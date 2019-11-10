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Прогуляться по колоритной Алфаме и роскошной Байше, следуя за историей города

Yaroslav
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Yaroslav – ваш гид
Я постараюсь влюбить вас в столицу Португалии.

На прогулке по центральным районам мы исследуем ключевые памятники, насладимся панорамами и продегустируем ликёр жинжу.

Вы услышите многовековую историю города и прочувствуете всю палитру красок и впечатлений как современного, так и старого Лиссабона.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Praça dos Restauradores
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У этой экскурсии1 отзыв
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Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая

Что вас ожидает

Аутентичная Алфама
Мы пройдем по лабиринту узких улочек, по каменным лестницам между нависающими домами. Развешанное белье, магазинчики и рестораны, аромат свежезаваренного кофе и жареных сардин — вы ощутите колорит одного из самых старых районов Европы. Вы услышите об истории Лиссабона, которая разделилась на период до 1755 года и после, узнаете об основателе сейсмологии и о том, как возрождался город после землетрясения. А со смотровых площадок вам откроются прекрасные на город, реку Тежу, порт и красные крыши белых домов.

Парадная Байша
Мы полюбуемся Кафедральным собором , а у стен церкви св. Антонио я расскажу о том, как проходят массовые гуляния в честь этого народного покровителя города. В респектабельном районе Байша вы заметите контраст со старым центром: элегантные дома, улицы, расчерченные как по линейке. Если захотите, поднимемся на лифте на смотровую площадку Триумфальной Арки — я расскажу о строительстве подъёмников и лифта Санта Жуста.
Мы пройдем по великолепной улице Агушта, где расположены один из самых красивых вокзалов и отель Авенида Палас. На площади Рештаурадореш поговорим о борьбе Португалии за независимость. А еще вы услышите о музыкальном жанре фаду и продегустируете знаменитую жинжу — вишневый ликер.

Вы увидите и оцените любовь и бережное отношение лиссабонцев к своему прошлому, к традициям и культурному наследию. И, надеюсь, как и я, полюбите столицу Португалии.

Организационные детали

  • Для туристов круизных лайнеров — экскурсия начинается и заканчивается в порту Лиссабона.
  • Отдельно оплачивается подъем на лифте (2,5 евро) и по желанию дегустация жинжи: 1-1,5 евро за стаканчик, всего можем продегустировать 2 вида жинжи.
  • С собой рекомендую взять солнцезащитные очки, крем, головной убор и бутылочку воды.
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая
Лиссабон: глава первая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Praça dos Restauradores.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yaroslav
Yaroslav
Всем привет! Меня зовут Ярослав, в Португалии с 2001 года. У меня высшее образование. Туризм — это моё увлечение, перешедшее в призвание; закончил курсы «Туризм и культурное наследие», и сейчас я ИП с официальной регистрацией в этой сфере. Португалию полюбил за историю, насыщенную событиями, бережное отношение к прошлому и культурному наследию. В экскурсиях делюсь знаниями и стараюсь передать богатство культуры и традиций. Выбираю индивидуальный подход. Приложу все свои усилия, чтобы вы унесли в своём сердце частичку португальского солнца и любви к этой чудесной стране. До скорой встречи! Até breve em Portugal!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 ноября 2019
Неторопливый и комфортный темп, глубокие познания, интересный материал, поданный с тёплым чувством к этому чудесному городу. Прогулка по старому городу выдалась запоминающейся. Мы научились отличать старую азулежу от новодела, узнали особенности возведения зданий по системе маркиза Помбала, пробовали консервы, прошли краткий курс укладки тротуарного камня и получили массу бесценных советов. 4 часа проскочили незаметно. Ярослав, спасибо!

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