2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар

Увидеть замок Тамплиеров, ощутить брызги огромных волн и попробовать знаменитый вишневый ликер

Александр
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Александр – представитель гидов
Вас ждут три города: один король подарил невесте, другой знаменит волнами-убийцами, а в третьем хранится «Священный Грааль».

Будто сошедшие со страниц детской сказки, уютные деревушки откроют свои секреты, очаруют аутентичным колоритом и покажут Португалию с другой стороны.
70 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 15 человек
Встреча — на площади Restauradores
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У этой экскурсии2 отзыва
3
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар

Что вас ожидает

Игрушечный город
Обидуш, укрывающийся за кольцом стен, называют городом-музеем. При виде маленьких белых домиков с красной черепичной крышей в цветущих садах, невольно мелькнет мысль: «Это точно не иллюстрация к сказке?». Вы прогуляетесь узкими средневековыми улочками мимо уютных кофеен и лавочек, попробуете знаменитый вишневый ликер в шоколадных стаканчиках и насладитесь атмосферой южного городка.

Навстречу волне в Назаре
Следующий пункт — Назаре — придется по душе любителям морских пейзажей и экстремалам. Ежегодно эту типичную рыбацкую деревушку посещают сотни спортсменов-серфингистов. Кроме аутентичных традиций, старинных памятников и изысканных блюд из свежей рыбы и морепродуктов, Назаре славится самыми большими волнами в мире. Мы прогуляемся по городу и погрузимся в его историю, осматривая главные достопримечательности и полюбуемся с впечатляющим видом на океан.

Город рыцарей и королей
Томар, где «каждый камень дышит историей», познакомит вас с историей Тамплиеров. Вы увидите грандиозную обитель ордена, единственную уцелевшую на планете, и восхититесь средневековым зодчеством. Согласно легенде, именно в Томаре скрыто главное сокровище «Священный Грааль», и в это легко поверить, ведь город усыпан таинственными символами, наряжен в золото и окутан преданиями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы заберем вас из Лиссабона и доставим обратно после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Во время экскурсии отводится время на обед на берегу океана в Назаре самостоятельно или организованно в одном из рекомендуемых нами ресторанчиков

Что входит в стоимость, а что — нет
  • Ликер в шоколадных стаканчиках, уникальный вкус Обидуша — в подарок
  • Обед с напитками — 15-20 евро
  • Входной билет в Замок Тамплиеров в Томаре — 6 евро
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар
Легенды атлантического побережья: Обидуш, Назаре, Томар

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Restauradores.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александр
Александр
Приветствую вас, уважаемые гости. Меня зовут Александр, я живу в Португалии более 12 лет. Гуманитарий по образованию, историк по призванию и автор публикаций по истории и культуре средневековой и современной Португалии. С удовольствием поделюсь с вами знаниями об этой стране. В легкой и доступной форме расскажу о самобытном прошлом и настоящем. Чтобы предложить вам разнообразные программы, работаю с коллегами, о которых только хорошие отзывы от путешественников.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия не соответсвует описанию. В Назаре были полчаса, океан видели со смотровой площадки только. Просто эту экскурсию перекинули на другую группу и другой маршрут и выдают это за бонус. Описание, организация по количеству человек не соответствует описанию.
17 февраля 2020
Спасибо за хорошую организацию экскурсии, все прошло отлично. На обратном пути завезли в аэропорт за что отдельное спасибо. За день удалось посетить все Португальское Золотое кольцо и не утомиться.

Александр проводит ещё 4 экскурсии

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