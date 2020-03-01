Олег проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Кашкаиш и Эшторил — курорты для королей и шпионов

Из столицы вы отправитесь к живописным окрестностям Эшторила и Кашкаиша, которые во все времена притягивали португальскую знать и знаменитостей со всего мира. Но это не всё: нейтральная позиция Португалии во время войны стала причиной, почему здесь часто встречались шпионы из разных стран. Вы узнаете, как секретные агенты плели интриги и выведывали тайны за столиками Казино Эшторил, услышите историю Душко Попова, ставшего прототипом Джеймса Бонда, и, конечно, насладитесь живописными видами португальских курортов.

Панорамы мыса Рока

Вы проедете вдоль океана, рассматривая пестрые рыбацкие лодочки и белоснежные яхты, к знаменитой Пасти Дьявола — здешние виды с утеса завораживают и пугают одновременно, на оторвать от них взгляд невозможно. Минуете португальскую «Рублевку» и излюбленный пляж серферов Гиншу, а затем по заповедным тропам доберетесь к самой западной точке континента — легендарному мысу Рока, с которого открываются потрясающие виды Атлантики.

Дворец Пена и сказочные улочки Ситнтры

Побывав на «краю земли», самое время отправиться в сказку — загадочную Синтру с её красочными улочками, дворцами, усадьбами и роскошными садами с экзотическими растениями. Вы сразу поймете, поэму именно этот городок был резиденцией португальских королей и, конечно, посетите самые яркие местные достопримечательности: