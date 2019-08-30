9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мыс Рока — вечер на краю мира

Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина.

А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира

Что вас ожидает

Красоты Лиссабонской Ривьеры
Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.

Романтика мыса Рока
Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.

Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в вашем отеле в Лиссабоне, Эшториле, Кашкайше или Синтре.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Мерседес.
  • Обратите внимание: если вас 4-6 человек, то стоимость за 1 человека — 40€.
  • Транспортные расходы и вино (в расчете бутылка на 2 человек) включены в стоимость.
  • В стоимость не включены закуски (вы можете взять их с собой или договориться со мной о покупке за дополнительную плату).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Татьяна
30 августа 2019
Мы до сих пор под впечатлением! Хотели поехать на Мыс Рока после обеда, но Павел нас переубедил и не зря. Это было волшебно! Кто будет в Лиссабоне - обязательно побывайте в этом фантастическом месте!
22 июня 2019
У нас была экскурсия с Олегом:Мыс Рока-вечер на краю мира.Олег очень хороший рассказчик и приятный собеседник .После основной экскурсии он с радостью порекомендовал и подвёз нас к хорошему бразильскому ресторану ,за что ему отдельное спасибо.Всем рекомендую!
6 июня 2019
Вместо прибытия в 19-00 по договоренности, прибыл другой человек в 20-00. На закат (а это цель экскурсии) не успевали. При этом весь час ожиданий врал, что машина вот вот будет.
Предложил другою экскурсию на следующий день. Прислал человека (вполне нормального), который опоздал на 40 мин, так как был поздно предупрежден. Не связывайтесь с Олегом!
7 апреля 2019
Наша экскурсия не задалась с самого начала: получили сообщение, что авто будет ждать нас в 18 часов у отеля, мы прождали 40 минут, решили вернуться в отель. Оказалось, нас ждут в холле. Вместо заявленного гида Олега приехал Володя. Не могу ничего сказать хорошего о нем как о гиде - это приятный доброжелательный вежливый молодой человек, но не гид. Мы надеялись на рассказ, а не просто на поездку в автомобиле (кстати, заявленного зеленого вина тоже не было). В общем, экскурсия не случилась. Володе спасибо за помощь в общении на рецепшене.
6 апреля 2019
Эта экскурсия должна быть обязательной при приезде в Лиссабон
2 апреля 2019
Экскурсии не было. Была отличная Машина с водителем. Отвечал только на заданные вопросы и то на обратном пути.
1 апреля 2019
Все было отлично! Борис прекрасно провел экскурсию, скорректировал маршрут с учетом наших пожеланий и показал нам все что нас интересовало.
Безусловно рекомендую.
23 марта 2019
Огромное спасибо Борису. Интересно и позновательно. Мыс Рока очень красивое и рамонтичное место. Обязательно нужно посетить!!!!
14 марта 2019
Нашего гида звали Борис. Не ожидал, что узнаю так много о Португалии и Лиссабоне за такую короткую поездку. Борис интересный собеседник и профессиональный водитель! Спасибо!

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