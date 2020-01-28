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Португалия в бокале

Вы узнаете об истории португальского вина, винных регионах страны и самых популярных видах винограда. Я расскажу, как производятся, выдерживаются и хранятся вина. Мы поговорим и об автохтонах — местных сортах, которые выращиваются только на этой территории. И обязательно продегустируем вина от представителей из разных регионов, а после сравним и поделимся впечатлениями.

Португалия на блюде

В качестве закуски в «меню» представлены лучшие португальские деликатесы. Вы попробуете свежий салат, а в мясной и сырной нарезке будет не меньше 5 видов продукции — к ним отлично подойдет мягкий хлеб и оливки. Рисойш, паштейш или пирожки эмпадаш — среди угощений будет и эта традиционная выпечка. И конечно, сочные ягоды и десерт дополнят палитру вкусов!