12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фаду — прочувствовать душу Португалии

Познакомиться с жанром, без которого невозможно представить народную музыкальную культуру

Ольга и Дарья
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Ольга и Дарья – представитель гидов
Смесь одиночества, ностальгии, тоски и любовного томления сотворила жанр, который отразил черты мягкой португальской души и отделил ее от темперамента буйных соседей.

Вы узнаете историю района, где зародился фаду, откроете его культовых представителей и услышите каноническое исполнение в трех нетуристических заведениях.
79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча — на площади Россиу
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии

«Все это жизнь. Все это грустно. И все это — фаду».

Что вас ожидает

Месторождение и история жанра
Мы встретимся на площади Россиу, где, при желании, вы отведаете вишневки, приготовленной по 100-летнему рецепту. А затем отправимся в старую часть города, в район Алфама, где в маргинальной атмосфере зародился национальный жанр и музыкальная гордость португальцев — пронзительный фаду. По пути вы услышите несколько нетривиальных фактов из истории Португалии и исчерпывающий рассказ о происхождении фаду как стиля. Поговорим о первой исполнительнице фаду, Марии Севере, и королеве жанра, Амалии Родригеш. О незавидной судьбе фадишты, стоящей у истоков направления, и причудливой смеси самых разных музыкальных стилей.

Аутентичное исполнение фаду
Я покажу три разных заведения (некоторых из них нет ни в одном путеводителе), где фаду исполняют за закрытыми дверями. Вы услышите неакадемическое исполнение, практически неизменное с момента появления жанра. Под аккомпанемент двух гитар талантливые вокалисты погрузят вас в мир португальской музыки. И, возможно, один из наиболее ярких образов, транслируемых фаду, оживет в глубоком и бархатном тембре женщины, оплакивающей несбывшиеся мечты о любви.

🌇 Также в программе три великолепных панорамы со смотровых площадок Граса, Порташ ду Сол, Санта Лузия, где вы сможете сделать отличные фотографии.

Организационные детали

  • Вход в заведения бесплатный. Оплачиваются отдельно только дегустации.
  • Фаду в Португалии исполняют в ресторанчиках, что подразумевает возможность попробовать португальские вина, традиционные закуски (оливки, сыры и колбасы), а также традиционные горячие блюда, бакаляу. При желании по ходу экскурсии у вас будет возможность пообедать — средний чек 15-40 евро.
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии
Фаду — прочувствовать душу Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Россиу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга и Дарья
Ольга и Дарья
Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на португальской земле! Мы живем здесь более 6 лет — достаточно долго, чтобы всем сердцем полюбить эту страну, но недостаточно, чтобы перестать удивляться. Наша команда «морских волков» сплоченная, дружелюбная и веселая. Мы любим находить нетривиальные факты и делиться своими открытиями. А наши прогулки по знаковым местам Лиссабона всегда проходят в непринужденной атмосфере увлекательного рассказа.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Просто хотелось бы посетить больше чем одно место и послушать разных исполнителей
5 января 2020
Смысл экскурсионной программы остался нам не понятен, из заявленных на сайте 3х мест с прослушиванием Фаду, мы посетили только один ресторан, и сама экскурсия скорее напоминала сопровождение до данного заведения. Исполнение Фадо мы слушали впервые, очень понравилось , атмосферное место, расположение столика на первой линии и великолепные артисты позволи нам отлично провести вечер. Цены в ресторане завышены, к этому нужно быть готовыми. Вместо 3х часов экскурссия длилась 2,5 часа, мимо 2го места мы прошли (Дарья предложила зайти, но без особого энтузиазма), мы рассчитывали на 3-е место, но туда почему-то мы опоздали (почему мы так и не поняли...). По итогу , хочеться отметить, что данное мероприятие сложно назвать экскурсионной программой особенно за такую стоимость.
3 января 2020
Все очень понравилось! Спасибо большое Веронике за интересные рассказы!
16 ноября 2019
Спасибо Дарье за проведенную экскурсию. Прогулялись по вечерней Альфаме. С удовольствием послушали аутентичное фаду.
Татьяна
15 ноября 2019
Потрясающий вечер с искрометной Дарьей!))) Экскурсия на которой вы сможете услышать «душу Португалии», понять местных жителей и прочувствовать таинственную ”saudade“ (португальскую меланхолию). Спасибо Даше за такой яркий и атмосферный вечер!)))
10 ноября 2019
Фаду, конечно, на любителя, а вот Дарья - огонь! Эмоционально, ярко и нетривиально. Много знаний и информации, но вошло легко и многое запомнилось. Сумела создать яркие образы, дала полезные советы, далеко выходящие за рамки экскурсии. Обогатила и культурно, и по дружески. Приятно, когда человек любит то, что делает. Спасибо!
7 ноября 2019
Даша прекрасно провела экскурсию и дала много дополнительного материала для моего дальнейшего путешествия. Спасибо огромное!
Евгения
6 ноября 2019
Замечательная экскурсия!!! Вернее, это даже не экскурсия, а чудесный вечер, проведённый с Дарьей!!! Всем рекомендую провести такой вечер в аутентичной обстановке (в кафе, да и просто на улочке) старой Альфамы. А какой замечательный рассказчик Дарья, какое непринужденное общение, какое чувство юмора у Дарьи!!! Вместо 3 часов, незаметно пролетели все 4 часа. Послушайте фаду и пообщайтесь с замечательной девушкой-гидом Дарьей не только о фаду, но и о Лиссабоне, побывайте на интересных смотровых площадках Лиссабона . Оно того стоит!!!
Даша, спасибо Вам огромное за чудесный вечер с фаду!!!
30 октября 2019
Если вы не были на экскурсии у Даши вы не были в Португалии. Очень понравилась увлекательная экскурсия. Даша очень грамотный экскурсовод. Если есть желание почувствовать настоящую Португалию вам сюда! Даше большое спасибо за отличный вечер.
21 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия, которую справедливо можно назвать душевной. Выбрала ее, потому что хотелось узнать Португалию не только с точки зрения туриста, но и почувствовать себя местным жителем. Сама прогулка очень атмосферная еще даже до прослушивания фадо. Замечательная девушка Вероника показала мне очень интересные уголки старого города, рассказывая при этом легенды и истории Лиссабона, фадо, и также ответила на все интересующие меня вопросы. Сами ресторанчики "запрятаны" в закоулках-поворатах-переулках, сама бы я никогда бы не нашла. Ну и конечно же сама музыка, исполнение, атмосфера, все было просто великолепно=) В общем всем рекомендую экскурсию=)
Ещё 2 отзыва

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