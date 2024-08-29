На Рождество – экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Адлере, цены от 2 430 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
На машине
9 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
2 отзыва
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
27002 430 за человека
Авторское путешествие в Абхазию
На машине
1 отзыв
9 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Авторское путешествие в Абхазию: фото-прогулка с уникальными видами
Проведите день в Абхазии, наслаждаясь природой и культурой. Прокатитесь через горы, полюбуйтесь озером Рица и получите профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Православный Сочи из Адлера
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
На машине
Джиппинг
На мотоцикле
На кабриолете
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
  2. Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
  3. Авторское путешествие в Абхазию
  4. Православный Сочи из Адлера
  5. Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 430 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2024 год на рождество, 13 ⭐ отзывов, цены от 2430₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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