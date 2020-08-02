9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия оставила несколько двойственное впечатление. С одной стороны, Валерия, конечно, очень обаятельный гид, со своим стилем, с чистой речью и хорошим юмором, чем сразу располагает зрителя. С другой стороны, у меня всю экскурсию было такое чувство, как будто я начала смотреть сериал со второй серии и никак не пойму, «кто тут чей сын». То ли это связано с тем, что в качестве «пилота» нужно было смотреть первую экскурсию Валерии «Истории старинного Лиссабона», на которой я не была; то ли экскурсия рассчитана на более подготовленного зрителя, чем я (а у меня вышло как-то «это мы не проходили, это нам не задавали»); то ли Валерии просто хочется рассказать обо всем и сразу, а может быть стоит остановиться на меньшем, но поподробнее. Попытаюсь пояснить на простом примере: во время экскурсии мы заходим в кафе, где нам рекомендуется попробовать pastel de nata, которые мы видим глазами, но про которые ничего не узнаём: из чего это, с чем это, чем примечательно. Меня спасало то, что я уже успела посетить онлайн-прогулку по Лиссабону с другим гидом, и поэтому не все названия и имена меня пугали :), в частности с pastel de nata я уже тоже была знакома, но так было не всегда. Мне, конечно, скажут, что формат позволяет задавать уточняющие вопросы, но не так часто и не с расчетом на длинные ответы, ведь это собьет ритм экскурсии и отберет время у других, возможно более важных объектов. В любом случае Валерии спасибо за экскурсию, а я пойду восполнять пробелы в своих знаниях о Португалии;)