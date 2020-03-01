Фотосессии в Лиссабоне

Что вас ожидает

Внимание! На выбор предлагается два маршрута

Утренний кофе в Лиссабоне

Мы встретим рассвет на главной площади и увидим, как неспешно просыпается город. Я расскажу о менталитете, привычках и традициях местных и поделюсь знаниями об истории города. Затем мы отправимся на одну и самых романтичных смотровых площадок, поднимемся к Пантеону, а после прогуляемся витиеватыми улочками старейшего района, где чуть ли не за каждым поворотом ждет удивительное открытие. В заключение я проведу вас в аутентичное кафе, где можно будет насладиться чашечкой ароматного кофе.

Лиссабон — колыбель аристократии

Мы встретимся в районе Лапа, где нам откроет свою тайну древний акведук и встретится великолепная базилика, которую построила безумная королева. Я расскажу о главных достопримечательностях и сфотографирую вас на фоне милых желтых трамвайчиков. А после прогулки мы прокатимся на фуникулере Бика и полюбуемся городом с одной из лучших обзорных площадок.