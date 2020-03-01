Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Символы Лиссабона с высоты птичьего полета

Наше путешествие начнется сразу за площадью Маркиза Помбала — в пышном и живописном парке Эдуарда VII. Вы прогуляетесь по дорожкам самого большого парка Лиссабона, а затем подниметесь на его смотровую площадку: отсюда открывается чудесный вид на португальскую столицу, её окрестности и набережную Тежу. Следом пересечем реку по знаменитому мосту 25 Апреля и поднимемся на статую Христа, который будто обнимает Лиссабон. Приготовьтесь рассмотреть город с самого впечатляющего ракурса и сделать головокружительные фотографии!

Пикник в лесу и лесные пейзажи

Затем, забравшись в окрестности Лиссабона, вы окажетесь в сказочном португальском лесу. Здесь мы устроим небольшой пикник с вкусной местной рыбкой, приготовленной на углях, и шашлыком. А пока мясо будет запекаться, вы успеете побывать на еще одной обзорной площадке с потрясающей панорамой 360 градусов.

По следам португальских мореплавателей

После обеда мы примчимся к причалу района Белем, откуда португальские мореплаватели и первооткрыватели отправлялись в путешествия к неведомым землям. Здесь вас ждет лучший вид на легендарную башню Белем, живописную реку Тежу и её набережную с еще одной смотровой площадки.