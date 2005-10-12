Лиссабонский исторический центр посвящен истории 📖 португальской столицы ⭐️ и расположен в восточном крыле недавно отремонтированного отеля Terreiro do Paço. Он был спроектирован как интерактивный аттракцион для посетителей, включающий 6 общественных зон с самыми современными технологиями.
На экскурсии 🧭 по лиссабонскому историческому центру:
вы перенесётесь в увлекательное путешествие во времени. Используя смесь сложных декораций, мультимедийных и сенсорных впечатлений, Центр воссоздаёт наиболее важные исторические события Лиссабона
на 1-м этаже вас ждут 5 основных выставочных площадок, каждая из которых расположена в хронологическом порядке и рассказывает определенный эпизод из истории Лиссабона.
вы сможете погрузиться в атмосферу 16-го века и увидеть товары Нового Света, перевозимые на кораблях с каравеллами
вы будете свидетелями трагических событий Дня всех святых в 1755 году, когда случилось Великое землетрясение
вы будете сопровождать маркиза Помбала, когда он воплощает в жизнь свое видение будущего города
на первом этаже вас дополнительно ждет 6-я площадка, которая представляет собой виртуальную модель столицы. Здесь вы не только увидите различные типы архитектуры города, но и откроете для себя современный Лиссабон.
у вас будет доступ к временной выставочной площади, связанной с основными темами Центра.
Важная информация:
Срок действия 1 день
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
Подходит для людей на инвалидных креслах
Lisboa Story Centre открыт каждый день с 10:00 до 19:00
Аудиогиды доступны на следующих языках: португальский (для взрослых и детей), английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, русский, китайский, японский
Что входит
Входной билет в Лиссабонский исторический центр
Аудио гид на 9 языках
Что не входит
Проезд до места сбора
Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Terreiro do Paço, 78
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.