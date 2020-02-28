9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотогеничный Лиссабон и вы

Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе: будет ли это аутентичный район Alfama с пестрыми домиками или современный и яркий Parque das Nações, модный и атмосферный Chiado или исторический морской Belem — зависит от ваших предпочтений. А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи.

Настрой и рабочие моменты

Мы начнем общение еще до начала экскурсии: обсудим маршрут и поговорим о том, какую одежду лучше подобрать для вашего образа и локаций Лиссабона. Как опытный фотограф я помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу, как лучше позировать, и найду для вас выгодные ракурсы.

Не только фото

В перерывах между съемками я расскажу об истории тех мест, которые выступят на прогулке в роли декораций. Вы узнаете о традициях португальцев и о том, как они отмечают праздники, услышите о национальной кухне и культуре винопития. Я поделюсь с вами туристическими лайфхаками, помогу разобраться в транспортной системе, посоветую, где лучше отдохнуть и что обязательно стоит попробовать в Португалии.