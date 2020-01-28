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  4. Гурме-пикник с дегустацией португальских вин

Услышать о региональном виноделии за бокалом местного вина и закусить яркими деликатесами

Marina
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Marina – ваш гид
Интересно и со вкусом — под таким девизом пройдет наш пикник в парке Лиссабона.

Вы распробуете все оттенки солнечного напитка и продегустируете самые разные традиционные закуски.

А еще узнаете об особенностях виноградарства в Португалии и о производстве региональных вин.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в парке в Лиссабоне — Moinhos de Santana Park
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У этой экскурсии1 отзыв
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Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин

Что вас ожидает

Португалия в бокале
Вы узнаете об истории португальского вина, винных регионах страны и самых популярных видах винограда. Я расскажу, как производятся, выдерживаются и хранятся вина. Мы поговорим и об автохтонах — местных сортах, которые выращиваются только на этой территории. И обязательно продегустируем вина от представителей из разных регионов, а после сравним и поделимся впечатлениями.

Португалия на блюде
В качестве закуски в «меню» представлены лучшие португальские деликатесы. Вы попробуете свежий салат, а в мясной и сырной нарезке будет не меньше 5 видов продукции — к ним отлично подойдет мягкий хлеб и оливки. Рисойш, паштейш или пирожки эмпадаш — среди угощений будет и эта традиционная выпечка. И конечно, сочные ягоды и десерт дополнят палитру вкусов!

Организационные детали

  • В дегустацию входят 3-4 вина средней линейки.
  • Пикник в среднем длится около трех часов, но мы никуда не торопимся.
  • Помимо вина из напитков будет вода для утоления жажды.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин
Гурме-пикник с дегустацией португальских вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке в Лиссабоне — Moinhos de Santana Park.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Меня зовут Марина, мне 34 года, 7 из которых я живу в самой красивой, вкусной и самобытной европейской стране — Португалии! В неё я влюбилась с первого взгляда: помню, стоя на балконе, тихо договаривалась с ней, просила, что бы она меня приняла и стала моим новым домом — так и случилось🙏 Здесь я чувствую себя комфортно, и это во многом благодаря людям. Я мечтала знакомить с этой страной моих друзей и всех желающих. Мое образование и опыт работы в сфере туризма помогли мне сразу представить конечный продукт. Я организую групповые и индивидуальные туры по Португалии, провожу корпоративные и персональные мероприятия и веду 2 проекта — «Авто-прогулки» и «Винные прогулки», в которые вожу не только туристов, но и местное население. Для меня нет ничего радостнее, чем делать моих гостей чуть счастливее!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 января 2020
Марина по-настоящему влюблена в свой город и с радостью делиться этим светлым чувством, знакомя своего экскурсанта с жизнью, историей, культурой и духом этого старого города. Ее рассказы поражают редкими историческими фактами, без которых невозможно себе представить современный Лиссабон. Это было одно из самых прекрасных путешествий и знакомств с Португалией. Следуя рекомендациям Марины я смог самостоятельно дополнить свои впечатления о городе уже после окончания экскурсии. Большое спасибо за гибкий и внимательный подход в планировании экскурсии. Марине удалось влюбить меня не только в Лиссабон, но и пожалуй в Португалию в целом. Как говорила героиня известного мультфильма: - "Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее в Простоквашино!")

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