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Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом

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TicketsS – Гид из Лиссабона
Центр истории 📖 Лиссабона— это интерактивное пространство, которое знакомит посетителей с историей Лиссабона.

Путешествие во времени использует самые современные технологии, чтобы представить некоторые из наиболее важных событий прошлого города.
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  • €11 за человека

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Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом
Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом

Что вы увидите

  • Лиссабонский исторический центр
Лиссабонский исторический центр посвящен истории 📖 португальской столицы ⭐️ и расположен в восточном крыле недавно отремонтированного отеля Terreiro do Paço. Он был спроектирован как интерактивный аттракцион для посетителей, включающий 6 общественных зон с самыми современными технологиями.

На экскурсии 🧭 по лиссабонскому историческому центру:

  • вы перенесётесь в увлекательное путешествие во времени. Используя смесь сложных декораций, мультимедийных и сенсорных впечатлений, Центр воссоздаёт наиболее важные исторические события Лиссабона
  • на 1-м этаже вас ждут 5 основных выставочных площадок, каждая из которых расположена в хронологическом порядке и рассказывает определенный эпизод из истории Лиссабона.
  • вы сможете погрузиться в атмосферу 16-го века и увидеть товары Нового Света, перевозимые на кораблях с каравеллами
  • вы будете свидетелями трагических событий Дня всех святых в 1755 году, когда случилось Великое землетрясение
  • вы будете сопровождать маркиза Помбала, когда он воплощает в жизнь свое видение будущего города
  • на первом этаже вас дополнительно ждет 6-я площадка, которая представляет собой виртуальную модель столицы. Здесь вы не только увидите различные типы архитектуры города, но и откроете для себя современный Лиссабон.
  • у вас будет доступ к временной выставочной площади, связанной с основными темами Центра.

Важная информация:

  • Срок действия 1 день
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
  • Lisboa Story Centre открыт каждый день с 10:00 до 19:00
  • Аудиогиды доступны на следующих языках: португальский (для взрослых и детей), английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, русский, китайский, японский
Что входит
  • Входной билет в Лиссабонский исторический центр
  • Аудио гид на 9 языках
Что не входит
  • Проезд до места сбора
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Terreiro do Paço, 78
Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом
Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом
Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом
Центр истории Лиссабона: входной билет без очереди с аудиогидом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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