10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные площади и монастыри, тайные улочки и город с высоты птичьего полета

Яся
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Яся – ваш гид
Вы погуляете по чудесной португальской столице и увидите ее с самых живописных ракурсов.

Подниметесь на крышу, чтобы вдохнуть океанский бриз и насладиться ошеломительными панорамными видами, посетите самые интересные кварталы исторического центра и оживленный городской рынок.

Я проведу вас по туристическим и «секретным» местам и поделюсь местными лайфхаками.

Вы узнаете, как бесплатно попасть в платные места, не нарушая при этом правил и законов!
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча под Триумфальной аркой
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» и местные сладости
Экскурсия начнется у башни Торре де Белень, одной из самых притягательных достопримечательностей Лиссабона, часто появляющейся на открытках и обложках путеводителей. Далее вы увидите монастырь Жеронимуш — впечатляющее свидетельство былого могущества Португалии и просто очень красивое здание с интересной историей, которую я обязательно вам расскажу. А еще Лиссабон — это город интересных и необычных музеев. На экскурсии я покажу музеи электричества, народного и современного искусства, археологии и это далеко не все. По желанию, можно зайти в один из них. Кроме того, вы посетите замечательный городской рынок еды «Time Out Market», где продаются самые вкусные португальские сладости «паштел де ната». Поверьте, это лакомство не оставит равнодушным ни одного сладкоежку!

Пленительные виды и старинные кварталы
В историческом центре Лиссабона, у берега реки, вы посетите одну из самых больших и красивых площадей Европы, Праса-ду-Комерсиу, которую называют «воротами» в район Байша. Я покажу секретный путь к вершине популярного лифта Элевадор-ди-Санта-Жушта и шикарную панораму города с высоты птичьего полета. Далее вы направитесь в историческую часть города Алфама, где проникнетесь атмосферой старины и продегустируете вишневую наливку «жинжу» в шоколадных стаканчиках. А еще, по желанию, зайдете в местный ресторан и послушаете традиционную музыку португальцев — фадо. В завершение я расскажу о самом тусовочном районе Лиссабона, где вы сможете продолжить вечер самостоятельно или в моей компании.

