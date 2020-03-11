7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Лиссабона

Приготовьтесь погрузиться в яркое прошлое Лиссабона — в мир португальских страстей, королевских интриг и опасных морских приключений. Мы исследуем роскошные улицы района Байша и поговорим о событии, которое разделило историю Лиссабона на «до» и «после». Проникнемся трагической судьбой церкви Святого Доминика, отыщем мавританские мотивы на лиссабонских фасадах и полюбуемся кафедральным собором Се. Чтобы ощутить дух старого города, заплутаем на извилистых улочках Алфамы и поднимемся на холм, где обосновалась крепость Святого Георгия. Приготовьтесь насладиться панорамой Лиссабона и восхитительным контрастом красных черепичных крыш и голубого неба! А заключительной точкой прогулки станет одна из самых больших площадей Европы — площадь Коммерции, об истории которой я непременно расскажу.

О португальцах — вчера и сегодня

По пути мы поговорим о самых ярких представителях португальской культуры. Вы увидите культовое кафе с необычной историей, где до сих пор собираются представители лиссабонской богемы. Увидите дорогу, по которой ходили сильные мира сего, но по которой, увы, уже никто не пройдет. Поймете, когда и почему португальцы влюбились в кофе, и расшифруете завуалированные послания на старинных фасадах. Разберетесь, почему архитектура Лиссабона пронизана масонскими символами и откроете тайны могущественного ордена. А чтобы попробовать город на вкус, мы сможем насладиться изумительным кофе с пирожными паштейш-де-ната, без которых нельзя представить знакомство с Лиссабоном!