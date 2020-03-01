Валерия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

О чем расскажет храм святого Рока

Встретившись на площади Камоэша, мы отправимся исследовать детали и легенды храма святого Рока. Вы осмотрите фасад, созданный в лучших традициях барокко, увидите первую майолику ручной работы, созданную мастерами 16 века. Восхититесь уральскими камнерезами, создававшими элементы капеллы Иоанна Крестителя, и узнаете, какая русская королева участвовала в создании храма. Я помогу вам прочитать символы на картинах, разобраться в значении полудрагоценных камней и заново осознать историю революций и бунтов в Европе. А после проникнем в мир загадок и легенд ордена иезуитов, создавших блистательный храм святого Рока: вы узнаете, существует ли орден в наши дни и почему «Дом милосердия» считается самой могущественной организацией в Португалии.

По следам инквизиции — от булочной до площади Россиу

От церкви святого Рока мы поднимемся на живописную смотровую площадку и перекусим в старинной «падарии» (булочной) со 120-летней историей. Следом прогуляемся до площади Карму, где вы услышите истории акведука, фонтанов Лиссабона и национальной гвардии. А завершится погружение в секреты Ватикана на площади Россиу, где вы представите во всей красе дворец инквизиции и узнаете, какой монашеский орден отвечал за казнь еретиков.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже осмотрели главные достопримечательности Лиссабона и готовы глубже погрузиться в историю города и его легенды.