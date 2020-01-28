4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оригинальный Лиссабон

Я проведу вас по Лиссабону разных столетий, что позволит понять и рассмотреть архитектуру до и после землятрясения. Районы Моурария и Алфама сохранили колорит первозданного города, в то время как Байша и Шиаду иллюстрируют стиль поздних веков — тем интереснее отмечать, как их старинные черты переплетаются с современными. Вы взглянете со смотровых площадок на берега Тежу, статую Христа и великолепный мост 25 апреля. Прогуливаясь по Алфаме, погрузитесь в атмосферу поселения и понаблюдаете за тем, как течёт жизнь настоящих лиссабонцев. А в районах Байша и Шиаду узнаете о бурной жизни ремесленников и купцов.

Вкусы Португалии

Во время прогулки вы будете заходить в проверенные заведения и знакомиться с португальской гастрономией. В разных местах вы попробуете знаменитые пирожные Паштел-де-ната, португальский шоколад, оливковое масло и вина из разных регионов страны (зеленое, белое и красное). Я расскажу, в чём особенности подхода к виноделию в каждом из них, и как сомелье помогу разобраться во вкусовых оттенках. А в качестве закусок выступят любимые португальцами прошутто и местные сыры. Заодно я отвечу на любые ваши вопросы о национальной кухне в целом.