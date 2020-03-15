51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Город в ночи

Возможно, вы не узнаете те уголки Лиссабона, куда мы отправимся, — районы Шиаду, Байрру-Алту и Кайш де Содре в свете ночных огней, хотя наверняка эти места вам будут уже знакомы. К вечеру центр Лиссабона преображается, и вы заметите это, петляя по улочкам этого необыкновенного города. В лучах подсветки вы увидите церковь Святого Роха и развалины монастыря Карму, сохранившиеся со времён землетрясения в XVIII веке, центральные площади и исторические здания. А со смотровой площадки посмотрите на перспективу ночного города.

Колоритные местные заведения

Мы проделаем путь, которым следовали прибывшие в порт Лиссабона моряки: от набережной к центру города, где в старом баре морские волки праздновали с товарищами своё благополучное возвращение. На месте этого бара, в том же здании сегодня — отличное тематическое заведение, бережно хранящее традиции прошлого. Потом мы отправимся в бар с совсем другой атмосферой — на открытую террасу на крыше, где можно попробовать вкусные коктейли и послушать диджейские сеты. А напоследок вы сами выберете ещё одно место, которое вам больше по душе: изысканный винный бар с местными закусками (оливки, хамон, паштейши), Дом портвейна, где можно продегустировать несколько видов крепленого вина, или ресторан, расположенный в самом настоящем дворце.