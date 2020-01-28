4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы

Прочувствовать аутентичность двух самых старых районов города и узнать вкус местной гастрономии

Vasilii
Задать вопрос
Vasilii – ваш гид
Центральные районы столицы откроют вам душу солнечного Лиссабона и гарантируют встречу с коренными лиссабонцами, которые живут здесь на протяжении веков.

Вы будете любоваться видами города — средневековой архитектурой с панорамами реки Тежу — и знакомиться с гастрономическими привычками португальцев, их винами и закусками.

И всё это в неформальной обстановке, с хорошим настроением и колоритной траекторией!
От 196 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Praça D.Pedro IV (Rossio). Центральная площадь
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы

Что вас ожидает

Оригинальный Лиссабон
Я проведу вас по Лиссабону разных столетий, что позволит понять и рассмотреть архитектуру до и после землятрясения. Районы Моурария и Алфама сохранили колорит первозданного города, в то время как Байша и Шиаду иллюстрируют стиль поздних веков — тем интереснее отмечать, как их старинные черты переплетаются с современными. Вы взглянете со смотровых площадок на берега Тежу, статую Христа и великолепный мост 25 апреля. Прогуливаясь по Алфаме, погрузитесь в атмосферу поселения и понаблюдаете за тем, как течёт жизнь настоящих лиссабонцев. А в районах Байша и Шиаду узнаете о бурной жизни ремесленников и купцов.

Вкусы Португалии
Во время прогулки вы будете заходить в проверенные заведения и знакомиться с португальской гастрономией. В разных местах вы попробуете знаменитые пирожные Паштел-де-ната, португальский шоколад, оливковое масло и вина из разных регионов страны (зеленое, белое и красное). Я расскажу, в чём особенности подхода к виноделию в каждом из них, и как сомелье помогу разобраться во вкусовых оттенках. А в качестве закусок выступят любимые португальцами прошутто и местные сыры. Заодно я отвечу на любые ваши вопросы о национальной кухне в целом.

Организационные детали

Дегустации входят в стоимость экскурсии.

Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы
Вкусный Лиссабон. Вино, закуски и сладости в сердце столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Praça D.Pedro IV (Rossio). Центральная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vasilii
Vasilii
Меня зовут Василий. Я сомелье по образованию. Начинал винную карьеру как портвейн-сомелье. Живу в Португалии с 15 лет, и с каждым днём всё больше понимаю что португальские вина достойны особого внимания. Решил проводить экскурсии-дегустации, потому что с удовольствием рассказываю о своей любимой стране и о лучших винах. На моих экскурсиях вы почувствуете себя, как с «коренным португальцем», который говорит по-русски.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Это человек, который действительно заинтересован в своём деле, что в наше время бывает редкостью, к сожалению :(
Но хорошо, что мы попали именно к Василию: все подробно рассказал и показал, ответил на все вопросы, хорошо составил маршрут экскурсии, все было прекрасно, мы остались очень довольны! Самое то для рекомендаций знакомым и друзьям)
7 июля 2019
Замечательный молодой человек. Хорошо продумал маршрут, успели посмотреть многое. Успели попробовать замечательные вина и вкусные закуски с сладости!
20 ноября 2018
Замечательная экскурсия! Интересный маршрут (несложный, хотя включает в себя районы с очень большими перепадами высот), красивые обзорные площадки, увлекательный рассказ, вкусные и необычные дегустационные остановки. Очень понравилось, что в ходе дегустации Василий старается понять именно личные вкусы и пристрастия - и потом советует вина и портвейны не общими описаниями, а именно под ваш вкус и интерес. Спасибо большое, Василий! Вы сумели доступно и просто показать очень атмосферный Лиссабон!
6 ноября 2018
Мне очень важна компетентность экскурсовода и она была 100 процентной. Василий прекрасно знает историю, структурировал материал и свой и ответы на заданные вопросы. Что ещё? Мы окунулись в неповторимую атмосферу и Алфамы и Моурарии, нам было вкусно и атмосферно! Получили профессиональные рекомендации по выбору портвейна «для себя» и в качестве подарков, сомелье можно доверять...Спасибо Василий

