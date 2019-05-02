10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже

Побывать на краю Света, прогуляться по улочкам Кашкайша и отобедать на берегу Атлантики

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Это не экскурсия с историческими фактами, именами и датами — а комфортная дружеская поездка к одному из красивейших уголков Португалии.

Вы окажетесь у отвесных скал мыса Рока, услышите шум Атлантического океана, по пути посетите курортный Кашкайш, перекусите на пляже Гиньшу, увидите район Белен и статую Христа – символ Лиссабона.
€65
59 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Rossio
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У этой экскурсии10 отзывов
4.4
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже

Что вас ожидает

Дорога к Атлантике. Мы остановимся в районе Белен и доберемся до статуи Христа. Вы увидите место, откуда стартовали корабли португальских первооткрывателей и оцените впечатляющую панораму города. Затем прокатимся вдоль Атлантического побережья, сделаем небольшую остановку в городке Кашкайш с романтичными курортными улочками и заглянем в Пасть Дьявола — скалистый грот у океана.

Пикник на пляже Гиньшу. Еще полчаса в дороге — и вы на большом серферском пляже, где мы устроим пикник (если погода не помешает). Поджарим на костре местную рыбку, насобираем кедровых шишек и просто насладимся прогулкой.

Побывать на краю Света. Цель нашего путешествия — мыс Кабо де Рока, где вы полюбуетесь отвесными скалами, с высоты посмотрите на волны Атлантики и прогуляетесь к маяку. А еще сможете купить официальный сертификат, подтверждающий визит в самую западную точку материка.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Обратите внимание: поездка не предполагает погружения в историю, гид будет вашим проводником и водителем
  • В летнее время в лесу не разрешают разводить костры из-за опасности пожаров, поэтому шашлык мы заменим вкусным пикником (с овощами, фруктами и сыром)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт от Лиссабона и обратно, вода в дороге и перекус на пляже
  • Сертификат с мыса Рока оплачивается отдельно по желанию
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наташа, я провожу экскурсии по Португалии в составе команды замечательных гидов. Приглашаю вас прокатиться по моим любимым тропинкам и красивым местам, которых в Португалии невероятно много — ведь это чудесный солнечный край на берегу бескрайнего Океана. Край этот стал для родным для каждого из нас, согрев теплотой солнечных лучей, добротой и радушием местных жителей, освежил бризом океана и повеял ветром перемен и мечты! Мы будем рады поделиться этой добротой и теплом со всеми, кто приезжает в гости. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 мая 2019
Экскурсия на мыс Рока прошла очень хорошо. Благодарен гиду Елене за внимательность, чуткость и знание своего дела!
27 апреля 2019
Погода не слишком располагала к разведению костра и жарке шашлыков, поэтому во время предварительного общения с гидом мы сразу решили перекусить просто в кафе. Время предусмотренное для шашлыка мы провели в Кашкайше, немного прогулялись и посмотрели городок. Мыс Рока произвёл грандиозное впечатление!! Мы сделали шикарные фотографии!! Друзья мне сказали, что с мыса Рока можно отправить открытку. Но это к сожалению не так! Ближайшее почтовое отделение в Кашкайше. Имейте это в виду ) Сувенирный магазин есть. Там же можно заказать сертификат о посещении крайней западной точки континента (стоит 11€)
9 апреля 2019
Отличная Экскурсия. Гид Юрий все организовал замечательно, на 5 баллов!. Мы проехались по основным пляжам побережья . Пока гуляли и купались с детьми в океане, нам пожарили очень вкусные шашлыки!! С собой все необходимое было предусмотрительно взято.. пляжная игра для детей.. Музыка ! Получился отличный пикник в окружении кедровых сосен! Очень рекомендую для тех, у какого не так много времени для путешествия по стране , но хочется посмотреть побольше и вместе с тем расслабиться. Такое запоминается на всю жизнь.
9 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась, невероятно красивая природа, места завораживают... Шашлык в диком лесу возле океана был кстати и очень вкусным. Спасибо большое Елене за душевную компанию, рассказы про Португалию и красивые фото :)
8 апреля 2019
Пишу честный отзыв, чтобы у следующих после меня путешественников был выбор.
