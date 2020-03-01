Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Секретный Лиссабон

В компании кандидата наук, который стал изучать мистическую составляющую португальской истории после переезда, вы отправитесь в путешествие к королевскому дворцу Мафра. Услышите увлекательные факты о тамплиерах: их появлении, уставе и трагическом финале ордена. А также о масонских ложах: тайных обществах в центре города, секретных символах, обрядах и знаменитых масонах. Вы увидите королевские покои и одну из самых красивых в мире библиотек, познакомитесь с легендой об апокалипсисе и проследите удивительные параллели между португальской и российской историей.

Местный колорит

Несмотря на сходство стран, вы не забудете, где находитесь. По ходу пути вы насладитесь невероятными природными красотами, заглянете на винодельню, где попробуете лучшие автохтонные вина, и встретите закат на берегу океана.