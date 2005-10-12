Лиссабонский исторический центр посвящен истории 📖 португальской столицы ⭐️ и расположен в восточном крыле недавно отремонтированного отеля Terreiro do Paço. Он был спроектирован как интерактивный аттракцион для посетителей, включающий 6 общественных зон с самыми современными технологиями.

На экскурсии 🧭 по лиссабонскому историческому центру:

вы перенесётесь в увлекательное путешествие во времени. Используя смесь сложных декораций, мультимедийных и сенсорных впечатлений, Центр воссоздаёт наиболее важные исторические события Лиссабона

на 1-м этаже вас ждут 5 основных выставочных площадок, каждая из которых расположена в хронологическом порядке и рассказывает определенный эпизод из истории Лиссабона.

вы сможете погрузиться в атмосферу 16-го века и увидеть товары Нового Света, перевозимые на кораблях с каравеллами

вы будете свидетелями трагических событий Дня всех святых в 1755 году, когда случилось Великое землетрясение

вы будете сопровождать маркиза Помбала, когда он воплощает в жизнь свое видение будущего города

на первом этаже вас дополнительно ждет 6-я площадка, которая представляет собой виртуальную модель столицы. Здесь вы не только увидите различные типы архитектуры города, но и откроете для себя современный Лиссабон.

у вас будет доступ к временной выставочной площади, связанной с основными темами Центра.

Важная информация: