4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лиссабон со всех сторон

На площади Росиу поговорим о легенде появления семи холмов Лиссабона. А возле вокзала Росиу — об архитектурном стиле «мануэлино» и «вагоне призраке». В Моурарии вы услышите о возникновение фаду и трагической судьбе первой знаменитой фадишты. Возле церкви Св. Доминика я расскажу о печально известном погроме в Лиссабоне, который начался именно здесь и сделаем паузу на жинжу. На смотровой площадке лифта Санта Жушта вы окинете взглядом панорамы и узнаете, как появилось это место. На площади Карму речь пойдет о первом португальском университете. Также мы прогуляемся по богемному району Байша, где я покажу старейший книжный магазин в мире и магазин португальской керамики. А еще посвящу в подробности разных наименований площади Коммерции.

Лиссабонские детали

В путешествии вы узнаете, как Португалия связана с английской традицией пить чай, как петух стал символом Лиссабона и почему везде одни сардины, кто восстанавливал город после землетрясения, как правильно есть знаменитое португальское пирожное, где находятся самые тусовочные места, как отыскать лучший традиционный вишневый ликер и многое другое!

Город и горожане

Что делает особенным каждый город? Не здания, не магазины и уж точно не кафе с ресторанами. Люди — вот кто творит неповторимую атмосферу и ту самую магию, за которой порой возвращаются десятки раз. Лиссабон — древний город, который по камешкам создавали тысячи жителей. И сейчас продолжают это делать. На прогулке вы познакомитесь не только с главными достопримечательностями, но и услышите истории и легенды тех, которые здесь жил, любил и творил. Какой образ жизни стал традиционным и как сформировался португальский менталитет.