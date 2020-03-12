6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны королевской Синтры

Возле самого мистического и таинственного объекта в Синтре — Кинта Ригалейра — вы услышите мифы о его владельце алхимике и древних тайных сообществах. Осматривая дворец Монтсеррат, узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса — парку с удивительными растениями со всего света. Осмотрите королевский национальный дворец, где я расскажу о его скандалах, интригах и сплетнях. А также познакомитесь с архитектурой и дизайном памятника, в который вносила лепту каждая новая королевская семья.

Прогулка по Старому городу

В историческом центре, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, вы узнаете, как охотничьи угодья на долгие века стали домом королевской семьи; как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе Синтры; услышите о любовницах и интригах самого красивого короля бастарда в истории Португалии. Кроме того, я расскажу об особенностях ландшафта, климата, местной природы, градостроения и о том, как быть, если землетрясение случится вновь.

Мыс Рока и побережье Кашкаиша

В одном из самых впечатляющих природных мест Португалии вы увидите схватку двух стихий, в полной мере ощутите мощь океана и откроете головокружительные виды. А на побережье Кашкаиша со знаменитой косой пляжей Гинча и Пасть дьявола узнаете о самых богатых районах Лиссабонской Ривьеры и ее «подводных камнях». Если пожелаете, устроим перерыв на обед — по ходу программы всегда можно будет сделать вкусную остановку в одном из настоящих традиционных ресторанов для местных.

В Лиссабон вы вернетесь по прибрежной романтической дороге вдоль океана, а также проедете район Белен — одну из визитных карточек Лиссабона.