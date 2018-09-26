Элегантный Шиаду и аутентичная Моурария

На прогулке вы сможете отметить для себя, какой Лиссабон вам по душе: богемный, шумный, модный Шиаду или самобытная Моурария со своим неспешным ходом жизни, длинными узкими улицами, звуками фаду и сохнущим на окнах бельем. Эти два района абсолютно не похожи друг на друга ни архитектурно, ни исторически. Объединенные в один маршрут, они познакомят вас с контрастным характером португальской столицы и позволят взглянуть на нее с разных ракурсов.

Что вас ожидает

Богемный Шиаду

Экскурсия начнется со знакомства с элегантным Шиаду, который некогда был кварталом церквей и монастырей, а позже стал местом, где творили и встречались поэты и художники. Сегодня это район театров, модных магазинов, кафе и книжных лавок. Я расскажу, почему Шиаду носит такое название и где раньше находились ворота в город. В одном из зданий вы обнаружите остатки крепостных стен 14 века. Узнаете, где продается превосходный кофе и самая маленькая книга в Лиссабоне. Зайдете в несколько магазинов, которые существуют уже более 100 лет и которым присвоен статус «исторический». Обязательным пунктом программы будет посещение площади Кармелитов и лифта Санта-Жуста. Я познакомлю вас с историей старинного монастыря Кармелитов, а также расскажу, что раньше находилось на верхнем этаже лифта Санта-Жуста. А следующей остановкой будет смотровая площадка отеля, с которой вам откроется прекрасный вид на замок и центр города. При желании, в местном заведении вы сможете продегустировать традиционный вишневый ликёр «жинжа».

Дух старого Лиссабона

В колоритной Моурарии вам, возможно, покажется, что время остановилось. Район, где с 12 века на протяжении нескольких столетий проживали мавры, а позже евреи, сохранил в себе сплетение культур, религий и архитектурных деталей. Долгое время он считался самым неблагополучным кварталом центрального Лиссабона, однако сейчас Моурария стремительно преображается, превращаясь в идеальное место для тех, кто хочет увидеть аутентичный Лиссабон. Мы пройдемся по живописным улочкам и атмосферным дворикам, вы увидите, где находилась старинная мечеть и общественные прачечные. Я расскажу интересные факты из прошлого и настоящего этого района и о том, кто еще, помимо коренных лиссабонцев, здесь живет.