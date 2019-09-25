8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с азами серфинга и приручить волны океана под руководством инструктора

Яся
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Яся – ваш гид
Несомненно, серфинг — одно из главных must-have Португалии! Круглый год серферы со всего мира стремятся на местные пляжи — и мы последуем их примеру.

Во время индивидуального урока вы узнаете о теории и философии серфинга, опробуете элементы базовой техники, а затем проверите себя среди волн океана.
65 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 1 человека
Встреча Alges
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона

Что вас ожидает

Урок для начинающих на пляже Каркавелуш
Из Лиссабона мы отправимся на пригородные пляжи Каркавелуш и Кошта де Капарика, которые благодаря небольшим и безопасным волнам идеальные для первых шагов в серфинге! За полтора часа вы с моей помощью познакомитесь с теорией, базовой техникой, практическими навыками и, конечно, философией серфинга. Сначала поупражняемся на песке, а после вы попробуете поймать океанские волны: я всегда буду рядом, чтобы направить вас, помочь исправить ошибки и порадоваться вашим первым маленьким победам. Не переживайте, если в первого раза не получится поймать трубу или сделать трюк: для серфинга очень важны практика и позитивный настрой! Выбранные для урока пляжи оснащены душевыми, туалетами и кабинками для переодевания. А если вы захотите отдохнуть от волн — здесь же можно поиграть в волейбол, позагорать или перекусить в местном ресторанчике.

Для прогрессивных серферов: покорить волны Эрисейры
Для тех, кто уже подружился с доской для серфинга, я подготовила более продвинутый урок в городе Эрисеейра — небольшом рыбацком поселке к северу от Лиссабона. Это место — настоящая мекка сёрферов и бодибордеров, а здешние пляжи во всем мире признаются образцовыми для занятий серфингом. Для урока мы выберем один из них: Кошуш, Педра-Бранка или Фож-ду-Лизандро. Все пляжи расположены в спокойных безлюдных местах, поэтому даже летом здесь нет толпы отдыхающих — зато есть роскошные волны!

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам любого возраста! Невозможно быть «слишком старым» для серфинга. К тому же в океане вы можете встретить немало бывалых серферов, которые покоряют волны гораздо лучше молодых парней.

