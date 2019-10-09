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Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня!

Анна и Ольга
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Анна и Ольга – ваш гид
Мы ненадолго оставим шумный туристический Лиссабон и отправимся в автопутешествие к полуострову Сетубал.

Мыс Кабо-Эспичель подарит панорамный вид на Атлантику, в национальном заповеднике Аррабиды вы прикоснетесь к первозданной природе Португалии, а у статуи Христа узнаете об истории и культуре страны.
176 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона

Что вас ожидает

Мыс на краю света
По живописному мосту имени 25 Апреля мы поедем к мысу Кабо-Эспичель, где, по легенде, монахам явился образ Богоматери. Вы осмотрите Святилище Богородицы, часовню Памяти, дом паломников и узнаете, кто на самом деле оставил следы на Ослиной скале. А с высоты отвесных утесов и скал насладитесь потрясающим видом на океан.

Синева моря и зелень гор Аррабида
В переводе с арабского «аррабида» — «место для молитвы». Изумруд горных склонов, белизна утесов и лазурь океана как ничто другое располагают к вдумчивому созерцанию. Мы поднимемся на самый верх по серпантину горной гряды, у подножия которой растянулись мягкие пляжи, и увидим идиллический пейзаж: полуостров Трою, старинный монастырь, Форт Святой Марии и маленькую бухту Портинью да Аррабида. А после мы посетим с вами одну из знаменитых местных виноделен и при желании попробуем несколько видов вина.

Кришту Рей — благодарность португалок
На обратном пути мы сделаем остановку у Статуи Христа. Это целый религиозный комплекс, включающий монумент и Святилище Лиссабона — две капеллы, библиотеку, выставочные пространства и кафе. Вы узнаете о строительстве статуи и сможете подняться на смотровую площадку, откуда рассмотрите города Алмада, Лиссабон, Монтижу и реку Тежу. Заряжайте фотоаппараты и телефоны — великолепные снимки обеспечены!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Honda Civic.
  • Мы заберем вас из отеля или другого удобного вам места и доставим обратно после экскурсии.
  • Дополнительные расходы: дегустация вин на винодельне — 3 евро с человека.
  • С собой у нас будет Vinho Verde (молодое зеленое вино) в качестве угощения.
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Заповедные уголки пригородов Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна и Ольга
Анна и Ольга
Привет всем! Мы уже 6 лет живём в Португалии и каждый день узнаем что-то новое о жизни коренных португальцев, изучаем традиции и обычаи этой страны, вдохновляемся ее, захватывающими дух и потрясающими сознание, видами. Можем смело сказать: «Мы влюблены в страну, в которой живём!» Очень любим природу и нетипичные маршруты. Добро пожаловать к нам на экскурсии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 октября 2019
Хочу поблагодарить Анну и Дарью, которые провели интересную и познавательную экскурсию «Заповедные уголки пригородов Лиссабона. Эту экскурсию я выбрал после знакомства с Лиссабоном и Порту. Панорамные виды на Атлантику, первозданная природа в заповеднике Аррабиды, статуя Христа, все это было захватывающе интересно и красиво. Очень понравилось, как гиды делились полезной информацией. Экскурсия была наполнена юмором и эмоциями. Большое спасибо Анне и Дарье за прекрасно проведенный день!

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