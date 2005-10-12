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Синтра Классическая

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Городок Синтра, всего в 25 километрах от Лиссабона, – это редкое сочетание готической, романтической и мавританской архитектуры.

Его воплощения – исторический центр города, замок 🏰 Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии 🧭.

Кроме этого, вы посетите Край Света (мыс Рока) и проедете через любимые курорты королевы Великобритании – Кашкайш и Эшторил.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

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Синтра Классическая
Синтра Классическая

Что вы увидите

  • Синтра
  • Усадьба Кинта дэ Регалейру
  • Мыс Рока
  • курорты Кашкайш и Эшторил
Старинный городок Синтра был основан маврами, а в средние века его выбрали монархи Португалии для летнего отдыха. Синтра заслужила почетное название «Жемчужина Португалии», которую обрамляют тенистые эвкалипты, вековые кедры и пальмы 🌴 впечатляющих размеров. По программе экскурсии 🧭 — поездка по историческому центру Синтры.
Посещение таинственной Усадьбы Кинта дэ Регалейру XVII века. В XIX веке ее владельцем стал миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который воплотил свою мечту — создал сад Эдем и философский дворец с витыми лестницами и тайными ходами. Владелец принадлежал к тайному обществу масонов, поэтому уединенная часовня в парке 🌳, пещеры с потайными ходами и колодцем с винтовой лестницей использовались для обряда посвящения в ложу.
После волнующего приключения в таинственном замке — поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края Земли.
Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. На курортах роскошные виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая трасса Формулы-1.
По желанию можно остаться на обед в региональном ресторане, который следует заказать заранее (обед в стоимость экскурсии не включен).
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (по желанию) - 20 евро за человека
  • Входные билеты:
  • Усадьба Регалейра: Дети до 8 лет — бесплатно / Дети с 9 до 14 лет — 3 евро /Взрослые с 65 — 4 евро (требуется документ подтверждающий возраст) / Взрослые с 15 до 64 лет — 8 евро.
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Синтра Классическая
Синтра Классическая
Синтра Классическая
Синтра Классическая
Синтра Классическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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