Яся проводит ещё 4 экскурсии

С ветерком к главным символам Лиссабона
Наша автомобильная прогулка охватит визитные карточки Лиссабона — неизменные ингредиенты идеального знакомства с городом. Приготовьтесь увидеть:
Прогулка в духе итальянского кино
Семь холмов Лиссабона мы будем покорять на эксклюзивном итальянском автомобиле: каждый кадр с ним — словно винтажная открытка. С таким транспортом вы почувствуете себя героем кинофильма и сделаете атмосферные фотографии в лучших декорациях португальской столицы.
Путешественникам, которые ценят свое время и хотят осмотреть достопримечательности Лиссабона, не отвлекаясь на усталость, палящее солнце или неудобную обувь.