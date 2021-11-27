Познакомьтесь с одной из самых захватывающих и живописных столиц Европы, построенной на холмах, со множеством обзорных точек и захватывающими видами. У вас будет три часа, чтобы изучить город вместе с опытным местным гидом на интересной и веселой экскурсии.

Экскурсия начнется в районе Байрру-Алту V века, где вы узнаете о развитии города. После землетрясения 1755 года это место привлекло семьи из районов Баиша и Байрру, с которых и начался процесс обновления.

Прогуляйтесь по саду Сан-Педро-де-Алькантара и полюбуйтесь потрясающими видами района Баиша и южного берега реки Тежу.

Посетите иезуитскую церковь и музей Святого Роха. Церковь Святого Роха была одной из первых иезуитских церквей в Португалии, и даже первой во всем мире. При нарочито скромном фасаде церковь богато украшена позолотой, плиткой и живописью изнутри, что делает ее прекрасным музеем маньеризма и барокко.

Спуститесь с холма к монастырю Карму и церкви – отличным образцам готической архитектуры. Это историческое место: именно здесь началась «революции гвоздик» в 1974 году, положившая конец почти 5 десятилетиям диктатуры.

Пройдите чуть дальше к подъемнику Элевадор-ди-Санта-Жушта – внушительному монументу в неоготическом стиле, с которого открываются лучшие виды города.

Вы увидите достопримечательности района Баиша в центре города. После короткого перерыва вы совершите прогулку на трамвае от замка к Портас-ду-Соль.

У Портас-ду-Соль вы увидите монастырь Сан-Висенте-де-Фора, Национальный пантеон и район Алфама, узкие улицы которого простираются до реки Тежу.

Алфама – один из старейших и самых традиционных районов Лиссабона, также известный «домами фаду» и народными праздниками святых, особенно св. Антония.

Экскурсия закончится у Лиссабонского собора, построенного в 1150 году, через 3 года после освобождения города от мавров. Собор много раз перестраивался, по этой причине в нем можно видеть смешение разных архитектурных стилей.