Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Увидеть всё самое интересное в Лиссабоне на обзорной прогулке!

Елена
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Елена – ваш гид
Мы встретимся в порту Лиссабона, а затем затеряемся в лабиринтах его узких улочек, слушая крики чаек и вдыхая аромат утреннего кофе.

Я проведу вас по колоритному Алфаме и роскошному имперскому Белену, расскажу о великих мореплавателях и покажу, где попробовать вкуснейшую местную выпечку.

Вам обязательно захочется вернуться в этот красочный и самобытный город, наполненный цветом охры и музыкой фаду!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе

Что вас ожидает

Прочувствовать дух Лиссабона в Алфаме
Из порта Сперва вы пройдете по улочкам самого аутентичного района Лиссабона – Алфамы. Именно здесь вы увидите желтые ретро-трамваи, которые уже больше 100 лет со скрежетом покоряют холмы Лиссабона, пройдете по лабиринтам самобытных узких улочек и рассмотрите дома, украшенные плиткой азулежу. В Алфаме вас ждет калейдоскоп красок, звуков и разносящееся из окон фаду!

Красота имперского района Белен
Затем отправимся в Белен – район былой имперской славы страны. Здесь мы встретим две достопримечательности страны, построенные в уникальном стиле «мануэлино»: Беленскую башню и собор Жеронимуш. Вы рассмотрите каменное кружево с морскими мотивами, узнаете, почему черный петушок является символом Португалии, и попробуете самое известное португальское пирожное, тоже «беленское» – pastel de belém. А около монумента Первооткрывателям мы вспомним уроки географии, имена португальских мореплавателей и, конечно, открытие морского пути в Индию, сделавшее Португалию богатейшей страной Европы.

Возвращаясь в порт, если позволит время, мы можем прогуляться по Старому городу: пройтись по Байше, попробовать «жиньжу» и еще многое другое! Или вы можете самостоятельно посетить Национальный музей карет или дворец Ажуда, которые встретятся на нашем маршруте.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии зависит от времени стоянки лайнера и ваших пожеланий.
  • Монастырь Жеронимуш и Национальный музей карет – закрыты по понедельникам; Национальный дворец Ажуда – закрыт по средам.
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе
Лиссабон в круизе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому образованию. Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

Открыть загадочную СинтруОткрыть загадочную СинтруОткрыть загадочную Синтру
120 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Прогулка по волшебному городу португальских королей, масонов и алхимиков
Полчаса пути из Лиссабона – и вы в сказочной Синтре, невероятно красивом городе дворцов, королевских резиденций и монастырей. Я помогу вам увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, поведаю историю Синтры и её таинственные легенды. Вы посетите Королевский дворец и таинственную усадьбу Регалейра, обитель масонов и алхимиков. Побродите по лабиринтам улочек, заглянете в колоритные магазинчики, попробуете вишневую «жинжу» и местные сладости.
Дворец Пена и мыс РокаДворец Пена и мыс РокаДворец Пена и мыс Рока
240 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Путешествие от волшебной Синтры до бушующего океана на «краю света»
За один день вы посетите самый яркий дворец Синтры и самую западную точку Евразии. Сначала мы отправимся в знаменитый дворец Пена на вершине горы, поражающий воображение роскошными неомавританскими фасадами и интерьерами, прогуляемся по романтическому парку и перенесемся в эпоху короля Фернандо II. А после поедем на свидание с океаном — к мысу Рока, где время останавливается, а сердце замирает от красоты и силы стихии.
Семь чудес ЛиссабонаСемь чудес ЛиссабонаСемь чудес Лиссабона
200 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Лиссабон похож на шкатулку с архитектурными драгоценностями, каждая из которых хранит свою яркую историю. Вы познакомитесь с главными сокровищами города: посетите роскошный монастырь Жеронимуш и церковь Святого Роха, увидите Беленьскую башню и акведук Свободных вод, прикоснетесь к искусству азулежу и прогуляетесь по неоклассическому району Байша. Каждое из чудес Лиссабона откроет для вас новую грань города и потругальской культуры!

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
290 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
67 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

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