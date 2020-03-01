Грачья проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Визитные карточки Лиссабона

Лиссабон вы оцените с разных ракурсов на нескольких смотровых площадках в разных районах города. Проедете по центральным площадям, стройным улицам Байши и витиеватым улочкам Алфамы по маршруту знаменитого 28-го трамвая. Вскарабкаетесь по переулкам в аристократичный Байру Алту и прокатитесь по самому равнинному району Белень. Попробуете горячие пирожные «паштел де ната» и пропустите стаканчик традиционного вишневого ликера «жинжа». Познакомитесь с историей монастыря Иеронимитов, церкви Св. Роха и Св. Доминика. Проедете на лифте Санта-Жушта — единственном вертикальном городском лифте Лиссабона — и фуникулере Глория. А по пути поговорим о цивилизациях финикийцев, римлян, каролингов и арабов, внесших свой вклад в формирование страны.

Северная столица — Порту

Дорога в одну сторону займет три часа. Осматривая провинциальные виды, вы узнаете о быте и образе жизни простых португальцев. В Порту вы заедете со стороны его города-спутника Вила Нова де-Гайя. Изучите барочную башню Клеригуш и украшенный типичными португальскими изразцами азулежу вокзал Сао-Бенту. Оцените роскошный епископский дворец и посмотрите на аутентичные жилые кварталы с бабушками на балконах, кошачьими стаями и развешанным на веревках бельем. Взглянете на сердце Старого города — квартал Рибейра и полюбуетесь символом Порту — мостом Луиса I, одним из самых красивых в мире. А в винном погребе вы продегустируете портвейн и услышите историю аристократического крепленого вина на его родине.