4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная прогулка по самым ярким точкам города с рассказами об истории, традициях и людях

Яна
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Яна – ваш гид
Солнечная португальская столица — рай для атмосферных прогулок и настоящая сокровищница историй.

В колоритных районах Лиссабона вы услышите легенды о его основании и рождении фаду, зайдете в старейший книжный магазин мира и научитесь разбираться в стиле «мауэлино».

А еще заберетесь к лучшим панорамам, отведаете лучшую жинжу и откроете, как правильно есть главное пирожное города!
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча на площади D. Pedro IV
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон

Что вас ожидает

Лиссабон со всех сторон
На площади Росиу поговорим о легенде появления семи холмов Лиссабона. А возле вокзала Росиу — об архитектурном стиле «мануэлино» и «вагоне призраке». В Моурарии вы услышите о возникновение фаду и трагической судьбе первой знаменитой фадишты. Возле церкви Св. Доминика я расскажу о печально известном погроме в Лиссабоне, который начался именно здесь и сделаем паузу на жинжу. На смотровой площадке лифта Санта Жушта вы окинете взглядом панорамы и узнаете, как появилось это место. На площади Карму речь пойдет о первом португальском университете. Также мы прогуляемся по богемному району Байша, где я покажу старейший книжный магазин в мире и магазин португальской керамики. А еще посвящу в подробности разных наименований площади Коммерции.

Лиссабонские детали
В путешествии вы узнаете, как Португалия связана с английской традицией пить чай, как петух стал символом Лиссабона и почему везде одни сардины, кто восстанавливал город после землетрясения, как правильно есть знаменитое португальское пирожное, где находятся самые тусовочные места, как отыскать лучший традиционный вишневый ликер и многое другое!

Город и горожане
Что делает особенным каждый город? Не здания, не магазины и уж точно не кафе с ресторанами. Люди — вот кто творит неповторимую атмосферу и ту самую магию, за которой порой возвращаются десятки раз. Лиссабон — древний город, который по камешкам создавали тысячи жителей. И сейчас продолжают это делать. На прогулке вы познакомитесь не только с главными достопримечательностями, но и услышите истории и легенды тех, которые здесь жил, любил и творил. Какой образ жизни стал традиционным и как сформировался португальский менталитет.

Организационные детали

  • Прогулка будет проходить в вашем ритме и в соответствии с вашими интересами — в программе всегда есть место импровизации
  • Дополнительные расходы (опционально) — входные билеты на смотровую площадку лифта Санта Жушта 1,50 евро/человека
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон
Самобытный и многоликий Лиссабон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади D. Pedro IV.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Привет, друзья! Меня зовут Яна, и вот уже семь лет, как я живу в самом прекрасном месте на планете. Больше, чем Лиссабон я люблю одно — это общение и знакомство с новыми людьми. В один прекрасный момент я поняла, что могу совместить эти два чувства. Так родились мои авторские экскурсии по городу. В мою задачу не входит посвятить вас в скучные исторические факты, я выбрала другой путь. Атмосфера Лиссабона, его душа, понимание образа жизни потомков великих первооткрывателей, интересные истории. Моя главная цель — помочь вам почувствовать себя своим в городе, понять его, создать на нашей прогулке дружескую атмосферу и живое общение, немного замедлиться и прожить каждый момент, здесь и сейчас. Я уверена, что Лиссабон притягивает к себе самых замечательных людей, которым он показывает свои лучшие стороны. До встречи на его улицах!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
29 февраля 2020
Это просто вау!!! Яна потрясающая!!! Мне показалось, что я встретил старого друга. Очень интересный, неперегруженный рассказ про Лиссабон. Плюс ко всему, Яна показала свои любимые места и заведения. Я остался в восторге! Спасибо Яна тебе огромное!!!
8 февраля 2020
Яна отлично провела экскурсию. Мы все были ей очень благодарны . Рекомендуем все.
5 января 2020
Яна провела отличную Экскурсию/ знакомство с замечательным городом Лиссабоном. Яна- прекрасный, интересный рассказчик , которая в лёгкой , непринужденной форме, не перегружая историческими фактами поделилась огромным количеством информации про Лиссабон,про повседневную жизнь португальцев . Всего за одну Экскурсию мы обошли столько мест, сколько путеводитель описывал в маршрутах на два дня. Кроме того, Яна дала много рекомендаций по поводу местных кафе, магазинчиков , которые можно было бы посетить после Экскурсии. Мы с удовольствием воспользовались всеми рекомендациями. Вообщем от всей души можем рекомендовать данную Экскурсию и Яну, как экскурсовода.
18 декабря 2019
Очень ответственный и доброжелательный экскурсовод. Любит и понимает свой город, готова делиться знаниями и разделять радость экскурсантов. Однозначно советую!!!

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