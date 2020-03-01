Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Услышать правдивые истории о Тамплиерах и масонах и прогуляться по королевскому дворцу

Алексей
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Алексей – ваш гид
Кажется, что у России и Португалии, расположенных в разных концах Европы, нет ничего общего.

Но, несмотря на то, что одна больше другой в 185 раз, вот уже более тысячи лет они идут схожим историческим путем.

Вы убедитесь в этом и даже заглянете в наше будущее на прогулке с ученым.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Встреча — в вашем отеле
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Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь

Что вас ожидает

Секретный Лиссабон
В компании кандидата наук, который стал изучать мистическую составляющую португальской истории после переезда, вы отправитесь в путешествие к королевскому дворцу Мафра. Услышите увлекательные факты о тамплиерах: их появлении, уставе и трагическом финале ордена. А также о масонских ложах: тайных обществах в центре города, секретных символах, обрядах и знаменитых масонах. Вы увидите королевские покои и одну из самых красивых в мире библиотек, познакомитесь с легендой об апокалипсисе и проследите удивительные параллели между португальской и российской историей.

Местный колорит
Несмотря на сходство стран, вы не забудете, где находитесь. По ходу пути вы насладитесь невероятными природными красотами, заглянете на винодельню, где попробуете лучшие автохтонные вина, и встретите закат на берегу океана.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW Active 2 Tourer
  • Экскурсию для вас проведет Владислав — математик и кандидат физико-математических наук

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Вода, бутылка приятного вина, горячий сибирский чай включены в стоимость экскурсии
  • Билет во дворец Мафра оплачивается дополнительно — 6 евро с человека
  • Посещение винодельни с дегустацией вин — от 10 евро, минимум для 2 человек
  • Обед — от 10 евро, в зависимости от выбранных блюд
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь
Россия и Португалия — мистическая связь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Привет всем! Я Алексей, четыре года назад решил сменить морозную Сибирь на теплую Португалию — теперь живу в самом центре знаменитого и загадочного города Синтра. По профессии я юрист, но волей судьбы основную часть жизнь занимался рекламой, я не профессиональный гид, но очень люблю новые знакомства и душевное общение. Люблю собак, обожаю путешествовать, вкусно готовить и никогда не унывать. А также люблю просыпаться рано утром, нырять в спортивную одежду и бегать по сказочному лесу. Хочу делится с вами впечатлениями о моей жизни в этой сказочной стране на берегу Атлантического океана. Итак, как говорят здесь в Португалии — vamos lá! (вамуш ла!), что означает — поехали!
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Душевный день в Синтре и окрестностяхДушевный день в Синтре и окрестностяхДушевный день в Синтре и окрестностях
250 за экскурсию
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24 отзыва
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные. Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы. А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.

Экскурсии по Лиссабону на автомобиле

От статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса Рока
65 за человека
5 часов
92 отзыва
Проникнуться философией португальского счастья в путешествии из Лиссабона на край континента
В небольшой дружной группе вам предстоит встретиться с великим Атлантическим океаном! Вы постоите на самой западной точке Европы, послушаете волны и полюбуетесь утесами. Дорога будет не менее впечатляющей: с заездом на дикий пляж и «в Пасть Дьявола», с кофе и паштел-де-ната на побережье, с рассказами о характере португальцев и ответами на вопросы о стране.
От Синтры до ЭшторилаОт Синтры до ЭшторилаОт Синтры до Эшторила
170 за экскурсию
8 часов
188 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Дорогие друзья! Вас ждёт удивительное путешествие! Всего за восемь часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух. Узнаете, что такое горы Синтры, и полюбуетесь чудесными пейзажами, которые открываются с горных вершин. Атлантический океан вас покорит своей необъятностью и мощной энергией. И конечно, ваше сердце покорит прекрасный город Синтра!
Закат на мысе РокаЗакат на мысе РокаЗакат на мысе Рока
скидка30%
€75
53 за человека
5 часов
348 отзывов
Посетить сказочную Синтру и проводить день на краю континента
Это путешествие для тех, кто хочет насладиться мощью океана и первозданной красотой мыса Рока, самой западной точки континента. За один вечер вы прогуляетесь по улочкам Синтры, сможете продегустировать вкуснейший вишневый ликер, увидеть дворец Пена со смотровой площадки на вершине горы и посетить живописную рыбацкую деревушку на берегу океана. А после полюбуетесь роскошным закатом на мысе Рока с лучшим португальским вином и сладостями!
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
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7 часов
6 отзывов
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В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам. А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
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20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Пять замков и пять панорам сказочной СинтрыПять замков и пять панорам сказочной СинтрыПять замков и пять панорам сказочной Синтры
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8 отзывов
Побывать на лиссабонской ривьере, заглянуть в гости к королям и подняться на мыс Рока
Вы проедете по прекрасному побережью Атлантики через бывшие рыбацкие деревушки Кашкайш и Эшторил, подниметесь к легендарному мысу Рока и посетите роскошные замки и дворцы. Во время поездки вам откроется история государства, особенности национальной культуры и местная кухня.

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