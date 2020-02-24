2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Игрушечный город

Обидуш, укрывающийся за кольцом стен, называют городом-музеем. При виде маленьких белых домиков с красной черепичной крышей в цветущих садах, невольно мелькнет мысль: «Это точно не иллюстрация к сказке?». Вы прогуляетесь узкими средневековыми улочками мимо уютных кофеен и лавочек, попробуете знаменитый вишневый ликер в шоколадных стаканчиках и насладитесь атмосферой южного городка.

Навстречу волне в Назаре

Следующий пункт — Назаре — придется по душе любителям морских пейзажей и экстремалам. Ежегодно эту типичную рыбацкую деревушку посещают сотни спортсменов-серфингистов. Кроме аутентичных традиций, старинных памятников и изысканных блюд из свежей рыбы и морепродуктов, Назаре славится самыми большими волнами в мире. Мы прогуляемся по городу и погрузимся в его историю, осматривая главные достопримечательности и полюбуемся с впечатляющим видом на океан.

Город рыцарей и королей

Томар, где «каждый камень дышит историей», познакомит вас с историей Тамплиеров. Вы увидите грандиозную обитель ордена, единственную уцелевшую на планете, и восхититесь средневековым зодчеством. Согласно легенде, именно в Томаре скрыто главное сокровище «Священный Грааль», и в это легко поверить, ведь город усыпан таинственными символами, наряжен в золото и окутан преданиями.