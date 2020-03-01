Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Что вас ожидает

Открытки из Лиссабона — монументы событиям

Это особенная экскурсия с индивидуальным маршрутом: вы сами выберете места, которые захотите посетить. В вашем распоряжении будет гид, который знает все о Лиссабоне и прекрасные районы Байша-Шиаду, Алфама и Байро Алту. По ходу прогулки вам встретятся:

— Площадь Россиу, служившая местом проведения тоурад, фестивалей, ярмарок, военных парадов и даже революций. Вы узнаете о Педру IV, португальской мозаике и французских фонтанах.

— Площадь Фигейра покажет вам архитектуру времен перестройки Лиссабона после землетрясения. Я расскажу, как «ускакал» памятник Жуану I, покажу знаменитую «клинику для кукол» и «дом бифаны» — традиционного португальского бутерброда.

— Лифт Санта Жушта в неоготическом стиле с просторными старинными кабинами поразит своей необыкновенностью и потрясающей панорамой района Байша и реки Тежу.

— На улице Аугушта — местном Арбате — вы увидите триумфальную арку, узнаете о ее символах и сможете подняться на смотровую площадку

— Дворцовая площадь Лиссабона — одна из самых больших площадей Европы, подарит чудесный вид на на реку Тежу и легендарный Мост 25 апреля. При желании вы также сможете зайти в кафе, которое рабоатет уже более 200 лет.

— У кафедрального собора Лиссабона вы услышите историю завоевания города маврами, архитектурных модификациях храма и его значении для христиан. А у церкви Святого Антония, примостившейся поблизости, узнаете о святом Антонии Падуанском.

— Смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Санта Лузия перенесут вас в древность и откроют головокружительные виды на город.