3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о жизни, быте, культуре и традициях португальцев через рассказы о национальной гастрономии

Vasilii
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Vasilii – ваш гид
На прогулке по Байрру-Алту, Байше и Алфаме вы откроете тонкости местной кухни и услышите истории ингредиентов, которые тесно переплетаются с историей Португалии.

Узнаете рецепты аутентичных блюд и научитесь разбираться в традиционных продуктах.

А рассказы о людях, которые стоят за известными брендами, возможно, вдохновят вас на новые достижения.
15 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча На площади/парк Luís I
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона

Что вас ожидает

Особенности национальной кухни
Вы узнаете, почему португальцы любят заморскую треску и называют национальной ту рыбу, которой нет в португальской Атлантике. Откуда, когда и зачем первооткрыватели привозили пряности и какую печать они оставили в кулинарии и современной жизни людей. Почему португальцы начали консервировать рыбу, когда под боком океан, где они круглый год рыбачат. Как сардина оказалась в списке 7 гастрономических чудес. В чем секрет вкуса сыра Эштрела. Как родился портвейн и чем интересна жизнь его знаменитых производителей. Почему в некоторых языках апельсин называют «портукале». А еще я расскажу о единственных в Европе плантациях чая и о том, как португальцы научили Англию пить чай.

Мир португальских продуктов и дегустации
Я также научу вас разбираться в «португальском столе». Вы продегустируете главные его изюминки: зеленое вино, белый и красный портвейн, консервированные продукты, оливковое масло и шоколад. В магазинах узнаете все от А до Я о сырах, колбасках, хамоне (презунту), сладостях, соусах, разных сортах вин и других традиционных продуктах. И в каждом гастрономическом месте сможете приобрести то, что душа пожелает.

Организационные детали

  • Прогулка является идеальным дополнением или продолжением обзорного тура по столице
  • Кроме упомянутых дегустаций, все гастрономические покупки оплачиваются дополнительно
  • На экскурсии я ожидаю хорошее настроение:)
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона
Вкусные истории Лиссабона

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура На площади/парк Luís I.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vasilii
Vasilii
Меня зовут Василий. Я сомелье по образованию. Начинал винную карьеру как портвейн-сомелье. Живу в Португалии с 15 лет, и с каждым днём всё больше понимаю что португальские вина достойны особого внимания. Решил проводить экскурсии-дегустации, потому что с удовольствием рассказываю о своей любимой стране и о лучших винах. На моих экскурсиях вы почувствуете себя, как с «коренным португальцем», который говорит по-русски.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень рекомендую экскурсию "вкусные истории Лиссабона".наш гид , Василий, очень приятный молодой человек, провёл с нашей небольшой компанией из 5 человек практически индивидуальную экскурсию по историческим местам Лиссабона.это были незабываемые 4 часа,в которые входила история, ничуть не скучная,а самое главное-дегустации! На протяжении всей прогулки вы посещаете маленькие, старинные магазинчики и кафе, что не даёт вам устать от ходьбы, насладиться угощением и сразу появляется желание идти дальше в предвкушении очередной дегустации. Сыры,хамон, оливковое масло, шоколад,сардины,вкуснейшая вишнёвая настойка,порт красный и белый, вино. Всего по чуть чуть,но с душой и историей! За очень символическую сумму,которая не зависит от количества человек. Также Василий порекомендовал и даже лично позвонил забронировать для нас столик в самом известном ресторане Лиссабона. Отдельное спасибо ему за упоминание о моём дне рождения (в этот день) при бронировании,и сюрприз, устроенный рестораном,в виде тортика со свечкой и песней в исполнении 6 !жгучих португальских мужчин:)
25 февраля 2020
После экскурсии "Вкусные истории Лиссабона" Португалия открылась для нас в первый же день во всей своей красоте, благодаря искусной подаче информации экскурсовода Василия. Его знания поразили своей глубиной не только в гастрономический вопросах, но и в исторических фактах.. Экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо Василию за вкусный и интересный Лиссабон и чудесно проведённый день! Рекомендуем экскурсии с Василием!
Ещё 1 отзыв

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