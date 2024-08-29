8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
27002 430₽ за человека
9 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Авторское путешествие в Абхазию: фото-прогулка с уникальными видами
Проведите день в Абхазии, наслаждаясь природой и культурой. Прокатитесь через горы, полюбуйтесь озером Рица и получите профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 августа 2024Атмосферно, ярко! Глубоко и непринужденно! Чудесные места! И замечательный диалог на любые темы! Подойдёт и для тех, кто любит путешествовать комфортно!) Спасибо!
- ЮЮлия25 августа 2024Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
- ААлександр5 августа 2024Нам все очень понравилось
- ААндрей27 июля 2024Отличная экскурсия
- ААнна25 июня 2024Поездка была замечательная Нам очень понравилась, ребята вообще умнички!! Создали очень классную атмосферу, даже не хотелось уезжать. Поездка была очень насыщенная, по пути домой поняли что остались без сил. Но это того стоило, спасибо за организацию
- ВВиталий7 июня 2024В целом всё понравилось, отдельное спасибо гиду Руслану, он сделал наш день, все остались довольны и обязательно с ним свяжемся
- ТТатьяна21 мая 2024Чудесный экскурсовод Мамука безмерно любящий свою страну и свое дело! Юмор, комфорт, прекрасная природа! От души благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На Рождество»
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