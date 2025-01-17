Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имеретинской низменности рядом с Адлером.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- На комфортном автомобиле вы отправитесь в путешествие по Олимпийским достопримечательностям столицы Зимних игр 2014 года. По пути познакомитесь с инфраструктурой города и его уникальными особенностями, делающими возможным проведение олимпиады в субтропиках.
- Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зелёных эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км.
Во время экскурсии вы узнаете о ходе строительства ледовых дворцов, окунётесь в историю Имеретинской низменности с древнейших времён до наших дней, услышите об олимпийских победах нашей сборной, сможете прикоснуться к Олимпийскому наследию нашей страны, а также ощутите себя пилотом Формулы-1, стоя на полотне гоночной трассы.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом.
- В дни, когда работает Олимпийский фонтан, рекомендуем сочетать экскурсию с шоу фонтанов. Есть возможность взять электрокар (за дополнительную плату) для трансфера к центральной Медальной площади, тогда ваше пешее путешествие сократится до 1 км. Любители автомобилей могут посетить в ходе поездки музей «Советского автопрома» или музей «Спортивных автомобилей Формулы-1» (эта дополнительная услуга не входит в стоимость и оговаривается отдельно).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Изумруд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 3076 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.Задать вопрос
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