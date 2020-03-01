Яся проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

С ветерком к главным символам Лиссабона

Наша автомобильная прогулка охватит визитные карточки Лиссабона — неизменные ингредиенты идеального знакомства с городом. Приготовьтесь увидеть:

Церковь Св. Антонио — самую красивую в городе. Восстановленная после землетрясения церковь совместила несколько архитектурных стилей — и красота этого сочетания сразит вас наповал!

— самую красивую в городе. Восстановленная после землетрясения церковь совместила несколько архитектурных стилей — и красота этого сочетания сразит вас наповал! Руины древнеримского театра Романо откроют перед вами страницы античной истории Португалии. Вы перенесетесь в эпоху Октавиана Августа и увидите фрагменты стен, возведенных 2000 лет назад.

откроют перед вами страницы античной истории Португалии. Вы перенесетесь в эпоху Октавиана Августа и увидите фрагменты стен, возведенных 2000 лет назад. На обзорной площадке Порташ ду Соль («Двери солнца») готовьтесь насладиться самым фотогеничным и характерным видом Лиссабона!

(«Двери солнца») готовьтесь насладиться самым фотогеничным и характерным видом Лиссабона! Старейший район Алфама поможет вам понять, каким был город столетия назад, ведь его практически не затронуло землетрясение, уничтожившее Лиссабон в 18 веке.

поможет вам понять, каким был город столетия назад, ведь его практически не затронуло землетрясение, уничтожившее Лиссабон в 18 веке. Мирадуро Сеньора ду Монте — самая высокая точка Лиссабона, с которой открывается ошеломительный вид на город. А когда к нам вернется дар речи, я расскажу самое интересное о знаковых местах столицы, которые расположатся будто у вас на ладони.

— самая высокая точка Лиссабона, с которой открывается ошеломительный вид на город. А когда к нам вернется дар речи, я расскажу самое интересное о знаковых местах столицы, которые расположатся будто у вас на ладони. Монастырь Сан-Висенте-де-Фора , который по праву считается лучшим образцом стиля маньеризм в Португалии.

, который по праву считается лучшим образцом стиля маньеризм в Португалии. Национальный Пантеон , который поразит вас богатейшей историей и белоснежным монументальным фасадом.

, который поразит вас богатейшей историей и белоснежным монументальным фасадом. А в конце отправимся в богемный район Шиаду с художественными галереями, магазинчиками, ресторанами и песнями уличных музыкантов.

Прогулка в духе итальянского кино

Семь холмов Лиссабона мы будем покорять на эксклюзивном итальянском автомобиле: каждый кадр с ним — словно винтажная открытка. С таким транспортом вы почувствуете себя героем кинофильма и сделаете атмосферные фотографии в лучших декорациях португальской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят свое время и хотят осмотреть достопримечательности Лиссабона, не отвлекаясь на усталость, палящее солнце или неудобную обувь.