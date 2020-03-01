Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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Головокружительное путешествие к лучшим панорамным площадкам города и его окрестностей

Наталья
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Наталья – представитель гидов
В этом маршруте собраны не самые популярные, но самые захватывающие панорамные точки Лиссабона.

За один день вы осмотрите город с обзорной площадки парка Эдуарда VII, проедете по великолепному мосту 25 Апреля и сделаете открыточные фотографии у статуи Христа.

Исследуете заповедную португальскую природу, устроите пикник в лесу и насладитесь лучшим ракурсом башни Белем.

Как на ладони перед вами предстанет Лиссабон — яркий, самобытный и многогранный!
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Marquês de Pombal (Маркиз де Помбал)
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Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони

Что вас ожидает

Символы Лиссабона с высоты птичьего полета
Наше путешествие начнется сразу за площадью Маркиза Помбала — в пышном и живописном парке Эдуарда VII. Вы прогуляетесь по дорожкам самого большого парка Лиссабона, а затем подниметесь на его смотровую площадку: отсюда открывается чудесный вид на португальскую столицу, её окрестности и набережную Тежу. Следом пересечем реку по знаменитому мосту 25 Апреля и поднимемся на статую Христа, который будто обнимает Лиссабон. Приготовьтесь рассмотреть город с самого впечатляющего ракурса и сделать головокружительные фотографии!

Пикник в лесу и лесные пейзажи
Затем, забравшись в окрестности Лиссабона, вы окажетесь в сказочном португальском лесу. Здесь мы устроим небольшой пикник с вкусной местной рыбкой, приготовленной на углях, и шашлыком. А пока мясо будет запекаться, вы успеете побывать на еще одной обзорной площадке с потрясающей панорамой 360 градусов.

По следам португальских мореплавателей
После обеда мы примчимся к причалу района Белем, откуда португальские мореплаватели и первооткрыватели отправлялись в путешествия к неведомым землям. Здесь вас ждет лучший вид на легендарную башню Белем, живописную реку Тежу и её набережную с еще одной смотровой площадки.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в парке Эдуарда VII.
  • Транспорт и перекус в лесу входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или один гидов нашей команды.
Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони
Лиссабон как на ладони

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Marquês de Pombal (Маркиз де Помбал).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наташа, я провожу экскурсии по Португалии в составе команды замечательных гидов. Приглашаю вас прокатиться по моим любимым тропинкам и красивым местам, которых в Португалии невероятно много — ведь это чудесный солнечный край на берегу бескрайнего Океана. Край этот стал для родным для каждого из нас, согрев теплотой солнечных лучей, добротой и радушием местных жителей, освежил бризом океана и повеял ветром перемен и мечты! Мы будем рады поделиться этой добротой и теплом со всеми, кто приезжает в гости. До встречи!
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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