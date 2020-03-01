Татьяна и Марина проводит ещё 7 экскурсий

История виноделия в Португалии уходит корнями в очень далекое прошлое. Не говоря уже о средних веках, когда вино обязательно присутствовало на столе любого феодала. К XVI веку Португалия становится одним из крупнейших центров производства и продажи вин. А в XVIII веке сей благородный напиток поставляли к столам европейских монархов и русских царей.

Программа

Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья.

Нас встретит старинный Обидуш — одно из семи чудес Португалии, город, заключенный в кольцо крепостных стен, в который просто невозможно не влюбиться! А тем более в дни проведения средневековой ярмарки — главного праздника города и региона Эштремадура, когда Обидуш распахивает ворота, принимая многочисленных гостей. Среди забав: и рыцарские турниры, и пение менестрелей, и средневековые танцы, и народные игры! Рыцари, трубадуры, бродячие музыканты, ведьмы, шуты, скоморохи, монахи, фокусники, акробаты и жонглёры заполняют улицы и площади города. А какой уважающий себя рыцарь и его прекрасная дама откажутся от кубка вина и сочного кусочка жареного на вертеле кабана!

Добро пожаловать в сказку!