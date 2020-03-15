51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Погрузиться в огни и атмосферу старых районов города после заката и посетить местные заведения

Ольга и Ольга
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Ольга и Ольга – ваш гид
Жизнь в Лиссабоне ночью течёт совсем иначе, чем днём: город стряхивает с себя рабочую суету, люди меняют быстрый шаг на прогулочный, а в окнах и на террасах кафе приветственно загораются огни.

Окиньте взглядом Лиссабон со смотровой площадки и побродите по старым районам города вместе с нами.

А потом погрузитесь в звуки живой музыки и мелодичной португальской речи за бокалом прекрасного вина или портвейна в заведениях, где проводят время местные жители.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии51 отзыв
4.94
Ночная жизнь Лиссабона
Ночная жизнь Лиссабона

Что вас ожидает

Город в ночи
Возможно, вы не узнаете те уголки Лиссабона, куда мы отправимся, — районы Шиаду, Байрру-Алту и Кайш де Содре в свете ночных огней, хотя наверняка эти места вам будут уже знакомы. К вечеру центр Лиссабона преображается, и вы заметите это, петляя по улочкам этого необыкновенного города. В лучах подсветки вы увидите церковь Святого Роха и развалины монастыря Карму, сохранившиеся со времён землетрясения в XVIII веке, центральные площади и исторические здания. А со смотровой площадки посмотрите на перспективу ночного города.

Колоритные местные заведения
Мы проделаем путь, которым следовали прибывшие в порт Лиссабона моряки: от набережной к центру города, где в старом баре морские волки праздновали с товарищами своё благополучное возвращение. На месте этого бара, в том же здании сегодня — отличное тематическое заведение, бережно хранящее традиции прошлого. Потом мы отправимся в бар с совсем другой атмосферой — на открытую террасу на крыше, где можно попробовать вкусные коктейли и послушать диджейские сеты. А напоследок вы сами выберете ещё одно место, которое вам больше по душе: изысканный винный бар с местными закусками (оливки, хамон, паштейши), Дом портвейна, где можно продегустировать несколько видов крепленого вина, или ресторан, расположенный в самом настоящем дворце.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает бесплатных дегустаций. Напитки, закуски и дегустация портвейнов не являются обязательными к приобретению и оплачиваются отдельно.
  • Выбранные нами заведения нетуристические, поэтому там нет наценок на позиции меню
  • Экскурсию проведет одна из нас
Ночная жизнь Лиссабона
Ночная жизнь Лиссабона
Ночная жизнь Лиссабона
Ночная жизнь Лиссабона
Ночная жизнь Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга и Ольга
Ольга и Ольга
Мы уже 5 лет живём в Португалии. Занимаемся изучением языка, культуры и традиций этой прекрасной страны. Здесь мы получили образование по специальности «Португальское и Международное виноделие». Если вам интересно услышать много забавных историй о Португалии, если вы настоящий гурман и ценитель вина, то с удовольствие ждём вас на наших экскурсиях. Вы увидите Лиссабон глазами местного обывателя, прочувствуете атмосферу этого города. С нами вам точно не будет скучно!
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо Веронике за невероятную экскурсию по ночной жизни Лиссабона. Это было невероятно весело, душевно и интересно.
8 марта 2020
Прекрасная экскурсия , открывающая ночную жизнь Лиссабона, самой западной столицы Европы, в которой отражено сочетание современной жизни и традиций Португалии. Мой гид Вероника смогла раскрыть для меня Лиссабон совершенно с неожиданной стороны. Очень рекомендую эту экскурсию с Вероникой - это и интересная информация и замечательно проведённое время . Спасибо большое.🌸🙏💕
9 января 2020
30 декабря 2019 года у нас была экскурсия " Ночная жизнь Лиссабона", которую проводила Ольга.
Она человек, который живет Португалией и Лиссабоном. Очень интересно и информативно. Всем рекомендую такую экскурсию в ее интерпретации.
Ко всему прочему Ольга является экспертом по винам и ,в частности, портвейну. Она дает очень интересную информацию о технологии его производства, что очень важно для понимания особенностей этого национального напитка.
Спасибо большое Ольге за отличную экскурсию по Лиссабону и информацию о главном национальном продукте Португалии.
Наилучшие рекомендации для ее потенциальных клиентов.
9 января 2020
Добрый день. Были на экскурсии с друзьями 03/01/20. Большое спасибо Ольге за интересный рассказ. Увидели Лиссабон с другой стороны. Всем рекомендую. Хочу предупредить, что экскурсия длительная, много ходить, а город стоит на 7 холмах. Плюс экскурсия вечером, после целого дня прогулок. Любителям ночной жизни и вина очень советую!!!
23 декабря 2019
Нам очень понравилось, мы посетили интересные места, попробовали разные напитки и местные специалитеты. Узнали интересные подробности про Лиссабон и его жителей. Увидели как город меняется с наступлением ночи....
12 ноября 2019
Наша экскурсия была намного лучше, чем мы ожидали. Гид была внимательна, предупредительна и терпелива. Рассказы ее выше всяких похвал. Мы погрузились в мир виноделия с ее интереснейшей подачей. Рекомендую однозначно! Не похоже на обычные экскурсии. Весело и классно!
10 ноября 2019
Ольга подарила вкусную экскурсию. Мы ели, пили и узнавали много интересного об этом прекрасном городе. О поэтах и портвейне, богемных привычках и океане, ночной жизни, устрицах и дожде. Ольга мастерски подбирает контент для любого возраста. Приятный и содержательный человек, готовый разделить с вами любовь к Лиссабону. Спасибо!
28 октября 2019
Это было великолепно! Огромное спасибо Ольге ! Милейший человек и обаятельный собеседник ! Сами мы бы этих заведений никогда не нашли , и никогда не услышали бы этих историй !!
3 октября 2019
Шикарнейшая экскурсия 👍👍👍
Татьяна
15 сентября 2019
Вероника провела хорошую экскурсию и показала несколько «тайных» мест куда мы сами в жизни бы не добрались ) рассказала интересные подробности о жизни в Португалии, о португальцах и их традициях. Маршрут составлен грамотно! Повествование увлекательное ) нам ещё как человек Вероника понравилась: приятная хохотушка ) мы советуем прогуляться с Вероникой
Ещё 41 отзыв

Ольга и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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