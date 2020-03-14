3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Особенности национальной кухни

Вы узнаете, почему португальцы любят заморскую треску и называют национальной ту рыбу, которой нет в португальской Атлантике. Откуда, когда и зачем первооткрыватели привозили пряности и какую печать они оставили в кулинарии и современной жизни людей. Почему португальцы начали консервировать рыбу, когда под боком океан, где они круглый год рыбачат. Как сардина оказалась в списке 7 гастрономических чудес. В чем секрет вкуса сыра Эштрела. Как родился портвейн и чем интересна жизнь его знаменитых производителей. Почему в некоторых языках апельсин называют «портукале». А еще я расскажу о единственных в Европе плантациях чая и о том, как португальцы научили Англию пить чай.

Мир португальских продуктов и дегустации

Я также научу вас разбираться в «португальском столе». Вы продегустируете главные его изюминки: зеленое вино, белый и красный портвейн, консервированные продукты, оливковое масло и шоколад. В магазинах узнаете все от А до Я о сырах, колбасках, хамоне (презунту), сладостях, соусах, разных сортах вин и других традиционных продуктах. И в каждом гастрономическом месте сможете приобрести то, что душа пожелает.