вы обнаружите остатки крепостных стен 14 века. Узнаете, где продается превосходный кофе и самая маленькая книга в Лиссабоне. Зайдете в несколько магазинов, которые существуют уже более 100 лет и которым присвоен статус «исторический». Обязательным пунктом программы будет посещение площади Кармелитов и лифта Санта-Жуста. Я познакомлю вас с историей старинного монастыря Кармелитов, а также расскажу, что раньше находилось на верхнем этаже лифта Санта-Жуста. А следующей остановкой будет смотровая площадка отеля, с которой вам откроется прекрасный вид на замок и центр города. При желании, в местном заведении вы сможете продегустировать традиционный вишневый ликёр «жинжа».
Дух старого Лиссабона
В колоритной Моурарии вам, возможно, покажется, что время остановилось. Район, где с 12 века на протяжении нескольких столетий проживали мавры, а позже евреи, сохранил в себе сплетение культур, религий и архитектурных деталей. Долгое время он считался самым неблагополучным кварталом центрального Лиссабона, однако сейчас Моурария стремительно преображается, превращаясь в идеальное место для тех, кто хочет увидеть аутентичный Лиссабон. Мы пройдемся по живописным улочкам и атмосферным дворикам, вы увидите, где находилась старинная мечеть и общественные прачечные. Я расскажу интересные факты из прошлого и настоящего этого района и о том, кто еще, помимо коренных лиссабонцев, здесь живет.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.