Необычные маршруты по Лиссабону

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Непринужденная прогулка по самым живописным местам города

Ярослав
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Ярослав – ваш гид
Через стихи, песни и истории людей вы узнаете о менталитете и образе жизни португальцев.

А также о том, почему Лиссабон называют первой мировой деревней и самым модным туристическим направлением Европы, чем похожи португальцы и русские и о чем говорят и мечтают местные жители.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча на площади Луиса Камоэнса
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По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки

Что вас ожидает

Нескучное путешествие по городу
Мы начнем прогулку с лучшего кофе в Лиссабоне и отправимся рассматривать уличное искусство самого веселого района города Байрру Алту. Далее вы испытаете судьбу на площади Ларго Триндаде Коэльо, услышите о революции и гвоздиках у музея Национальной гвардии и рассмотрите полуразрушенную церковь Конвенту-ду-Карму.

Колоритные кварталы Байша и Алфама
В районе Байша вы ощутите себя дворянами XVII века, увидите Триумфальную арку и получите представление об основных архитектурных стилях города. Следом немного заблудитесь в колоритной Алфаме, отыщете древнеримский театр и насладитесь лучшим видом на реку и уходящие в другие земли корабли с одной из самых красивых обзорных площадок города.

Самое интересное о Португалии португальцах!
Вы услышите самые занимательные факты о стране и местных жителях. Например: что Португалия подарила миру за свою великую историю, чем, на самом деле, пахнет ее столица, по какой причине жителей Лиссабона называют «ненастоящими» португальцами и почему именно Португалия первой «окольцевала» Землю.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается на площади Луиса Камоэнса
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки
По Лиссабону без спешки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Луиса Камоэнса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ярослав
Ярослав
Меня зовут Ярослав. Я предприниматель, актер и москвич, переехавший в Лиссабон. До этого успел пожить в Америке и на острове Ява. Лиссабон для меня как девушка мечты, которую долго искал и, наконец, нашел. Кстати, этот город женского пола, ее зовут Лишбоа. Я коллекционирую истории о городе и жителях и очень люблю их рассказывать. Обещаю вам увлекательную прогулку, на которой вы ощутите всю магию португальской столицы!
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Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

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