Я не могу назвать 6 часовой вояж на авто экскурсией. Это больше доставка до мыса и обратно. Я благодарна ребятам, что несмотря на то, что из туристов я была одна, эта поездка состоялась. Я благодарна Елене, которая меня свозила на своём авто. Но я думала, что это будет познавательное путешествие. Увы.... Если б я знала, что формат будет сведен к минимуму, думаю, добралась бы до мыса без помощи ребят. Для себя решила больше не пользоваться аналогичными услугами.
28 февраля 2019
Отлично и нетривиально провести время? Вам сюда!
Замечательный день в компании Натальи и Юрия, позитивные эмоции.
Однозначно рекомендую, если хотите в сжатые сроки прокатиться по пригороду Лиссабона :)
18 февраля 2019
Приятные люди с особенным отношением к гостям, пляжи, и самый вкусный шашлык в моей жизни!
17 февраля 2019
Наталья и Юрий прекрасные люди!! они устроили для нас прекрасный пикник с чудесной музыкой и едой! Показали нам сикрет поейсес, перестроили маршрут специально под нас, за что им огромная благодарность! Если Вы хотите за один день надышаться окнаном, атмосферой и свободной радостью, Вам к ним!! очень рекомендуем! спасибо вам огромное!!
14 февраля 2019
Если вы хотите провести хорошо время в дружной компании, за пределами города Лиссабон, побывать на океане, насладиться пикником на пляже и увидеть край Европы! Вам непременно нужно сьездить на эту экскурсию. Мне очень понравилась экскурсия, а Наташа и Юрий очень хорошие, добрые и отзывчивые люди. Если будете в Лиссабоне, обязательно возьмите эту экскурсию.
11 января 2019
Поездка с этим человеком была ошибкой. Нам очень хотелось съездить на мыс рока, поэтому бронировались экскурсию заранее, т.к в Лиссабоне есть возможность провести только два дня. Нас должны были забрать из гостиницы. Адрес в Вотсапе я посылала несколько раз, о времени мы договорились вечером, также договорились что если будет дождь, мы пикник с рыбой (который входил в стоимость экскурсии) заменим на кашкайш. Наше утро началось с того что мы час двадцать ждали гида на улице. Это просто какой-то кошмар! Причём в процессе ожидания слышали полный неадекват о том что ей просто нас не найти. (Хотя накануне uber привёз нас к отелю без проблем). Я высылалась ещё три раза адрес, присылала свою геопозицию, все без толку. И надо было, конечно, прямо в это время уже сделать выводы и отменить поездку, т.к дальше было только хуже. Всю дорогу мы слушали рассказы о семье Елены, смотрели фото ее дочек т их женихов, узнали историю всей их семьи и о том что из России надо валить... я даже не буду дальше пересказывать все услышанное, т.к не хочется это все вспоминать как страшный сон... в связи с тем что мы прождали Елену почти полтора часа нам была обещана поездка в кайкаш как бонус и вечером на Криста рей. Ладно, я, решив что надо искать позитив во всем и смирившись со всей этой ситуацией, старалась получить удовольствие от видов. Да,природа и океан супер, тут ничего не скажешь, но все остальное было кошмаром. Далее, после пробежки по кашкайшу, по другому это и не назовёшь, мы заехали к океану, там нам предложили пообедать. Вместо обещанного пикника на берегу океана с рыбой мы эту рыбу сами себе купили. Далее мы доехали на мыс рока и вот тут начались странные разговоры о том что же нам делать дальше. Очень навязчиво нам предлагалось за отдельную плату поездить по ночному городу, съездить в парк наций и на Кришта рей. Чувствовали мы себя при этом как на базаре. При том что за саму псевдоэкскурсию мы должны были отдать Елене 96 евро, она это округлила до 100, ещё попросила сверху 60 евро за поездку на кришта рей. Я уточнила у неё, успеем ли мы на кришта рей, ведь времени уже было около шести. Елена без сомнения ответила что успеем. В итоге приехав к восьми туда мы очутились перед закрытыми воротами. Причём рядом висела табличка с часами работы - вход закрылся в 18.30!!!! Это просто потраченное время и деньги! Как так можно обманывать людей??? По итогу нас должны были привезти обратно к гостинице, но высадили в 800 метрах, ссылаясь на навигатор. Я даже не хочу дальше писать об этом надувательстве. Отдали ей 130 евро не пойми за что, т.к обеда обещанного не было, экскурсии тоже. На мои вопросы о населении города человек отвечал что не знает. Когда приехали в бухту пасть дьявода я спросила почему она так называется - мне ответили потому что там девушка сбросилась со скалы из-за чего-то... (сегодня я почитала - там совсем другая история). Т.е по сути мы за 130 евро прокатались день в неприятной компании.. к слову, Uber предлагает доехать до мыса рока за 35 евро, а до кришта рей за 13.... к сожалению, мы попались к непорядочным людям, выдающим себя за гидов и просто наживающихся на приезжающих туристах. Бог им судья ...

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