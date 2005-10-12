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Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Из экскурсии 🧭 вы узнаете, как и в каких условиях жили короли Португалии.

Вы посетите так и не достроенный дворец Ажуда, национальный дворец Келуш (он же «португальский Версаль») и Деревенский дворец в Синтре, куда монархи уезжали летом прятаться от жары.

По дороге вы также заедете в деревню Азеньяш-ду-Мар, расположенную на отвесной скале.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €85 за человека

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Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар

Что вы увидите

  • Дворец Ажуда в Лиссабоне
  • Келуш (Португальский Версаль)
  • Национальный дворец в Синтре
  • деревня Азеньяш-ду-Мар
Королевский Дворец Ажуда. Несмотря на то, что дворец так и не был достроен до конца из-за ссылки королевской семьи в Бразилию, дворец Ажуда до сих пор остается одним из самых романтичных зданий в Европе. Интерьер дворца подчеркивает изобилие 1700-х годов, когда в португальской колонии Бразилии были найдены алмазы. Мебель, скульптуры, предметы интерьера, статуи, экстравагантная живопись – все это отражает богатство королевского двора того времени.
Рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар расположена на высокой отвесной скале. Ее белые домики утопают в зелени, а из окон и смотровых площадок открывается прекрасный вид на океан.
Национальный дворец Келуш также называют «португальским Версалем». Изысканные строения окружены роскошным садом с фонтанами, поэтому те, кто бывал в Версале, находят много общего.
Национальный дворец Синтры, также известный как Деревенский дворец, появился во времена Средневековья. С XV века и до конца XIX его облюбовали португальские короли, которые устроили там летнюю резиденцию, спасаясь от жары, охватывающую большинство других регионов Португалии. Благодаря горным ⛰️ хребтам и огромным вечнозеленым древесным массивам в Синтре даже в самый разгар лета легко дышится, а воздух, насыщенный эфирными маслами, считается целебным.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
  • Входные билеты во все дворцы
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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