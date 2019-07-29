2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

3000 лет за 3 часа

На прогулке я погружу вас в прошлое португальской столицы, которая помнит финикийцев, римлян, арабов, крестоносцев, тамплиеров и многих других. Рассказы не будут похожи на скучные лекции, но откроют главное из истории города. Вы услышите легенду об основании города Одиссеем и о петушке Кукарелла, символе справедливости Португалии. Вспомните великих мореплавателей и узнаете о страшном землетрясении, лиссабонских масонах и португальских монархах.

Самое интересное на карте Лиссабона

Мы будем гулять по историческим и атмосферным районам — Байше, Моурарии, Алфаме и Байрру-Алту. Пройдем через нарядные площади — Россио, Фигейра, Комерции. По дороге вы увидите дворец Независимости, монументальный замок св. Георгия, развалины римского театра, Триумфальную арку, мост 25 апреля (так похожий на мост в Сан-Франциско), городской лифт Санта-Жушта и другие знаковые места — я расскажу главное о каждом. Кроме того, вы заглянете в две церкви и Кафедральный собор Лиссабона.

Чем дышат Лиссабон и лиссабонцы

Вам откроется и прошлое, и настоящее солнечного города. Мы поговорим о том, как начинается день каждого португальца, о местном неспешном образе жизни и философии. И, конечно, о еде: традиционных сладостях, блюдах с треской, многочисленных наливках и винах. Я с радостью порекомендую, где все это попробовать, а также что еще посмотреть, где послушать национальный романс фаду и как добраться до интересных мест за городом.