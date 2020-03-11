7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы

Наталья
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Наталья – ваш гид
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы.

Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната.

А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Baixa-Chiado
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Лиссабона
Приготовьтесь погрузиться в яркое прошлое Лиссабона — в мир португальских страстей, королевских интриг и опасных морских приключений. Мы исследуем роскошные улицы района Байша и поговорим о событии, которое разделило историю Лиссабона на «до» и «после». Проникнемся трагической судьбой церкви Святого Доминика, отыщем мавританские мотивы на лиссабонских фасадах и полюбуемся кафедральным собором Се. Чтобы ощутить дух старого города, заплутаем на извилистых улочках Алфамы и поднимемся на холм, где обосновалась крепость Святого Георгия. Приготовьтесь насладиться панорамой Лиссабона и восхитительным контрастом красных черепичных крыш и голубого неба! А заключительной точкой прогулки станет одна из самых больших площадей Европы — площадь Коммерции, об истории которой я непременно расскажу.

О португальцах — вчера и сегодня
По пути мы поговорим о самых ярких представителях португальской культуры. Вы увидите культовое кафе с необычной историей, где до сих пор собираются представители лиссабонской богемы. Увидите дорогу, по которой ходили сильные мира сего, но по которой, увы, уже никто не пройдет. Поймете, когда и почему португальцы влюбились в кофе, и расшифруете завуалированные послания на старинных фасадах. Разберетесь, почему архитектура Лиссабона пронизана масонскими символами и откроете тайны могущественного ордена. А чтобы попробовать город на вкус, мы сможем насладиться изумительным кофе с пирожными паштейш-де-ната, без которых нельзя представить знакомство с Лиссабоном!

Организационные детали

  • По вашему желанию часть маршрута мы можем проехать на трамвае
  • Если захотите, по пути мы можем сделать остановку на кофе (оплачивается дополнительно)
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне
Первые шаги в Лиссабоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Baixa-Chiado.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Здесь, в Португалии, я живу 17 лет. Люблю всё, что связано с творчеством: музыку, искусство, литературу, фотографию, архитектуру, туризм. С этим же связана часть моей профессиональной жизни. На своих экскурсиях я стараюсь создать атмосферу непринужденной беседы и показать самые красивые и необычные места, чтобы вы, уезжая домой, оставляли кусочек себя в Португалии.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо Наталье за такую увлекательную и познавательную экскурсию. Очень интересная история Португалии , Лиссабона . Маршрут экскурсии очень интересный и по самым значимым в центре местам Лиссабона . 5 часов пролетели очень быстро и на одном дыхании. Благодарю за лёгкость, знания и фотографии 😉
13 февраля 2020
Были на экскурсии 11.02.20.. В восторге от экскурсовода Натальи. Четыре часа пролетели незаметно, так как экскурсия была оочень насыщенная и интересная. Наталья любит и знает историю Португалии , увлекает саоими рассказами об истории достопримечательностей: каждого места, каждого здания. Рассказ настолько интересен и захватывает, что погружаешься в прошлое. За четыре часа увидели все главные достопримечательности, Лиссабон стал хорошо знакомым городом. Наталья фанат своего дела, знаток истории, ее рассказы заворажиаают. Она направляет ваше внимание на такие нюансы, на которые при самостоятельном осмотре никогда не обратишь внимание. После такой экскурсии относишься по другому к городу. Переполняют эмоции и желание увидеть еще. Спасибо!!!
10 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Наталья много рассказала о городе и помогла нам лучше в нем ориентироваться.
5 февраля 2020
Добрый день! Хочу поблагодарить Наталью за прекраснейший день в Лиссабоне! Фантастическая экскурсия по загадочному городу, который открывала нам Наталья более 6 часов! Невероятно сколько гид знает о своем предмете, с каким вниманием и желанием делиться с туристами историей Португалии. День вместе с Натальей пролетел, как одно прекраснейшее мгновение! Такая теплота и внимание в общении от Натальи, искренне относящейся к туристам, такое ощущение, что мы уже давно знакомы и близки. После окончания экскурсии Наталья отвела нас в потрясающей ресторанчик с великолепной кухней. На протяжении всей поездки она курировала нас с подругой по Whatapp, благодаря ее рекомендациям мы прекрасно съездили на следующий день в Синтру , а ещё через день отведали легендарные Паштельки в Белем. Очень рекомендуем Наталью всем желающим познакомиться с Прекрасной и многогранной Потругалией! Наталья, Огромное Спасибо за прекрасный отпуск!
15 ноября 2019
Экскурсия понравилась, хороший гид и интересный маршрут. Для первого знакомства с Лиссабоном то что нужно.
7 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Всем рекомендую.
7 октября 2019
Мы хотим поблагодарить Наталью за интересную экскурсию по Лиссабону. История Лиссабона, да и Португалии в общем, не очень знакома нам. Наталья помогла нам почувствовать эту красивую, очень вкусную и необыкновенно интересную страну. Мы обязательно приедем сюда ещё.
Мы очень рекомендуем нашего гида всем, кто в первый раз в Лиссабоне. Лиссабон невозможно объять за один раз, но получить впечатления, прикоснуться к истории этой красивой страны первооткрывателей с помощью Натальи, которая любит эту страну - мы очень и очень советуем.
Спасибо вам.

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