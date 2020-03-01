Татьяна и Марина проводит ещё 7 экскурсий

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Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
Вас ждет уникальная возможность попробовать португальские вина в старинном хозяйстве в одном из самых живописных регионов страны и поучаствовать в ежегодной средневековой ярмарке в городе-крепости Обидуш.
240 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»

История виноделия в Португалии уходит корнями в очень далекое прошлое. Не говоря уже о средних веках, когда вино обязательно присутствовало на столе любого феодала. К XVI веку Португалия становится одним из крупнейших центров производства и продажи вин. А в XVIII веке сей благородный напиток поставляли к столам европейских монархов и русских царей.

Программа

Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья.

Нас встретит старинный Обидуш — одно из семи чудес Португалии, город, заключенный в кольцо крепостных стен, в который просто невозможно не влюбиться! А тем более в дни проведения средневековой ярмарки — главного праздника города и региона Эштремадура, когда Обидуш распахивает ворота, принимая многочисленных гостей. Среди забав: и рыцарские турниры, и пение менестрелей, и средневековые танцы, и народные игры! Рыцари, трубадуры, бродячие музыканты, ведьмы, шуты, скоморохи, монахи, фокусники, акробаты и жонглёры заполняют улицы и площади города. А какой уважающий себя рыцарь и его прекрасная дама откажутся от кубка вина и сочного кусочка жареного на вертеле кабана!

Добро пожаловать в сказку!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии Машина с профессиональным водителем и гид: 1-3 человека —420€; 4-6 человек — 444€. Гид на своей машине:1-4 человека — 240€.
  • В стоимость экскурсии не включены: входные билеты на средневековую ярмарку в Обидуше (6€ с человека); посещение винного хозяйства и дегустация двух белых вин, розового вина, трех красных вин, десертного вина, традиционного сыра и местной выпечки — 20€ с человека (будние дни), 38€ с человека (выходные и праздники).
  • Стоимость групповых экскурсий по запросу.
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»
«Вина и зрелищ!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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