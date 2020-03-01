Необычные маршруты по Лиссабону

Что вас ожидает

Нескучное путешествие по городу

Мы начнем прогулку с лучшего кофе в Лиссабоне и отправимся рассматривать уличное искусство самого веселого района города Байрру Алту. Далее вы испытаете судьбу на площади Ларго Триндаде Коэльо, услышите о революции и гвоздиках у музея Национальной гвардии и рассмотрите полуразрушенную церковь Конвенту-ду-Карму.

Колоритные кварталы Байша и Алфама

В районе Байша вы ощутите себя дворянами XVII века, увидите Триумфальную арку и получите представление об основных архитектурных стилях города. Следом немного заблудитесь в колоритной Алфаме, отыщете древнеримский театр и насладитесь лучшим видом на реку и уходящие в другие земли корабли с одной из самых красивых обзорных площадок города.

Самое интересное о Португалии португальцах!

Вы услышите самые занимательные факты о стране и местных жителях. Например: что Португалия подарила миру за свою великую историю, чем, на самом деле, пахнет ее столица, по какой причине жителей Лиссабона называют «ненастоящими» португальцами и почему именно Португалия первой «окольцевала» Землю.