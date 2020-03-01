Грачья проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Лиссабон и Порту: две столицы за один день

Познакомиться с визитными карточками городов, наслаждаясь ароматами выпечки, моря и дубовых бочек

Грачья
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Грачья – представитель гидов
История страны — это история Лиссабона и Порту, двух вечных соперников за право называться столицей и самым красивым городом Португалии.

Наш маршрут спланирован так, что вы проведете два часа в каждом городе, а по дороге увидите красивые провинциальные пейзажи.

В Лиссабоне познакомитесь с историей арабской Алфамы, элитарного Байру-Алту, аккуратной Байши и роскошного района Белень.

А в Порту осмотрите украшенные изразцами церкви и красочную Рибейру, пройдете по набережной реки Доуру и таинственным переулкам.

А еще отведаете традиционную выпечку и вишневый ликер «жинжа».
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у места пребывания путешественников
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Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день

Что вас ожидает

Визитные карточки Лиссабона
Лиссабон вы оцените с разных ракурсов на нескольких смотровых площадках в разных районах города. Проедете по центральным площадям, стройным улицам Байши и витиеватым улочкам Алфамы по маршруту знаменитого 28-го трамвая. Вскарабкаетесь по переулкам в аристократичный Байру Алту и прокатитесь по самому равнинному району Белень. Попробуете горячие пирожные «паштел де ната» и пропустите стаканчик традиционного вишневого ликера «жинжа». Познакомитесь с историей монастыря Иеронимитов, церкви Св. Роха и Св. Доминика. Проедете на лифте Санта-Жушта — единственном вертикальном городском лифте Лиссабона — и фуникулере Глория. А по пути поговорим о цивилизациях финикийцев, римлян, каролингов и арабов, внесших свой вклад в формирование страны.

Северная столица — Порту
Дорога в одну сторону займет три часа. Осматривая провинциальные виды, вы узнаете о быте и образе жизни простых португальцев. В Порту вы заедете со стороны его города-спутника Вила Нова де-Гайя. Изучите барочную башню Клеригуш и украшенный типичными португальскими изразцами азулежу вокзал Сао-Бенту. Оцените роскошный епископский дворец и посмотрите на аутентичные жилые кварталы с бабушками на балконах, кошачьими стаями и развешанным на веревках бельем. Взглянете на сердце Старого города — квартал Рибейра и полюбуетесь символом Порту — мостом Луиса I, одним из самых красивых в мире. А в винном погребе вы продегустируете портвейн и услышите историю аристократического крепленого вина на его родине.

Организационные детали

  • Транспортные расходы (бензин и платные дороги) оплачиваются отдельно и составляют 380 евро за машину.
  • Мы встретим вас в любом месте проживания в Лиссабоне, Порту и других городах Португалии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе.
  • В стоимость не включены дегустации (12,5 евро) и проезд на фуникулерах (2,5 евро).
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день
Лиссабон и Порту: две столицы за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места пребывания путешественников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
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