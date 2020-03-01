Обзорные экскурсии в Лиссабоне

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  4. Старобытный Лиссабон — исторический центр

Почувствовать себя местным жителем на прогулке по старинным районам и насладиться панорамами города

Анна
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Анна – представитель гидов
Живописные фасады, средневековые церкви и тайные проходы: вам откроется колорит нетуристического Лиссабона.

Кварталы, где белье развевается на балконах, а в воздухе витает запах сардин, соседствуют здесь с шумными центральным проспектами.

Вы узнаете об истории города, его героях и легендах и поднимитесь на лучшие смотровые площадки!
От 119 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Россиу
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Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр

Что вас ожидает

Открытки из Лиссабона — монументы событиям
Это особенная экскурсия с индивидуальным маршрутом: вы сами выберете места, которые захотите посетить. В вашем распоряжении будет гид, который знает все о Лиссабоне и прекрасные районы Байша-Шиаду, Алфама и Байро Алту. По ходу прогулки вам встретятся:

Площадь Россиу, служившая местом проведения тоурад, фестивалей, ярмарок, военных парадов и даже революций. Вы узнаете о Педру IV, португальской мозаике и французских фонтанах.
Площадь Фигейра покажет вам архитектуру времен перестройки Лиссабона после землетрясения. Я расскажу, как «ускакал» памятник Жуану I, покажу знаменитую «клинику для кукол» и «дом бифаны» — традиционного португальского бутерброда.
Лифт Санта Жушта в неоготическом стиле с просторными старинными кабинами поразит своей необыкновенностью и потрясающей панорамой района Байша и реки Тежу.
— На улице Аугушта — местном Арбате — вы увидите триумфальную арку, узнаете о ее символах и сможете подняться на смотровую площадку
Дворцовая площадь Лиссабона — одна из самых больших площадей Европы, подарит чудесный вид на на реку Тежу и легендарный Мост 25 апреля. При желании вы также сможете зайти в кафе, которое рабоатет уже более 200 лет.
— У кафедрального собора Лиссабона вы услышите историю завоевания города маврами, архитектурных модификациях храма и его значении для христиан. А у церкви Святого Антония, примостившейся поблизости, узнаете о святом Антонии Падуанском.
— Смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Санта Лузия перенесут вас в древность и откроют головокружительные виды на город.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии может меняться.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: проезд на трамвае (разовый билет у водителя — 3,00 евро, с проездным документом (zaping card или Lisbon card) — 1,35 евро), входные билеты.
  • Рекомендуем взять с собой немного наличных: от 3 до 25 евро — по маршруту будет много соблазнов – от вкусной выпечки с чашечкой кофе или ликера до разнообразных сувениров. По желанию можем попробовать знаменитые пирожные – корзиночки из слоеного теста и заварного крема.
  • Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки и крем — вас ждет долгая прогулка!
  • Экскурсия может проводиться как днем, так и вечером.
  • При необходимости, за дополнительную плату, можем организовать для вас трансфер на новых комфортабельных автомобилях.
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр
Старобытный Лиссабон — исторический центр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Россиу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов любит Португалию всей душой и сердцем. Мы сделаем все возможное, чтобы вам здесь понравилось, а также вы приятно провели время. Мы не станем готовить вас к сдаче экзамена по истории Португалии, но обязательно расскажем самые интересные моменты из прошлого, легенды, предания, как это повлияло на современных португальцев.
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Обзорные экскурсии в Лиссабоне

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