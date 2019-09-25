8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Урок для начинающих на пляже Каркавелуш

Из Лиссабона мы отправимся на пригородные пляжи Каркавелуш и Кошта де Капарика, которые благодаря небольшим и безопасным волнам идеальные для первых шагов в серфинге! За полтора часа вы с моей помощью познакомитесь с теорией, базовой техникой, практическими навыками и, конечно, философией серфинга. Сначала поупражняемся на песке, а после вы попробуете поймать океанские волны: я всегда буду рядом, чтобы направить вас, помочь исправить ошибки и порадоваться вашим первым маленьким победам. Не переживайте, если в первого раза не получится поймать трубу или сделать трюк: для серфинга очень важны практика и позитивный настрой! Выбранные для урока пляжи оснащены душевыми, туалетами и кабинками для переодевания. А если вы захотите отдохнуть от волн — здесь же можно поиграть в волейбол, позагорать или перекусить в местном ресторанчике.

Для прогрессивных серферов: покорить волны Эрисейры

Для тех, кто уже подружился с доской для серфинга, я подготовила более продвинутый урок в городе Эрисеейра — небольшом рыбацком поселке к северу от Лиссабона. Это место — настоящая мекка сёрферов и бодибордеров, а здешние пляжи во всем мире признаются образцовыми для занятий серфингом. Для урока мы выберем один из них: Кошуш, Педра-Бранка или Фож-ду-Лизандро. Все пляжи расположены в спокойных безлюдных местах, поэтому даже летом здесь нет толпы отдыхающих — зато есть роскошные волны!

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам любого возраста! Невозможно быть «слишком старым» для серфинга. К тому же в океане вы можете встретить немало бывалых серферов, которые покоряют волны гораздо лучше молодых парней.