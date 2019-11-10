Что вас ожидает

Аутентичная Алфама

Мы пройдем по лабиринту узких улочек, по каменным лестницам между нависающими домами. Развешанное белье, магазинчики и рестораны, аромат свежезаваренного кофе и жареных сардин — вы ощутите колорит одного из самых старых районов Европы. Вы услышите об истории Лиссабона, которая разделилась на период до 1755 года и после, узнаете об основателе сейсмологии и о том, как возрождался город после землетрясения. А со смотровых площадок вам откроются прекрасные на город, реку Тежу, порт и красные крыши белых домов.

Парадная Байша

Мы полюбуемся Кафедральным собором , а у стен церкви св. Антонио я расскажу о том, как проходят массовые гуляния в честь этого народного покровителя города. В респектабельном районе Байша вы заметите контраст со старым центром: элегантные дома, улицы, расчерченные как по линейке. Если захотите, поднимемся на лифте на смотровую площадку Триумфальной Арки — я расскажу о строительстве подъёмников и лифта Санта Жуста.

Мы пройдем по великолепной улице Агушта, где расположены один из самых красивых вокзалов и отель Авенида Палас. На площади Рештаурадореш поговорим о борьбе Португалии за независимость. А еще вы услышите о музыкальном жанре фаду и продегустируете знаменитую жинжу — вишневый ликер.

Вы увидите и оцените любовь и бережное отношение лиссабонцев к своему прошлому, к традициям и культурному наследию. И, надеюсь, как и я, полюбите столицу Португалии.