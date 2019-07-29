2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!

Проследить путь города, понять истоки его характера и узнать о местной жизни на обзорной прогулке

Игорь
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Игорь – представитель гидов
Хотите увидеть Лиссабон, каким его ждёшь — городом мореплавателей, холмов и колоритных улиц с плиткой азулежу? За три часа вы обойдете знаковые места, а я живым языком расскажу об истории, тайнах, вкусах и жителях столицы.

Вы поймёте, как прошлое отразилось на современном городе, и запомните вашу первую встречу.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Rossio
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!

Что вас ожидает

3000 лет за 3 часа
На прогулке я погружу вас в прошлое португальской столицы, которая помнит финикийцев, римлян, арабов, крестоносцев, тамплиеров и многих других. Рассказы не будут похожи на скучные лекции, но откроют главное из истории города. Вы услышите легенду об основании города Одиссеем и о петушке Кукарелла, символе справедливости Португалии. Вспомните великих мореплавателей и узнаете о страшном землетрясении, лиссабонских масонах и португальских монархах.

Самое интересное на карте Лиссабона
Мы будем гулять по историческим и атмосферным районам — Байше, Моурарии, Алфаме и Байрру-Алту. Пройдем через нарядные площади — Россио, Фигейра, Комерции. По дороге вы увидите дворец Независимости, монументальный замок св. Георгия, развалины римского театра, Триумфальную арку, мост 25 апреля (так похожий на мост в Сан-Франциско), городской лифт Санта-Жушта и другие знаковые места — я расскажу главное о каждом. Кроме того, вы заглянете в две церкви и Кафедральный собор Лиссабона.

Чем дышат Лиссабон и лиссабонцы
Вам откроется и прошлое, и настоящее солнечного города. Мы поговорим о том, как начинается день каждого португальца, о местном неспешном образе жизни и философии. И, конечно, о еде: традиционных сладостях, блюдах с треской, многочисленных наливках и винах. Я с радостью порекомендую, где все это попробовать, а также что еще посмотреть, где послушать национальный романс фаду и как добраться до интересных мест за городом.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!
Лиссабон от Одиссея до Криштиану Роналду!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Живу и дышу туризмом. Работаю с командой гидов в Лиссабоне. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем туры, трансферы, встречи и сопровождение, а также снимаем видеоклипы на территории Португалии. Поможем вам понять и полюбить Лиссабон!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Отличная экскурсия! Много интересных фактов и подробностей из истории города! Очень обаятельный гид Игорь!
5 июля 2019
Спасибо Игорю за прекрасную экскурсию!! Он учёл наши пожелания и все прошло отлично!! Интересная подача информации!!

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