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ещё, единственное что меня расстроило то что не было фотосессии с шампанским и травяным чаем как заявлено в описании экскурсии, ладно чай с шампанским но фотосессию очень хотелось, только из-за неё выбрал данную экскурсию, только поэтому четыре звезды 🌟