10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» и местные сладости

Экскурсия начнется у башни Торре де Белень, одной из самых притягательных достопримечательностей Лиссабона, часто появляющейся на открытках и обложках путеводителей. Далее вы увидите монастырь Жеронимуш — впечатляющее свидетельство былого могущества Португалии и просто очень красивое здание с интересной историей, которую я обязательно вам расскажу. А еще Лиссабон — это город интересных и необычных музеев. На экскурсии я покажу музеи электричества, народного и современного искусства, археологии и это далеко не все. По желанию, можно зайти в один из них. Кроме того, вы посетите замечательный городской рынок еды «Time Out Market», где продаются самые вкусные португальские сладости «паштел де ната». Поверьте, это лакомство не оставит равнодушным ни одного сладкоежку!

Пленительные виды и старинные кварталы

В историческом центре Лиссабона, у берега реки, вы посетите одну из самых больших и красивых площадей Европы, Праса-ду-Комерсиу, которую называют «воротами» в район Байша. Я покажу секретный путь к вершине популярного лифта Элевадор-ди-Санта-Жушта и шикарную панораму города с высоты птичьего полета. Далее вы направитесь в историческую часть города Алфама, где проникнетесь атмосферой старины и продегустируете вишневую наливку «жинжу» в шоколадных стаканчиках. А еще, по желанию, зайдете в местный ресторан и послушаете традиционную музыку португальцев — фадо. В завершение я расскажу о самом тусовочном районе Лиссабона, где вы сможете продолжить вечер самостоятельно или в моей компании.