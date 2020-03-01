Яся проводит ещё 4 экскурсии

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Прокатиться по закоулкам Алфамы и Шиаду в поисках символов города и его лучших ракурсов

Яся
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Яся – ваш гид
На голубом ретро-автомобиле мы исследуем самые фотогеничные уголки старого Лиссабона.

Чувствуя себя героем старого итальянского кино, вы прокатитесь по лабиринтам Алфамы и Шиаду, увидите церковь святого Антонио и древнеримские руины и, конечно, осмотрите Лиссабон с впечатляющих обзорных площадок.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Встреча в районе Алфама
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Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле

Что вас ожидает

С ветерком к главным символам Лиссабона
Наша автомобильная прогулка охватит визитные карточки Лиссабона — неизменные ингредиенты идеального знакомства с городом. Приготовьтесь увидеть:

  • Церковь Св. Антонио — самую красивую в городе. Восстановленная после землетрясения церковь совместила несколько архитектурных стилей — и красота этого сочетания сразит вас наповал!
  • Руины древнеримского театра Романо откроют перед вами страницы античной истории Португалии. Вы перенесетесь в эпоху Октавиана Августа и увидите фрагменты стен, возведенных 2000 лет назад.
  • На обзорной площадке Порташ ду Соль («Двери солнца») готовьтесь насладиться самым фотогеничным и характерным видом Лиссабона!
  • Старейший район Алфама поможет вам понять, каким был город столетия назад, ведь его практически не затронуло землетрясение, уничтожившее Лиссабон в 18 веке.
  • Мирадуро Сеньора ду Монте — самая высокая точка Лиссабона, с которой открывается ошеломительный вид на город. А когда к нам вернется дар речи, я расскажу самое интересное о знаковых местах столицы, которые расположатся будто у вас на ладони.
  • Монастырь Сан-Висенте-де-Фора, который по праву считается лучшим образцом стиля маньеризм в Португалии.
  • Национальный Пантеон, который поразит вас богатейшей историей и белоснежным монументальным фасадом.
  • А в конце отправимся в богемный район Шиаду с художественными галереями, магазинчиками, ресторанами и песнями уличных музыкантов.

Прогулка в духе итальянского кино
Семь холмов Лиссабона мы будем покорять на эксклюзивном итальянском автомобиле: каждый кадр с ним — словно винтажная открытка. С таким транспортом вы почувствуете себя героем кинофильма и сделаете атмосферные фотографии в лучших декорациях португальской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят свое время и хотят осмотреть достопримечательности Лиссабона, не отвлекаясь на усталость, палящее солнце или неудобную обувь.

Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Алфама.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яся
Яся
Привет! Меня зовут Яся. Мне 28 лет, и я самый счастливый человек на планете. Ведь я нашла город своей мечты — место, где я чувствую вдохновение на все 100%. Я живу в Лиссабоне с октября 2017 года. Путешествуя по миру, я настолько влюбилась в этот город, что решилась на переезд. Местные жители манили улыбками и позитивом, а океан — серфингом. Я обожаю ходить пешком и все детально рассматривать. А еще мне очень нравится рассказывать и показывать то, что я люблю, и делаю я это с большой страстью. Моя задача — влюбить вас в Лиссабон и показать его глазами местного жителя!
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Яся проводит ещё 4 экскурсии

Тайны пяти районов Старого ЛиссабонаТайны пяти районов Старого ЛиссабонаТайны пяти районов Старого Лиссабона
92 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Я познакомлю вас с историческими хитросплетениями старинных районов, отведу на самые интересные смотровые площадки и покажу город с лучших ракурсов. Открою прелесть аутентичной кухни и напитков, расскажу о менталитете португальцев, помогу понять, чем живёт Лиссабон и в чем заключается португальское счастье.
Фотопрогулка в сердце ЛиссабонаФотопрогулка в сердце ЛиссабонаФотопрогулка в сердце Лиссабона
170 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Трудно представить более идеальное место для фотосессии, чем Лиссабон — с его фактурными улочками, калейдоскопом плитки азулежу и захватывающими обзорными площадками. Мы прогуляемся по закоулкам Алфамы и поговорим о португальском стиле жизни, а профессиональный фотограф поймает ваши живые эмоции и сохранит их на ярких снимках.
Серфинг в окрестностях ЛиссабонаСерфинг в окрестностях ЛиссабонаСерфинг в окрестностях Лиссабона
65 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Познакомиться с азами серфинга и приручить волны океана под руководством инструктора
Несомненно, серфинг — одно из главных must-have Португалии! Круглый год серферы со всего мира стремятся на местные пляжи — и мы последуем их примеру. Во время индивидуального урока вы узнаете о теории и философии серфинга, опробуете элементы базовой техники, а затем проверите себя среди волн океана.
Лиссабон — первое свиданиеЛиссабон — первое свиданиеЛиссабон — первое свидание
105 за экскурсию
8 часов
10 отзывов
Старинные площади и монастыри, тайные улочки и город с высоты птичьего полета
Вы погуляете по чудесной португальской столице и увидите ее с самых живописных ракурсов. Подниметесь на крышу, чтобы вдохнуть океанский бриз и насладиться ошеломительными панорамными видами, посетите самые интересные кварталы исторического центра и оживленный городской рынок. Я проведу вас по туристическим и «секретным» местам и поделюсь местными лайфхаками. Вы узнаете, как бесплатно попасть в платные места, не нарушая при этом правил и законов!

Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

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