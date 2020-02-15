4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в самой западной точке континента и разобраться в морской истории Португалии

Роман
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Роман – ваш гид
Из знойного Лиссабона мы отправимся на свидание с Атлантикой к мысу Рока — в место, где «заканчивается земля и начинается океан».

Вы прогуляетесь по западной кромке Европы, полюбуетесь волнами океана и прибрежной природой Португалии.

А по пути оцените пляжи Кашкайша и даже заглянете в Пасть Дьявола.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Cais do Sodré
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Покорить мыс Рока
Покорить мыс Рока

Что вас ожидает

Пейзажи Лиссабонской Ривьеры
Наш путь к мысу Рока пройдет вдоль фантастического побережья Атлантики, среди пейзажей курортного Кашкайша и пляжей Эшторила, многие из которых раньше были приватными и доступными для посещения лишь аристократам и особам королевских кровей. Если позволит время, мы сделаем остановку возле легендарной Пасти Дьявола: вы рассмотрите грозные скалы, услышите шум океана и попробуете сами разгадать загадку названия этого места. В дороге, конечно, поговорим об истории Португалии, её многослойной культуре и неразрывной связи с Атлантическим океаном.

Самая западная точка континента
Ещё несколько километров живописной дороги — и вы на мысе Рока! Здесь, как нигде, можно прочувствовать мощь океана, насладиться природой региона Серра-де-Синтра и безграничным ощущением свободы. Вы прогуляетесь по горным склонам к фотогеничному маяку, прочитаете на мемориале легендарную фразу португальского поэта Луиша де Камоэнса: «Здесь заканчивается земля и начинается океан». Сможете заглянуть в сувенирный магазин и даже получить сертификат, подтверждающий, что вам покорилась самая западная точка Европы. А если на мысе мы окажемся в конце дня, вам посчастливится увидеть один из красивейших закатов в жизни!

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые хотят оказаться на мысе Рока и при этом не тратить много времени на Синтру или Кашкайш, а также тем, кто желает совместить поездку с погружением в португальскую историю.

Организационные детали

Сертификат о посещении самой западной точки Европы приобретается на мысе Рока по желанию за отдельную плату.

Покорить мыс Рока
Покорить мыс Рока
Покорить мыс Рока
Покорить мыс Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Cais do Sodré.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Приглашаю вас прокатиться по небанальным местам и достопримечательностям Лиссабона на необычном транспорте под названием тук-тук, который стремительно набирает популярность во всем мире. Гарантирую вам сказочные виды города, заманчивые истории о Лиссабоне и интересно проведённое время в моей компании. А еще я увлекаюсь фотографией, так что могу быть не только вашим гидом, но и фотографом.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Проходила в доброжелательной обстановке на комфортном транспорте. Гид Роман очень приятный человек со знанием дела. Было видно, что ему этот процесс приносит большое удовольствие. Забрал и привез к месту нашего жительства. Что было также очень приятно.
Были с маленькими детьми. Роман подстраивался под сопутствующие нюансы с этим связанные. Впечатления от экскурсии остались очень хорошие. То что именно ждешь от отдыха.
Возможно, цена могла бы быть немного ниже. Но учитывая то что по факту мы наслаждались поездкой больше заявленного времени, это полностью компенсировало данный момент.
Ставлю уверенно 5 звезд.
5 февраля 2020
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Во первых учитываются пожелания заказчика и корректируется маршрут! Я попросила заехать посмотреть на пасть дьявала и пляж в дополнение к мысу Рока. Экскурсия началась в назначенное время и были посещены все намеченные точки маршрута.По дорогое до остановки узнала много нового и интересного про Португалию. Очень дружелюбный и отзывчивый гид. Места очень впечатляющие - океан завораживает. Советую данную экскурсию, своих денег стоит, а впечатлений буде масса)
16 января 2020
Легко, непринуждённо, впечатляюще и незабываемо!!! Аня и Роман молодцы! Только слова благодарности! Спасибо🙏
13 января 2020
С нашей Анной нам просто повезло! В шикарной машине и с умницей гидом, мы прокатились по прекрасным местам. Получили достаточную информацию. В этот день нам и с погодой повезло, что прибавило нам позитивных эмоций! Мы считаем, что это достойная цена для такой насыщенной экскурсии. Всем тем, кто не достаточно мобилен, но хотел бы посмотреть природу, скалы, берег океана, советуем провести такую экскурсию с Анной. Анне привет и самые тёплые пожелания от нас, троих сестёр и нашего сопровождающего мужчины.

Роман проводит ещё 5 экскурсий

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