Фотосессии в Лиссабоне

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Прогуляться старинными улочками, прочувствовать атмосферу города и навсегда стать его частью

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мозаика черепичных крыш до самого горизонта, домики, наряженные в праздничное азулежу, и миловидные улочки, утопающие в солнечном свете, станут неповторимыми декорациями.

Я запечатлею вас загоревшими, отдохнувшими и счастливыми, так что, глядя на снимки, вы непременно будете вспоминать моменты путешествия!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»

Что вас ожидает

Внимание! На выбор предлагается два маршрута

Утренний кофе в Лиссабоне
Мы встретим рассвет на главной площади и увидим, как неспешно просыпается город. Я расскажу о менталитете, привычках и традициях местных и поделюсь знаниями об истории города. Затем мы отправимся на одну и самых романтичных смотровых площадок, поднимемся к Пантеону, а после прогуляемся витиеватыми улочками старейшего района, где чуть ли не за каждым поворотом ждет удивительное открытие. В заключение я проведу вас в аутентичное кафе, где можно будет насладиться чашечкой ароматного кофе.

Лиссабон — колыбель аристократии
Мы встретимся в районе Лапа, где нам откроет свою тайну древний акведук и встретится великолепная базилика, которую построила безумная королева. Я расскажу о главных достопримечательностях и сфотографирую вас на фоне милых желтых трамвайчиков. А после прогулки мы прокатимся на фуникулере Бика и полюбуемся городом с одной из лучших обзорных площадок.

Организационные детали

  • Через 3-5 дней после экскурсии вы получите 150-200 фотографий с базовой коррекцией и 20 лучших снимков (по вашему выбору либо на мое усмотрение) в авторской художественной ретуши — через 4 недели. Снимки пересылаю через файлообменник.
  • Экскурсия проходит утром и вечером
  • Перед прогулкой мы обсудим детали маршрута и ваши пожелания. Я помогу с подбором одежды и позированием.
  • Стоимость проезда на фуникулере — 4 евро/чел.
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»
Фотопрогулка «Секреты Лиссабона»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Привет, меня зовут Ирина. Более двух лет я счастливо живу в Лиссабоне, работаю фотографом, учусь и принимаю активное участие в общественной жизни города. Имею 7-летний опыт в семейной и детской съемке, а также публикации в журналах. Я безумно люблю пешие прогулки, поэтому знаю много фотогеничных и тайных уголков Лиссабона. Я предлагаю вам привезти из путешествия не только сувениры, а и красочные фотографии, которые еще не один год будут напоминать вам о сказочном отпуске в Португалии.
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Фотосессии в Лиссабоне

Фотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по Лиссабону
От 89 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Увидеть самые интересные места города, посмотреть на него с высоты и получить яркие снимки на память
Вы погуляете по колоритным районам Байша, Шиаду, Алфама и Граса, услышите о местной жизни, подниметесь на лучшие смотровые площадки и попробуете домашнюю вишневую наливку. Я запечатлею на профессиональную камеру ваши эмоции от знакомства с Лиссабоном и после экскурсии пришлю сногсшибательные фото.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностямФотопрогулка по Лиссабону и его окрестностямФотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
166 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
Яркие домики и узкие улицы, атмосферные кафе тусовочного района Шиаду, небоскребы у океана и панорамы реки Тежу — все это Лиссабон, и он станет отличным фоном для нашей фотосессии. Я помогу вам подготовиться к съемке, чтобы кадры получились действительно идеальными. А еще расскажу о городе и культуре португальцев и дам полезные советы для гостей Лиссабона.
Фотопрогулка в сердце ЛиссабонаФотопрогулка в сердце ЛиссабонаФотопрогулка в сердце Лиссабона
170 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Трудно представить более идеальное место для фотосессии, чем Лиссабон — с его фактурными улочками, калейдоскопом плитки азулежу и захватывающими обзорными площадками. Мы прогуляемся по закоулкам Алфамы и поговорим о португальском стиле жизни, а профессиональный фотограф поймает ваши живые эмоции и сохранит их на ярких снимках.
Фотопрогулка по району БелемФотопрогулка по району БелемФотопрогулка по району Белем
От 100 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с «морским» районом Лиссабона и запечатлеть себя на фоне его ярких фасадов
Белем — единственное место в городе, где можно перенестись в эпоху Великих географических открытий, познакомиться с архитектурой мануэлино и попробовать пирожные, приготовленные по секретному рецепту. Именно этим мы займемся на прогулке! А заодно сделаем атмосферные и яркие фотографии, которые идеально дополнят ваши португальские каникулы.
Фотопрогулка по великолепному СетубалуФотопрогулка по великолепному СетубалуФотопрогулка по великолепному Сетубалу
140 за экскурсию
2.5 часа
Рассмотреть красоты города на реке Саду и запечатлеть себя на их фоне
Сетубал — красивый, уютный, аутентичный город, расположившийся в устье впадающей в Атлантический океан реки. В нём сочетаются идеальные декорации для красивых памятных фотографий вашего путешествия в Португалию: здесь есть и форт XVI века, и красивая набережная, и зеленые улицы с разноцветными домиками, облицованными традиционным азулежу. Словом, всё то, что можно найти в старых кварталах Лиссабона, только без толп туристов. Так чего же вы ждёте? Скорее гулять и фотографироваться!

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