9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону

Живые яркие истории о людях, символах и памятниках солнечного города на экскурсии в прямом эфире

Валерия
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Валерия – ваш гид
В этом мини-путешествии вас ждут малоизвестные завлекательные факты из жизни Лиссабона — при этом гулять 👣 мы будем по его сердцу, по историческим районам Шиаду и Байша.

Вы услышите шепот руин древнего монастыря, найдете ажурный лифт Санта-Жушта, полюбуетесь панорамой с высоты мирадора.

Попутно я расскажу о лиссабонцах прошлого и настоящего, о вкусах и брендах Португалии!

5 за человека

У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону

Что вы увидите

  • Панораму Лиссабона с мирадора Св. Катарины; мост 25 апреля, связанный с тайнами диктатора Салазара, и необычный памятник с масонскими символами.
  • Улицы и площади районов Шиаду и Байша. Средневековые лабиринты — удел Алфамы и Морарии. Вас же ждет лиссабонская «шахматная доска», где все дороги ведут к воде, и здания нового Лиссабона, которым не страшны землетрясения.
  • Монастырь Кармо — живописные руины, хранящие тайны ордена кармелитов. Неподалеку я также покажу национальный оперный театр Сан-Карлуш.
  • Желтый фуникулер Бика и Лифт Санта-Жушта — первый подъемник Лиссабона и ажурный городской лифт, визитные карточки португальской столицы.
  • Площадь Россиу — на финальной точке маршрута обсудим оптическую иллюзию и символизм статуй, а также вновь взглянем на Кармо через цветущую жакаранду.

Что вы узнаете

Сюжеты о лиссабонцах. О культовом поэте Камоэше, его работе с учеными и немного о любовных похождениях. Об эксцентричном бароне и его дворецком. О варинах, или лиссабонских рыбачках Сонях.

Бренды Лиссабона и Португалии. Какими сладостями угощает город (мы заглянем в кондитерские Шиаду), зачем знаменитым трамвайчикам песок и почему прославились португальские пробка и обувь.

Чем живет Лиссабон: где работают, сколько получают, как отдыхают и что едят лиссабонцы. А еще, почему здесь много итальянского мороженого, какая погода и куда все ездят купаться.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в режиме реального времени гуляет по Лиссабону. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами:)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: полезные ссылки и рекомендованные места в Лиссабоне

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Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»

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Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 августа 2020
Валерия очень увлекательно рассказывает. Ждём новых он-лайн маршрутов
2 августа 2020
Весело, энергично, интересно. Хотелось бы чуть больше истории.
Татьяна
1 августа 2020
Экскурсия оставила несколько двойственное впечатление. С одной стороны, Валерия, конечно, очень обаятельный гид, со своим стилем, с чистой речью и хорошим юмором, чем сразу располагает зрителя. С другой стороны, у меня всю экскурсию было такое чувство, как будто я начала смотреть сериал со второй серии и никак не пойму, «кто тут чей сын». То ли это связано с тем, что в качестве «пилота» нужно было смотреть первую экскурсию Валерии «Истории старинного Лиссабона», на которой я не была; то ли экскурсия рассчитана на более подготовленного зрителя, чем я (а у меня вышло как-то «это мы не проходили, это нам не задавали»); то ли Валерии просто хочется рассказать обо всем и сразу, а может быть стоит остановиться на меньшем, но поподробнее. Попытаюсь пояснить на простом примере: во время экскурсии мы заходим в кафе, где нам рекомендуется попробовать pastel de nata, которые мы видим глазами, но про которые ничего не узнаём: из чего это, с чем это, чем примечательно. Меня спасало то, что я уже успела посетить онлайн-прогулку по Лиссабону с другим гидом, и поэтому не все названия и имена меня пугали :), в частности с pastel de nata я уже тоже была знакома, но так было не всегда. Мне, конечно, скажут, что формат позволяет задавать уточняющие вопросы, но не так часто и не с расчетом на длинные ответы, ведь это собьет ритм экскурсии и отберет время у других, возможно более важных объектов. В любом случае Валерии спасибо за экскурсию, а я пойду восполнять пробелы в своих знаниях о Португалии;)
1 августа 2020
Лиссабон сам по себе город замечательный. А посещение его с таким гидом делает город ещё более замечательным. Занимательные факты, хорошие советы и праздничное настроение гарантированы.
25 июля 2020
Потрясающая прогулка по живописным улицам Лиссабона! Валерия - очень жизнерадостный и позитивный человек, который с удовольствием делится своими знаниями и наблюдениями с участниками. Слушать её - одно удовольствие! Было приятно увидеть в режиме реального времени места, о которых шла речь на вебинаре о фаду. Мы не только замечательно провели время, но и зарядились позитивной энергией! Огромное спасибо! Рекомендую!
19 июля 2020
Прогулка по Лиссабону солнечным утром! Освежила свои воспоминания от поездки 2011 года. Интересный маршрут, много фактов, "маячков" - рекомендаций. Эмоциональное повествование, приятно слушать) Спасибо большое!
19 июля 2020
Очень интересная экскурсия и Валерия замечательный рассказчик. Рекомендую!
19 июля 2020
Спасибо большое Лере и команде Трипстера за возможность окунуться еще раз в атмосферу незабываемого Лиссабона.
19 июля 2020
Экскурсия замечательная, гид в непосредственной форме рассказывает необычные факты, звёздочку сняла за низкую слышимость.

Валерия проводит ещё 3 экскурсии

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