Организационные детали

  • В стоимость входит: 1,5-часовое теоретическое и практическое занятие серфингом, аренда гидрокостюма и доски для серфинга, подходящей по уровню.
  • Трансфер из Лиссабона до серф спота и обратно не входит в стоимость.
  • Урок можно провести и для нескольких участников (уточняйте у гида).
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона
Серфинг в окрестностях Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Alges.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яся
Яся
Привет! Меня зовут Яся. Мне 28 лет, и я самый счастливый человек на планете. Ведь я нашла город своей мечты — место, где я чувствую вдохновение на все 100%. Я живу в Лиссабоне с октября 2017 года. Путешествуя по миру, я настолько влюбилась в этот город, что решилась на переезд. Местные жители манили улыбками и позитивом, а океан — серфингом. Я обожаю ходить пешком и все детально рассматривать. А еще мне очень нравится рассказывать и показывать то, что я люблю, и делаю я это с большой страстью. Моя задача — влюбить вас в Лиссабон и показать его глазами местного жителя!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Спасибо большое за урок!! Яся прекрасный учитель!!
Всё было доступно объяснено и показано , методы теории и практики супер! Стояла в ледяной воде 2 часа, помагала, переживала вместе с нами и радовалась успехам! Лучше тренера не найти!!
Конечно не у всех всё получилось(Денис), но это точно того стоило!! Не пожалеете!
Спасибо за помощь в надевании гидрокостюма(Настя)
Теперь жалеем, что решились поехать учиться кататься в последний день отпуска.. Ээээх. В следующий раз только к Ясе!!! И не только на серф!!
16 сентября 2019
Спасибо большое за полученные эмоции! Яся меньше чем за час с первого урока поставила меня на доску)) объяснила всю технику, в океане помогла мне совершить мою мечту- покорить волну! Было очень круто! Спасибо за классный день! Сёрфинг -это нереально круто!
12 сентября 2019
Это был прекрасное завершение моего путешествия по Португалии и огромное спасибо за это Ясе!
Яся- отличный инструктор и доброжелательный человек, с которым очень комфортно общаться.
Про сёрфинг объяснила все доступно, понятно, на протяжении всего нахождения в воде была рядом, поддерживала и подсказывала. Рекомендую 100%
Анна
23 августа 2019
Яся отличный сёрф инструктор! Четко даёт инструктаж, объясняет ошибки, почему падаем, как удержаться, все по делу! При этом дружелюбно, помогает, поддерживает! Рекомендую на все 100%! Спасибо большое!
4 августа 2019
Все понравилось. Спасибо Ясе. Отличный вариант для однодневной экскурсии из Лиссабона и первому знакомству с серфиргом. Новые эмоции вам обеспечены.
Из подробностей о самой экскурсии, она проходила в не особо ветреный день. Яся написала об этом утром, прикрепив фотографии с пляжа. Она переживала, что волн может не быть и предложила выбор между провести "экскурсию" сегодня или перенести. Было решено всё-таки идти в запланированный день. Нашлись мы на пляже быстро: я попросила скинуть мне в вотсап координаты кафе. Волны появились и было потрясающе.
Большой плюс для первого раза - Яся хорошо владеет русским языком, поэтому все было понятно. Яся так же рассказала нюансы жизни в Португалии, подсказала места для шопинга, пофотографировала. Все было очень интересно и полезно. Ещё раз спасибо Ясе.
4 августа 2019
Мы остались в полном восторге от сёрфинга , от Яси и Мигеля. Они были очень внимательны, все очень четко объясняли и инструктировали. Мужу даже удалось встать на доску в первый урок. Яся очень приятная и легкая в общении, было полное ощущение, что мы знакомы сто лет. Это так важно, чтобы первый опыт был позитивный. Мы влюбились в Лиссабон, в океан и в сёрфинг. Спасибо огромное за это Ясе и ее другу Мигелю, за чувство радости от нового опыта! Непередаваемые ощущения!
3 августа 2019
Огромное спасибо за прекрасный день! Все прошло замечательно! Яся прекрасный профессионал!
13 мая 2019
Урок брали на двоих человек. Яся отвечала на сообщения довольно оперативно. Время и место встречи определили в переписке к экскурсии. Мы не использовали услугу трансфера, т.к хотели заранее приехать и погулять по новой локации. Организатор объяснил как добраться до места встречи. После урока объяснили как добраться обратно в Лиссабон + порекомендовали места для посещения. По рекомендациям мы еще много мест посетили и купили отличные сувениры, но отзыв не об этом)
Организаторы помогли натянуть гидрокостюмы и потом их снять. Это оказалось сложнее, чем мы думали)) Для каждого (!) провели индивидуальный урок, соответственно разминку перед входом в воду тоже провели отдельно. В воде инструктор всегда был рядом, поддерживал, объяснял как себя вести на волнах и когда именно вставать на доску. В итоге поймали несколько волн)
На выбранном пляже Carcavelos было много народа (дата: 28 апреля, воскресенье). Небольшой страх сбить ребенка или более взрослую особь иногда врывался в момент "покорения" волны, но быстро покидал. Никто не пострадал. На пляжах с душевыми и уборными всегда будут люди, осознавайте это. Минус: нас недостаточно посвятили в терминологию серфинга, требовалось задавать вопросы (возможно, мы слишком любопытные :) ). Это мелочь в сравнении с эмоциями, которые вы получите!
Вокруг царила позитивная, легкая и дружелюбная атмосфера.
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Организатору: Благодарим за первые волны! У нас остались очень теплые воспоминания о сёрфинге, океане и о вас.

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