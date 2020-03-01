Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прочувствовать дух Лиссабона в Алфаме

Из порта Сперва вы пройдете по улочкам самого аутентичного района Лиссабона – Алфамы. Именно здесь вы увидите желтые ретро-трамваи, которые уже больше 100 лет со скрежетом покоряют холмы Лиссабона, пройдете по лабиринтам самобытных узких улочек и рассмотрите дома, украшенные плиткой азулежу. В Алфаме вас ждет калейдоскоп красок, звуков и разносящееся из окон фаду!

Красота имперского района Белен

Затем отправимся в Белен – район былой имперской славы страны. Здесь мы встретим две достопримечательности страны, построенные в уникальном стиле «мануэлино»: Беленскую башню и собор Жеронимуш. Вы рассмотрите каменное кружево с морскими мотивами, узнаете, почему черный петушок является символом Португалии, и попробуете самое известное португальское пирожное, тоже «беленское» – pastel de belém. А около монумента Первооткрывателям мы вспомним уроки географии, имена португальских мореплавателей и, конечно, открытие морского пути в Индию, сделавшее Португалию богатейшей страной Европы.

Возвращаясь в порт, если позволит время, мы можем прогуляться по Старому городу: пройтись по Байше, попробовать «жиньжу» и еще многое другое! Или вы можете самостоятельно посетить Национальный музей карет или дворец Ажуда, которые встретятся на нашем маршруте.