Организационные детали

  • Лиссабон — холмистый город. Пожалуйста, наденьте удобную обувь и возьмите воду.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии. Средний чек на человека в местном ресторане — 10-15 евро (включает рыбу или мясо, гарнир и вино).
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание
Лиссабон — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура под Триумфальной аркой.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яся
Яся
Привет! Меня зовут Яся. Мне 28 лет, и я самый счастливый человек на планете. Ведь я нашла город своей мечты — место, где я чувствую вдохновение на все 100%. Я живу в Лиссабоне с октября 2017 года. Путешествуя по миру, я настолько влюбилась в этот город, что решилась на переезд. Местные жители манили улыбками и позитивом, а океан — серфингом. Я обожаю ходить пешком и все детально рассматривать. А еще мне очень нравится рассказывать и показывать то, что я люблю, и делаю я это с большой страстью. Моя задача — влюбить вас в Лиссабон и показать его глазами местного жителя!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Виктор
24 октября 2019
Чудный город Лиссабон. Замечательная Яся. Мы любим длинные подробные экскурсии,без всяких шопингов, поэтому увидев 8ми часовую экскурсию сразу решили,что это именно то ,что нам нужно.И выбор нас не разочаровал, а превзошел все ожидания.Яся очень живая и энергичная девушка.Мы встретились в 10 утра, а расстались в 6 вечера.Обошли весь город,пообедали в том формате, который нас устраивал.Причем Яся предлагала несколько вариантов, мы выбрали самый быстрый и простой, жалко было тратить на это много времени, слишком хотелось побольше увидеть, тем более, что вечером у нас был забронирован ужин в ресторане замечательном в Алфаме с фаду(благодаря Ясе).Фаду-это отдельная песня.Это полный восторг и это то,что обязательно надо послушать в Лиссабоне.Душа разрывается на части и исполнители(их было три) были великолепны. И знаменитые пироженые паштел де ната мы поели в лучшем месте на рынке, его даже по телевизору в передаче «рынки мира.Лиссабон» показывали.И без всяких очередей.С Ясей очень легко.Мы чувствовали себя так, будто знакомы 100 лет и расставались как друзья.А в район Белен она отвезла нас на такси, т.к. начали мы знакомство с городом из центра, где жили.А случайным дополнительным бонусом к нашей большой прогулке стало знакомство с замечательной женщиной 86 лет, героиней программы»Жизнь других.Лиссабон»,которая живет в Алфаме и когда мы гуляли по этому,безусловно,самому колоритному району, она сидела около своего дома, в котором прожила всю жизнь, и продавала вишневый ликер своего производства.Этой случайной встече были рады и мы и Яся.Чудесная очень добрая женщина,прожившая долгую жизнь.Мы даже обнялись очень тепло на прощание.В общем это был незабываемый день в Лиссабоне с огромным количеством самых ярких впечатлений. И все благодаря Ясе. Спасибо ей огромное и всяческой удачи!
Валерия
29 августа 2019
Спасибо, Яся! Провели чудесный день, познакомились с красавцем Лиссабоном, поели вкусностей, остались довольны первой встречей с городом!
17 августа 2019
Яся отличный гид! Спасибо ей за помощь во всех вопросах. Было интересно, познавательно и совсем не утомительно, несмотря на то что экскурсия пешая!
13 июня 2019
В первый день прибывания в Лиссабоне, я выбрала именно ту экскурсию, которая нужна: пешеходную, на целый день, с прекрасным гидом, которая организовала все так, что мы увидели и главные достопримечательности Лиссабона и Лиссабон изнутри. Я осталась очень довольна и впечатленими и своим выбором. Благодаря экскурсоводу я еще раз убедилась, что Лиссабон - очень красивый город.
6 июня 2019
Очень здоровская экскурсия! Необычна и непохожая на все! А главное очень душевная! Прошли всеми улочками города, пообедали и поужинали в отличных местах! Посетили тайные видовые площадки! Получили массу эмоций ! В общем, кто против обыденности, за непосредственность и импровизацию - рекомендую!
Илья
26 мая 2019
Экскурсия позволила ознакомиться со всему основными достопримечательностями Лиссабона. Отличный вариант для тех, кто не хочет терять время в пустую, а окунуться в город здесь и сразу.
15 апреля 2019
Если Вы хотите окунуться в атмосферу чудесного города Лиссабона и увидеть его глазами местного жителя изнутри, походить по тропам, где легче прочувствовать дух этого города; если Вы легки на подъем и не боитесь целый день ходить пешком, получая при этом колоссальное удовольствие от увиденного, то Вам в этом поможет Яся, милейший человек и отличный собеседник. В её компании время летит незаметно , при этом Вы сможете посетить не только классические знаковые места Лиссабона, но и увидеть креативные точки. При этом будут учтены все Ваши пожелания и удовлетворены Ваши просьбы.Очень советую! Спасибо Ясе за отличную экскурсию!
17 января 2019
Не смотря на то, что это была очень длительная экскурсия (более 8 часов пешей экскурсии), мы так и не поняли Лиссабона. Яся нас просто протаскала по всем значимым экскурсионным местам и смотровым площадкам. Мы были с детьми и все сильно устали, но не могу назвать это знакомство с Лиссабоном удачным. Можно было оптимизировать маршрут, сократить пешие переходы, там где ничего интересного не было или воспользоваться общественным транспортом. Не плохо было бы выучить хотя бы минимально историю Лиссабона и Португалии, хотя бы в общих чертах. Очевидно, что Яся не успела сама понять Лиссабона и Португалии, почувствовать чем живет этот город и его жители. К сожалению, эта экскурсия оказалась зря потраченными деньгами (хотя она и была по минимальной стоимости, но лучше бы мы заплатили больше и получили бы более качественную услугу) и временем. Не рекомендую.
30 ноября 2018
Экскурсия как познававательный компонент очень важна в любом путешествии,особенно для первначального знакомства со страной или городом. У нас первое свидание получилось незабываемым,очень много посмотрели,услышали,узнали,Яся очень хорошо проложила маршрут знакомства, много рассказала, была очень гостеприимной и передала свою любовь и восхищение Лиссабоном и его жителями нам. Огромное спасибо Ясе. МОЛОДОСТЬ,ЗАДОР,КРЕАТИВНОСТЬ - это экскурсия с Ясей!
28 ноября 2018
Гид-чудесная девушка,разносторонне развитая,с огромным количеством интересов и навыков.Я осталась очарована и Лиссабоном и Ясей,огромное ей спасибо

Яся проводит ещё 4 экскурсии

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