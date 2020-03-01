Валерия проводит ещё 4 экскурсии

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Разгадать символику красивейшего храма Лиссабона и открыть секреты могущественного Ватикана

Валерия
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Валерия – ваш гид
В сердце Лиссабона вы проникнете в тайны иезуитов — одного из самых влиятельных орденов Ватикана.

Мы исследуем роскошное внутреннее убранство, детали и символику храма святого Рока, заглянем в булочную с вековой историей и отыщем следы эпохи инквизиции на блистательной площади Россиу.
20 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Камоэша
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Тайны храма святого Рока
Тайны храма святого Рока

Что вас ожидает

О чем расскажет храм святого Рока
Встретившись на площади Камоэша, мы отправимся исследовать детали и легенды храма святого Рока. Вы осмотрите фасад, созданный в лучших традициях барокко, увидите первую майолику ручной работы, созданную мастерами 16 века. Восхититесь уральскими камнерезами, создававшими элементы капеллы Иоанна Крестителя, и узнаете, какая русская королева участвовала в создании храма. Я помогу вам прочитать символы на картинах, разобраться в значении полудрагоценных камней и заново осознать историю революций и бунтов в Европе. А после проникнем в мир загадок и легенд ордена иезуитов, создавших блистательный храм святого Рока: вы узнаете, существует ли орден в наши дни и почему «Дом милосердия» считается самой могущественной организацией в Португалии.

По следам инквизиции — от булочной до площади Россиу
От церкви святого Рока мы поднимемся на живописную смотровую площадку и перекусим в старинной «падарии» (булочной) со 120-летней историей. Следом прогуляемся до площади Карму, где вы услышите истории акведука, фонтанов Лиссабона и национальной гвардии. А завершится погружение в секреты Ватикана на площади Россиу, где вы представите во всей красе дворец инквизиции и узнаете, какой монашеский орден отвечал за казнь еретиков.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже осмотрели главные достопримечательности Лиссабона и готовы глубже погрузиться в историю города и его легенды.

Организационные детали

По воскресеньям можно посетить музей святого Рока бесплатно.

Тайны храма святого Рока
Тайны храма святого Рока
Тайны храма святого Рока
Тайны храма святого Рока
Тайны храма святого Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Камоэша.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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Валерия проводит ещё 4 экскурсии

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