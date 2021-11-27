Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни

Познакомьтесь с историей Лиссабона во время прогулки по самым интересным районам города

4.8
3255 отзывов
В группе
до 15 чел.
Познакомьтесь с историей Лиссабона во время прогулки по самым интересным районам города.

Посетите Шиаду и Байрру-Алту и полюбуйтесь видами со смотровой площадки Сан-Педро-де-Алькантара.

Прокатитесь на трамвае до района Алфама.
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни
Лучшее в Лиссабоне: история, легенды и образ жизни

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Кармелитов
  • Смотровая площадка Сан-Педро-де-Алькантара
  • Алфама
  • Подъемник Элевадор-ди-Санта-Жушта
  • Алькантара, Лиссабон
  • Шиаду
  • Байрру-Алту
  • Байша, Лиссабон
  • Терраса Портас ду Сол
  • Кафедральный собор Лиссабона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Байрру-Алту, район XVI века
  2. Полюбуйтесь видами со смотровой площадки Сан-Педро-де-Алькантара
  3. Прокатитесь на легендарном лиссабонском трамвае
  4. Прогуляйтесь по району Алфама, старейшему и самому живописному району города
Познакомьтесь с одной из самых захватывающих и живописных столиц Европы, построенной на холмах, со множеством обзорных точек и захватывающими видами. У вас будет три часа, чтобы изучить город вместе с опытным местным гидом на интересной и веселой экскурсии.
Экскурсия начнется в районе Байрру-Алту V века, где вы узнаете о развитии города. После землетрясения 1755 года это место привлекло семьи из районов Баиша и Байрру, с которых и начался процесс обновления.
Прогуляйтесь по саду Сан-Педро-де-Алькантара и полюбуйтесь потрясающими видами района Баиша и южного берега реки Тежу.
Посетите иезуитскую церковь и музей Святого Роха. Церковь Святого Роха была одной из первых иезуитских церквей в Португалии, и даже первой во всем мире. При нарочито скромном фасаде церковь богато украшена позолотой, плиткой и живописью изнутри, что делает ее прекрасным музеем маньеризма и барокко.
Спуститесь с холма к монастырю Карму и церкви – отличным образцам готической архитектуры. Это историческое место: именно здесь началась «революции гвоздик» в 1974 году, положившая конец почти 5 десятилетиям диктатуры.
Пройдите чуть дальше к подъемнику Элевадор-ди-Санта-Жушта – внушительному монументу в неоготическом стиле, с которого открываются лучшие виды города.
Вы увидите достопримечательности района Баиша в центре города. После короткого перерыва вы совершите прогулку на трамвае от замка к Портас-ду-Соль.
У Портас-ду-Соль вы увидите монастырь Сан-Висенте-де-Фора, Национальный пантеон и район Алфама, узкие улицы которого простираются до реки Тежу.
Алфама – один из старейших и самых традиционных районов Лиссабона, также известный «домами фаду» и народными праздниками святых, особенно св. Антония.
Экскурсия закончится у Лиссабонского собора, построенного в 1150 году, через 3 года после освобождения города от мавров. Собор много раз перестраивался, по этой причине в нем можно видеть смешение разных архитектурных стилей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Поездка на трамвае
  • Перерыв на кофе с десертом
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
  • Трансферы от/до места сбора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 3255 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2675
4
457
3
98
2
14
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
27 ноя 2021
(США)
This tour was the perfect way to kick off a visit in Lisbon. The guide I was with, Nadia, was incredible and had so much local knowledge to share -- history of Portugal and Lisbon, and many local recommendations for my trip. The pastel de nata with espresso and tram ride were perfect additions. Highly recommend this tour!
L
28 окт 2021
(США)
This tour was so much more than I expected it to be! Our guide was fantastic. She was super kind and explained the culture really well. The group I was in was small, which was nice because I got to know those individuals as well! All in all, I highly recommend this tour.
L
4 окт 2021
(США)
This walking tour takes you to the most relevant spots of Lisbon and everything is explained very well so that you do get a very good sense of Lisbon. Our tour included a stop at a cafe to taste the famous nata cakes with an expresso, which was the most perfect and tasty break. Our guide too was very nice, attentive and informative.

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