Vasilii проводит ещё 2 экскурсии

Португальские вина: первое знакомствоПортугальские вина: первое знакомствоПортугальские вина: первое знакомство
25 за человека
2 часа
20 отзывов
Дегустация с комментариями профессионального сомелье
Португалия — маленькая страна с большими традициями! Приглашаю по-настоящему узнать одну из них — местное виноделие. На дегустации в сердце Лиссабона вы сможете попробовать зеленое, белое и красные вина из разных регионов и узнать как их правильно выбирать, пить и чем закусывать. А если у вас большая «душа» энофила — тогда вы можете познакомиться и с портвейном!
Вкусные истории ЛиссабонаВкусные истории ЛиссабонаВкусные истории Лиссабона
15 за человека
4 часа
3 отзыва
Узнать о жизни, быте, культуре и традициях португальцев через рассказы о национальной гастрономии
На прогулке по Байрру-Алту, Байше и Алфаме вы откроете тонкости местной кухни и услышите истории ингредиентов, которые тесно переплетаются с историей Португалии. Узнаете рецепты аутентичных блюд и научитесь разбираться в традиционных продуктах. А рассказы о людях, которые стоят за известными брендами, возможно, вдохновят вас на новые достижения.

Гастрономические экскурсии в Лиссабоне

Ночная жизнь ЛиссабонаНочная жизнь ЛиссабонаНочная жизнь Лиссабона
78 за экскурсию
4 часа
51 отзыв
Погрузиться в огни и атмосферу старых районов города после заката и посетить местные заведения
Жизнь в Лиссабоне ночью течёт совсем иначе, чем днём: город стряхивает с себя рабочую суету, люди меняют быстрый шаг на прогулочный, а в окнах и на террасах кафе приветственно загораются огни. Окиньте взглядом Лиссабон со смотровой площадки и побродите по старым районам города вместе с нами. А потом погрузитесь в звуки живой музыки и мелодичной португальской речи за бокалом прекрасного вина или портвейна в заведениях, где проводят время местные жители.
Гастрономические шедевры и секреты вин СетубалаГастрономические шедевры и секреты вин СетубалаГастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
222 за экскурсию
6 часов
13 отзывов
Все вкусы очаровательного Сетубала
Регион Сетубала и долины реки Саду признан одним из лучшим гастрономическим направлением Португалии. Именно сюда местные жители приезжают для того, чтобы поесть жареную каракатицу, свежую рыбу, выпить местного вина, полакомиться овечьим сыром и разными сладостями.
Гурме-пикник с дегустацией португальских винГурме-пикник с дегустацией португальских винГурме-пикник с дегустацией португальских вин
От 120 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Услышать о региональном виноделии за бокалом местного вина и закусить яркими деликатесами
Интересно и со вкусом — под таким девизом пройдет наш пикник в парке Лиссабона. Вы распробуете все оттенки солнечного напитка и продегустируете самые разные традиционные закуски. А еще узнаете об особенностях виноградарства в Португалии и о производстве региональных вин.
Бог, океан и рыба на грилеБог, океан и рыба на грилеБог, океан и рыба на гриле
230 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Полюбоваться Атлантикой, узнать характер португальцев, попробовать лучшие вина и рыбные блюда
Я покажу вам другую Португалию — вдали от городской суеты и моря людей. Мы посетим обзорные площадки, чтобы полюбоваться океаном и сделать отличные снимки, осмотрим пейзажи заповедника Аррабида. Я расскажу, как сегодня живут португальцы, и раскрою историю местного виноделия — а вы насладитесь дегустацией вин и рыбного родизио!
Дегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в Сетубале
65 за человека
2.5 часа
3 отзыва
Погрузиться в атмосферу настоящей Португалии и попробовать традиционные напитки и деликатесы
Есть множество причин на день отправиться из Лиссабона в уютный Сетубал: очарование и размеренная жизнь португальской провинции, аутентичные улочки с фасадами, покрытыми азулежу, красивые пляжи и атлантические пейзажи, но главное — потрясающая гастрономия! Вам предстоит провести вечер, прогуливаясь по тихим кварталам Сетубала, знакомясь с особенностями местной кухни и дегустируя традиционные напитки и лакомства: вкуснейший мушкатель, портвейн, вина, сыр Азейтао и, конечно же, морепродукты. Приготовьтесь открыть для себя главные вкусы и ароматы Португалии!
Португальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фаду
От 160 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
В ароматах местной кухни и звуках португальского романса скрываются, пожалуй, самые колоритные грани Лиссабона. Предлагаем вам отправиться на ужин в уютный ресторан, чтобы попробовать вкуснейшие закуски и традиционные рыбные блюда Португалии, слушая самых уважаемых исполнителей фаду в городе. Вы не только проведете вечер в потрясающей атмосфере, но и получите опыт, который поможет понять душу самого Лиссабона.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе