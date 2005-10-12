Старинный городок Синтра был основан маврами, а в средние века его выбрали монархи Португалии для летнего отдыха. Синтра заслужила почетное название «Жемчужина Португалии», которую обрамляют тенистые эвкалипты, вековые кедры и пальмы 🌴 впечатляющих размеров. По программе экскурсии 🧭 — поездка по историческому центру Синтры.

Посещение таинственной Усадьбы Кинта дэ Регалейру XVII века. В XIX веке ее владельцем стал миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который воплотил свою мечту — создал сад Эдем и философский дворец с витыми лестницами и тайными ходами. Владелец принадлежал к тайному обществу масонов, поэтому уединенная часовня в парке 🌳, пещеры с потайными ходами и колодцем с винтовой лестницей использовались для обряда посвящения в ложу.

После волнующего приключения в таинственном замке — поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края Земли.

Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. На курортах роскошные виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая трасса Формулы-1.

По желанию можно остаться на обед в региональном ресторане, который следует заказать заранее (обед в стоимость экскурсии не включен).