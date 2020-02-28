Что вас ожидает

Монастырский дворик

Догадываетесь, чем славен город Баталья? Уже в самом названии слышится звон орудий. Здесь стоит уникальный монастырь XIV века, построенный в благодарность за победу в битве с кастильцами. Вы полюбуетесь уникальной португальской готикой, романтичными незаконченными капеллами, через которые видится небо, и узнаете об истории страны периода ожесточенных войн и отстаивания границ.

Сила таинственной стихии

В городе Назаре вы насладитесь видом Атлантики со скалистого утеса и, возможно, увидите, как отважные серферы покоряют волны Praia Do Norte. Услышите предания и легенды этой земли и обсудите традиционные одежды местных жительниц, а после сможете отведать свежей рыбой и морепродуктами, ведь Назаре считается главной рыболовной деревней Португалии.

Пасторальные пейзажи

Вишенкой на торте станет городок-открытка Обидуш со старинной крепостью. И это лишь частичная метафора, ведь Обидуш — родина знаменитой вишневой настойки жинжиньи. Любителям «пьяной вишни» напиток нальют в шоколадный стаканчик, с которым будет приятно прогуляться по колоритным улицам, рассмотреть сувенирные лавки, пестрые фасады домов и заглянуть в душистые палисадники.