Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Я заберу вас на автомобиле из отеля, и мы отправимся в историческую часть города, сохранившуюся после землетрясения. Прогуливаясь по старинным улочкам Алфамы, мы поговорим об истории Португалии и короле Лиссабона Афонсу I, а после поднимемся к легендарной крепости Святого Георгия. Рассматривая плитку азулежу на одной из смотровых площадок, вы узнаете историю осады маврского замка. Здесь же полюбуетесь живописной панорамой центра, реки Тежу и ее южного берега. Витиеватые переулки приоткроют жизнь местных и особенности их быта. Напоследок, прежде чем покинуть эту часть города, мы осмотрим церковь Святой Люсии и Мигеля и заглянем в величественный собор Се — один из важнейших романских памятников.

Будущее сейчас

Спустя 20 минут поездки перед вами предстанет современная часть Лиссабона. Парк Наций открыли во время подготовки к международной выставки ЭКСПО «Океаны, наследие будущего». Все конструкции этой выставки были на пике архитектурных и инженерных тенденций конца прошлого века. Я расскажу, как менялась территория, росли и развивались комплексы выставки. Покажу грандиозный мост Васко да Гама, фуникулер, монструозный океанариум, футуристичный вокзал и другие любопытные объекты, которые позволили Лиссабону обойти Торонто!