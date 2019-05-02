10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка с этим человеком была ошибкой. Нам очень хотелось съездить на мыс рока, поэтому бронировались экскурсию заранее, т.к в Лиссабоне есть возможность провести только два дня. Нас должны были забрать из гостиницы. Адрес в Вотсапе я посылала несколько раз, о времени мы договорились вечером, также договорились что если будет дождь, мы пикник с рыбой (который входил в стоимость экскурсии) заменим на кашкайш. Наше утро началось с того что мы час двадцать ждали гида на улице. Это просто какой-то кошмар! Причём в процессе ожидания слышали полный неадекват о том что ей просто нас не найти. (Хотя накануне uber привёз нас к отелю без проблем). Я высылалась ещё три раза адрес, присылала свою геопозицию, все без толку. И надо было, конечно, прямо в это время уже сделать выводы и отменить поездку, т.к дальше было только хуже. Всю дорогу мы слушали рассказы о семье Елены, смотрели фото ее дочек т их женихов, узнали историю всей их семьи и о том что из России надо валить... я даже не буду дальше пересказывать все услышанное, т.к не хочется это все вспоминать как страшный сон... в связи с тем что мы прождали Елену почти полтора часа нам была обещана поездка в кайкаш как бонус и вечером на Криста рей. Ладно, я, решив что надо искать позитив во всем и смирившись со всей этой ситуацией, старалась получить удовольствие от видов. Да,природа и океан супер, тут ничего не скажешь, но все остальное было кошмаром. Далее, после пробежки по кашкайшу, по другому это и не назовёшь, мы заехали к океану, там нам предложили пообедать. Вместо обещанного пикника на берегу океана с рыбой мы эту рыбу сами себе купили. Далее мы доехали на мыс рока и вот тут начались странные разговоры о том что же нам делать дальше. Очень навязчиво нам предлагалось за отдельную плату поездить по ночному городу, съездить в парк наций и на Кришта рей. Чувствовали мы себя при этом как на базаре. При том что за саму псевдоэкскурсию мы должны были отдать Елене 96 евро, она это округлила до 100, ещё попросила сверху 60 евро за поездку на кришта рей. Я уточнила у неё, успеем ли мы на кришта рей, ведь времени уже было около шести. Елена без сомнения ответила что успеем. В итоге приехав к восьми туда мы очутились перед закрытыми воротами. Причём рядом висела табличка с часами работы - вход закрылся в 18.30!!!! Это просто потраченное время и деньги! Как так можно обманывать людей??? По итогу нас должны были привезти обратно к гостинице, но высадили в 800 метрах, ссылаясь на навигатор. Я даже не хочу дальше писать об этом надувательстве. Отдали ей 130 евро не пойми за что, т.к обеда обещанного не было, экскурсии тоже. На мои вопросы о населении города человек отвечал что не знает. Когда приехали в бухту пасть дьявода я спросила почему она так называется - мне ответили потому что там девушка сбросилась со скалы из-за чего-то... (сегодня я почитала - там совсем другая история). Т.е по сути мы за 130 евро прокатались день в неприятной компании.. к слову, Uber предлагает доехать до мыса рока за 35 евро, а до кришта рей за 13.... к сожалению, мы попались к непорядочным людям, выдающим себя за гидов и просто наживающихся на приезжающих туристах. Бог им судья ...