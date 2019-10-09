Что вас ожидает

Мыс на краю света

По живописному мосту имени 25 Апреля мы поедем к мысу Кабо-Эспичель, где, по легенде, монахам явился образ Богоматери. Вы осмотрите Святилище Богородицы, часовню Памяти, дом паломников и узнаете, кто на самом деле оставил следы на Ослиной скале. А с высоты отвесных утесов и скал насладитесь потрясающим видом на океан.

Синева моря и зелень гор Аррабида

В переводе с арабского «аррабида» — «место для молитвы». Изумруд горных склонов, белизна утесов и лазурь океана как ничто другое располагают к вдумчивому созерцанию. Мы поднимемся на самый верх по серпантину горной гряды, у подножия которой растянулись мягкие пляжи, и увидим идиллический пейзаж: полуостров Трою, старинный монастырь, Форт Святой Марии и маленькую бухту Портинью да Аррабида. А после мы посетим с вами одну из знаменитых местных виноделен и при желании попробуем несколько видов вина.

Кришту Рей — благодарность португалок

На обратном пути мы сделаем остановку у Статуи Христа. Это целый религиозный комплекс, включающий монумент и Святилище Лиссабона — две капеллы, библиотеку, выставочные пространства и кафе. Вы узнаете о строительстве статуи и сможете подняться на смотровую площадку, откуда рассмотрите города Алмада, Лиссабон, Монтижу и реку Тежу. Заряжайте фотоаппараты и телефоны — великолепные снимки обеспечены!