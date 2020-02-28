9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций

ANASTASIIA
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ANASTASIIA – ваш гид
Яркие домики и узкие улицы, атмосферные кафе тусовочного района Шиаду, небоскребы у океана и панорамы реки Тежу — все это Лиссабон, и он станет отличным фоном для нашей фотосессии.

Я помогу вам подготовиться к съемке, чтобы кадры получились действительно идеальными.

А еще расскажу о городе и культуре португальцев и дам полезные советы для гостей Лиссабона.
166 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям

Что вас ожидает

Фотогеничный Лиссабон и вы
Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе: будет ли это аутентичный район Alfama с пестрыми домиками или современный и яркий Parque das Nações, модный и атмосферный Chiado или исторический морской Belem — зависит от ваших предпочтений. А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш  — излюбленного места португальской королевской семьи.

Настрой и рабочие моменты
Мы начнем общение еще до начала экскурсии: обсудим маршрут и поговорим о том, какую одежду лучше подобрать для вашего образа и локаций Лиссабона. Как опытный фотограф я помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу, как лучше позировать, и найду для вас выгодные ракурсы.

Не только фото
В перерывах между съемками я расскажу об истории тех мест, которые выступят на прогулке в роли декораций. Вы узнаете о традициях португальцев и о том, как они отмечают праздники, услышите о национальной кухне и культуре винопития. Я поделюсь с вами туристическими лайфхаками, помогу разобраться в транспортной системе, посоветую, где лучше отдохнуть и что обязательно стоит попробовать в Португалии.

Организационные детали

  • По окончании прогулки вы получите около 200 фотографий в течение 6 дней.
  • Фотосессию также можно провести для детей и их родителей.
  • Максимальное количество человек для фотосессии — 3.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ANASTASIIA
ANASTASIIA
Меня зовут Анастасия, я обожаю создавать образы и делать запоминающиеся фотографии. 5 лет назад я переехала в Португалию и влюбилась в эту страну. По ходу прогулки я расскажу вам интересные факты о жизни в Португалии и ее истории, а также дам нужные советы для вашего путешествия.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Почти 3 часа фото прогулки с Анастасией пролетели незаметно. Восхитительные смотровые площадки, неожиданные улочки, атмосферные кафешки и при этом ненавязчивая работа с камерой. Было интересно и неутомительно. А память о фотогеничном городе и интересно проведённом времени останется на профессиональных фотографиях. Рекомендую!
19 декабря 2019
Экскурсия подойдет всем, кто хочет получить на память прекрасные фотографии с замечательными видами Лиссабона, а также узнать историю города и его нравы и особенности жизни. Анастасия подобрала красивые колоритные места для фотосессии и фотографии получились замечательные!
15 ноября 2019
Это была первая фотосессия за границей. И сказать, что я довольна-это ничего не сказать), эмоции остались до сих пор, хоть и прошло две недели. Анастасия прекрасный фотограф, смогла передать наши с дочкой эмоции в полной мере, подобрать потрясающие колоритные места и чудесные ракурсы. Т.к. было день рождение у дочки, Анастасия организовала нам праздничную атмосферу с осенним букетом. Между делом попробовали вкуснейший кофе с местными пироженками) Задача ставилась именно провести фотоссесию, без достопримечательностей, но Настя нашла время все-таки показать и рассказать информацию о Лиссабоне. А бонус данной экскурсии - это явки и пароли мест обязательных к посещению и вкуснейших ресторанов и кафе, за что отдельное спасибо! Фотографии получились (их более 200шт) шикарные, живые, эмоциональные и просто офигенные)). Спасибо Настя и настоятельно рекомендую данную экскурсию!
16 октября 2019
Фотопрогулка с Анастасией прошла очень легко и интересно. Прогулялись по интересным местам Лиссабона и сделали много ярких снимков на память) всем рекомендуем!)
30 сентября 2019
Хочется сказать огромное спасибо Анастасии! Все прошло замечательно и увлекательно! Анастасия очень много рассказала интересного, захотелось еще больше узнать эту страну!!!!Столько положительных эмоций и впечатлений! Да еще это все запечатлено! Здорово!
14 сентября 2019
После прогулки с Анастасией у нас остались чудесные фотографии и вспоминания. Анастасия- настоящий профессионал своего дела. Фотографии получились очень стильные, они все очень разные. Мы гуляли втроем, получилось порядка 230 фотографий.

К сожалению, я не сообразила, что нужно было заранее проговорить требования к разрешению фотографий - я обычно печатаю фотоальбомы. Но Анастасия была очень терпеливая со мной, и высылала мне фото несколько раз, до тех пор, пока я не подтвердила, что разрешения хватает для печати больших фотографий (на страницу альбома) Очнь рекомендую фотопрогулку, фотографии правда очен красивые, слелана приятная обработка
8 августа 2019
Все прошло отлично , ждём фото
8 июля 2019
Экскурсия больше про фотосессию, а не про историю.
Всё прошло легко, комфортно и познавательно. Анастасия расскажет и про вина и про местные традиции, подскажет рыбные места, пляжи и тд. Знакомство с Анастасией оказалось не только приятным, но и полезным!
Места для фото выбраны красивые и атмосферные! С нетерпением жду фотографии)
3 июня 2019
Фотопрогулка очень понравилась.
С Анастасией легко общаться, она с удовольствием подскажет, что нужно сделать для хорошей съёмки, а заодно расскажет о жизни в Португалии и поможет советом, если нужно, а еще покажет красивые места в той округе, где проходит прогулка :)

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