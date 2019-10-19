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Осмотреть древнюю и новейшую части города, узнать о его прошлом и будущем и увидеть самое главное

Виталий
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Виталий – ваш гид
Лучший способ изучить город, не потеряв из виду историю его становления и развития — отыскать контрасты.

Я покажу древний и современный районы португальской столицы и их главные достопримечательности, проведу на лучшие смотровые площадки и приоткрою секреты местной жизни.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Я заберу вас на автомобиле из отеля, и мы отправимся в историческую часть города, сохранившуюся после землетрясения. Прогуливаясь по старинным улочкам Алфамы, мы поговорим об истории Португалии и короле Лиссабона Афонсу I, а после поднимемся к легендарной крепости Святого Георгия. Рассматривая плитку азулежу на одной из смотровых площадок, вы узнаете историю осады маврского замка. Здесь же полюбуетесь живописной панорамой центра, реки Тежу и ее южного берега. Витиеватые переулки приоткроют жизнь местных и особенности их быта. Напоследок, прежде чем покинуть эту часть города, мы осмотрим церковь Святой Люсии и Мигеля и заглянем в величественный собор Се — один из важнейших романских памятников.

Будущее сейчас
Спустя 20 минут поездки перед вами предстанет современная часть Лиссабона. Парк Наций открыли во время подготовки к международной выставки ЭКСПО «Океаны, наследие будущего». Все конструкции этой выставки были на пике архитектурных и инженерных тенденций конца прошлого века. Я расскажу, как менялась территория, росли и развивались комплексы выставки. Покажу грандиозный мост Васко да Гама, фуникулер, монструозный океанариум, футуристичный вокзал и другие любопытные объекты, которые позволили Лиссабону обойти Торонто!

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и частично проходит на моем 9-местном минивэне Opel Vivaro. Есть 3 детских кресла.
  • В экскурсии могут принимать участие дети от 9 лет в связи со сложностью маршрута (большая пешеходная часть с горным участком на подходе к крепости).
  • При желании возможно посещение замка Св. Георгия. Стоимость входного билета — 10 евро/чел.
  • После осмотра современной части города я дам советы по посещению ресторанов и баров, где вы сможете пообедать, и либо оставлю вас там, либо отвезу обратно в отель.
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня
Лиссабон вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виталий
Виталий
Исследовав все манившие меня уголки Европы, я выбрал наиболее дальний. И год за годом убеждаюсь, что переезд в Лиссабон — лучший выбор в моей жизни. Местные красоты и богатая история подарят нам множество поводов для интересной и шутливой беседы. А самой высокой наградой для меня будет ваша влюбленность в этот город.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 октября 2019
Есть очень хорошая поговорка: лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, это как раз тот случай. Очень интересно, информация подаётся не навязчиво, Виталий легко нашёл с нами контакт, имеет ответы практически на все вопросы. Ну и маршрут нам очень понравился, контраст старого и нового Лиссабона впечатляет. Вообшем очень советую.

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