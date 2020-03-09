Что вас ожидает

Город — «свадебный подарок»

Обидуш — городок с открытки, уютный, весь в цвету. Именно здесь проводили медовый месяц португальские монархи. Вы разберетесь, почему Обидуш так притягивает влюбленных пар, насладитесь прогулкой по мощеным улочкам и полюбуетесь пестрыми домиками со стен замка. А еще получите в подарок вишневый ликер в шоколадном стаканчике.

Чудо Португалии

Именно здесь, в городе Алкобаса началась кровопролитная война отца и сына. Вы узнаете, какой разрушительной мощью обладает боль потерянной любви, услышите о самом большом в стране монастыре Санта-Мария де Алкобаса, а в церкви рассмотрите детали гробниц короля Педро I и его возлюбленной Инессы.

Монастырь битвы

Баталья — название города говорит за себя. В этом городе вы посетите аббатство Санта-Мария де Витория, один из готических шедевров Европы. Некогда колыбель инквизиции, а сегодня действующая штаб-квартира кармелитов — мы обязательно расскажем об этом ордене, а еще объясним, как заполучить в друзья удачу.

Дыхание прошлого

Финальный пункт программы — Томар, где находится единственная уцелевшая обитель тамплиеров. Вы восхититесь убранством монастыря и прикоснетесь к истории рыцарства. Согласно легенде, в Томаре спрятан Священный Грааль, и в это легко поверить, ведь город усыпан таинственными символами, наряжен в золото и окутан преданиями.