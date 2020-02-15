4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пейзажи Лиссабонской Ривьеры

Наш путь к мысу Рока пройдет вдоль фантастического побережья Атлантики, среди пейзажей курортного Кашкайша и пляжей Эшторила, многие из которых раньше были приватными и доступными для посещения лишь аристократам и особам королевских кровей. Если позволит время, мы сделаем остановку возле легендарной Пасти Дьявола: вы рассмотрите грозные скалы, услышите шум океана и попробуете сами разгадать загадку названия этого места. В дороге, конечно, поговорим об истории Португалии, её многослойной культуре и неразрывной связи с Атлантическим океаном.

Самая западная точка континента

Ещё несколько километров живописной дороги — и вы на мысе Рока! Здесь, как нигде, можно прочувствовать мощь океана, насладиться природой региона Серра-де-Синтра и безграничным ощущением свободы. Вы прогуляетесь по горным склонам к фотогеничному маяку, прочитаете на мемориале легендарную фразу португальского поэта Луиша де Камоэнса: «Здесь заканчивается земля и начинается океан». Сможете заглянуть в сувенирный магазин и даже получить сертификат, подтверждающий, что вам покорилась самая западная точка Европы. А если на мысе мы окажемся в конце дня, вам посчастливится увидеть один из красивейших закатов в жизни!

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые хотят оказаться на мысе Рока и при этом не тратить много времени на Синтру или Кашкайш, а также тем, кто желает совместить поездку с погружением в португальскую историю.