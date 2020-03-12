6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски

Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий

Daria
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Daria – ваш гид
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях.

Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам.

А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Встреча в Лиссабоне и окрестностях
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски

Что вас ожидает

Тайны королевской Синтры
Возле самого мистического и таинственного объекта в Синтре — Кинта Ригалейра — вы услышите мифы о его владельце алхимике и древних тайных сообществах. Осматривая дворец Монтсеррат, узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса — парку с удивительными растениями со всего света. Осмотрите королевский национальный дворец, где я расскажу о его скандалах, интригах и сплетнях. А также познакомитесь с архитектурой и дизайном памятника, в который вносила лепту каждая новая королевская семья.

Прогулка по Старому городу
В историческом центре, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, вы узнаете, как охотничьи угодья на долгие века стали домом королевской семьи; как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе Синтры; услышите о любовницах и интригах самого красивого короля бастарда в истории Португалии. Кроме того, я расскажу об особенностях ландшафта, климата, местной природы, градостроения и о том, как быть, если землетрясение случится вновь.

Мыс Рока и побережье Кашкаиша
В одном из самых впечатляющих природных мест Португалии вы увидите схватку двух стихий, в полной мере ощутите мощь океана и откроете головокружительные виды. А на побережье Кашкаиша со знаменитой косой пляжей Гинча и Пасть дьявола узнаете о самых богатых районах Лиссабонской Ривьеры и ее «подводных камнях». Если пожелаете, устроим перерыв на обед — по ходу программы всегда можно будет сделать вкусную остановку в одном из настоящих традиционных ресторанов для местных.

В Лиссабон вы вернетесь по прибрежной романтической дороге вдоль океана, а также проедете район Белен — одну из визитных карточек Лиссабона.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и небольшой вкусный презент входят в стоимость
  • Еда, напитки и входные билеты оплачиваются отдельно: Кинта Регалейра — 8 евро/взрослого, 5 евро/ребенка; дворец Монтсеррат — 8 евро/взрослого, 6.5 евро/ребенка.
  • Национальный дворец осматриваем снаружи, билеты не нужны

Вопросы трансфера

  • Экскурсию я провожу на своем личном транспорте, автомобиль вместительный и легко подойдет для групп от 1 до 3/4 человек
  • Место встречи прошу оговорить при бронировании экскурсии
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Лиссабоне и окрестностях.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Я перебралась в Португалию 6 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне я открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будет человек, который знает местный язык, любит город и португальскую культуру и сможет поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этому городу.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Спасибо огромное Дарье за море впечатлений, позитив и лучший день в Португалии. На экскурсии вы получаете не только полезную информацию, а целый океан эмоций, это не передаваемые ощущения. Дарья очень позитивный, яркий и отзывчивый человек, который покажет Вам столько не туристических мест и расскажет о самом главном. Вино, океан и незабываемые впечатления, это то, что обязательно стоит пережить !!! Рекомендую экскурсию всем кто хочет получить незабываемый день в Португалии !!!
12 марта 2020
Огромное спасибо Дарье за экскурсию. Все было просто супер!
10 марта 2020
Дарья провела сегодня с нами целый день , который прошел на одном дыхании. Мы являемся туристами, которые часто пользуются услугами индивидуальных гидов в разных странах и редко пишем отзывы . В данном случаи не смогли удержаться и не поделиться впечателениями о работе экскурсовода Дарьи. Дарья большой молодец и отдаёт себя на 200% и может ответить на любой ваш вопрос. Экскурсия прошла в душевной неформальной обстановке. Приятным бонусом был романтический пикник на берегу океана. Мы много узнали об истории Португалии и современной жизни португальцев, увидели прекрасные виды Синтры и океана. Если хотите получить незабываемые впечатления о Португалии, надо обращаться к Дарье .
8 марта 2020
Замечательный маршрут, природа, историческая часть, бушующий океан и мыс рока покорил моле сердце. Заехали с Дашей в местный ресторанчик, вкусно, недорого и очень аутентично. Рекомендую, однозначно! Даша очень доброжелательный открытый человек, время пролетело незаметно.
4 марта 2020
Даша гид от Бога! Столько позитива мы давно не получали! Куча юмора, занимательная беседа и куча интересной инфы про Португалию и португальцев, особенности менталитета, культуры, образа жизни. Мы объездили всю Синтру, потом поехали на пляж Магойто с зашибительным видом на океан, прогулялись по пляжу с вином (Даша приготовила подарок в виде вина и местных сладостей), даже помочили ноги в океане, встретили закат на мысе Рока, проехали по вечернему Кашкаяшу, заехали в один из самых старинных ресторанов на побережье с историей, в общем отлично провели время !
25 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Дарья виртуозно владеет материалом, излагает все очень понятно , совсем не занудно! Экскурсия занимает весь день, но это того стоит!!! Даша забрала нас рано утром на машине в назначенном месте , и мы поехали в Синтру. Великолепие этого городка поражает! Пешая прогулка по замку, великолепные виды и природа! Далее наш путь лежал на мыс Рока. Полный восторг! Здесь мы спускались к океану, причем Даша показала нам совсем не массовые тропы... Сделали потрясающие снимки и насладились свободным временем и подаренным Дарьей красным вином.. Это магическое место! Здесь совсем иначе ощущается реальность...Кашкаиш был следующим ..Настоящая португальская Ривьера.. Роскошные виды , шикарные виллы...В Лиссабон мы вернулись вечером .. Впечатления зашкаливали!) Рекомендуем всем, кто хочет сделать свой день в Португалии незабываемым! Дарья, спасибо !!! Татьяна и Вадим

Daria проводит ещё 2 экскурсии

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