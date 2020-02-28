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Исследовать Португалию за пределами Лиссабона: триумфальная Баталья, рыбацкий Назаре, уютный Обидуш

Оксана
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Оксана – представитель гидов
Миниатюрные городки помогут проникнуться атмосферой деревенской жизни.

Вы услышите о легендарных подвигах, выдающихся личностях и узнаете об особенностях региона.

Увидите культовые достопримечательности и великолепные пейзажи, а также насладитесь местной кухней в традиционной таверне.
От 290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у отеля Hotel Mundial
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции

Что вас ожидает

Монастырский дворик
Догадываетесь, чем славен город Баталья? Уже в самом названии слышится звон орудий. Здесь стоит уникальный монастырь XIV века, построенный в благодарность за победу в битве с кастильцами. Вы полюбуетесь уникальной португальской готикой, романтичными незаконченными капеллами, через которые видится небо, и узнаете об истории страны периода ожесточенных войн и отстаивания границ.

Сила таинственной стихии
В городе Назаре вы насладитесь видом Атлантики со скалистого утеса и, возможно, увидите, как отважные серферы покоряют волны Praia Do Norte. Услышите предания и легенды этой земли и обсудите традиционные одежды местных жительниц, а после сможете отведать свежей рыбой и морепродуктами, ведь Назаре считается главной рыболовной деревней Португалии.

Пасторальные пейзажи
Вишенкой на торте станет городок-открытка Обидуш со старинной крепостью. И это лишь частичная метафора, ведь Обидуш — родина знаменитой вишневой настойки жинжиньи. Любителям «пьяной вишни» напиток нальют в шоколадный стаканчик, с которым будет приятно прогуляться по колоритным улицам, рассмотреть сувенирные лавки, пестрые фасады домов и заглянуть в душистые палисадники.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: входной билет в монастырь Батальи — стоимость 6 евро с человека.
  • Поездка занимает примерно 8 часов, время на ланч/кофе предусмотрено
  • Есть возможность арендовать детские автокресла — сообщите гиду заранее, если на экскурсии будут дети
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции
Шарм португальской провинции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у отеля Hotel Mundial.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Olá! Меня зовут Оксана, я тот самый человек, который подскажет, где купить расписную плитку азулежу, а где — вкусно поесть! Вот уже десять лет наша команда лицензированных и увлеченных гидов делится любовью к Португалии с путешественниками. Сегодня, когда Лиссабон стал трендовым и найти гида даже в пиковый сезон можно в несколько кликов, мы делаем ставку на качественный экскурсионный продукт, основанный на нашем опыте в туризме и обширных знаниях по истории и культуре страны и ее жителей. Warning! Багаж за плечами серьезен, но на непринужденность рассказа не давит. Мы за динамику, легкость и юмор! Bem vindo a Portugal и ждем на наших экскурсиях! Их стоит попробовать:)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 февраля 2020
Это была индивидуальная экскурсия. Мы определили для себя маршрут Баталья-Назаре-Обидуш.
Это было оптимально по времени и по темпу проведения экскурсии. Мне сложно представить, как за это же время, а поездка заняла семь часов, можно успеть посмотреть еще что-то.
Нашим гидом был Андрей, и я могу его рекомендовать от всей души: очень образованный, начитанный, потрясающе комфортный человек, деликатный и красавец, к тому же). Я ездила с двумя детьми 20-ти лет и мы все сошлись во мнении, что нам повезло с экскурсоводом.
Поездка была на машине Андрея, минибас, очень чистый, комфортный.
Мы успели все запланированное, в Назаре, так просто, залипли на какое-то время на серферском пляже, была возможность почувствовать, что день твой и можно не торопиться.
Очень понравился храм Богоматери в Назаре, там можно подняться к святыне - фигурке Богоматери из Назарета. Потрясающее, очень сильное место . И виды на город сверху просто вау!))
Обидуш -открыточный, милый городок, из таких, где приятно прогуляться и погреться на солнышке,-тоже "зашел".
И, конечно, доминиканский монастырь в Баталье - средневековая жемчужина, с которой нужно познакомиться лично. Внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нам повезло попасть на смену караула у Вечного огня (она происходит каждый час, но как часто мы проходим мимо, просто будучи не в курсе)
Была, конечно же, и остановка на перекус. В целом, мы все успели и получили прекрасные впечатления.

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