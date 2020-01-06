12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Все это жизнь. Все это грустно. И все это — фаду».

Что вас ожидает

Месторождение и история жанра

Мы встретимся на площади Россиу, где, при желании, вы отведаете вишневки, приготовленной по 100-летнему рецепту. А затем отправимся в старую часть города, в район Алфама, где в маргинальной атмосфере зародился национальный жанр и музыкальная гордость португальцев — пронзительный фаду. По пути вы услышите несколько нетривиальных фактов из истории Португалии и исчерпывающий рассказ о происхождении фаду как стиля. Поговорим о первой исполнительнице фаду, Марии Севере, и королеве жанра, Амалии Родригеш. О незавидной судьбе фадишты, стоящей у истоков направления, и причудливой смеси самых разных музыкальных стилей.

Аутентичное исполнение фаду

Я покажу три разных заведения (некоторых из них нет ни в одном путеводителе), где фаду исполняют за закрытыми дверями. Вы услышите неакадемическое исполнение, практически неизменное с момента появления жанра. Под аккомпанемент двух гитар талантливые вокалисты погрузят вас в мир португальской музыки. И, возможно, один из наиболее ярких образов, транслируемых фаду, оживет в глубоком и бархатном тембре женщины, оплакивающей несбывшиеся мечты о любви.

🌇 Также в программе три великолепных панорамы со смотровых площадок Граса, Порташ ду Сол, Санта Лузия, где вы сможете сделать отличные фотографии.