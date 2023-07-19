Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Рафтинг в Сочи — отличный вариант досуга для любителей умеренного экстрима.
Вас ждёт увлекательный сплав: вы будете преодолевать пороги горной реки и ловко маневрировать по изгибам её русла. После активной части вы искупаетесь в бодрящей водичке и сходите в традиционную русскую баню. Незабываемые эмоции гарантированы!
Вас ждёт увлекательный сплав: вы будете преодолевать пороги горной реки и ловко маневрировать по изгибам её русла. После активной части вы искупаетесь в бодрящей водичке и сходите в традиционную русскую баню. Незабываемые эмоции гарантированы!
Ближайшие даты:
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сплав по горной реке
Вас встретят опытные инструкторы, объяснят правила безопасности и выдадут необходимое снаряжение. Ну а дальше вы отправитесь в сплав по Ахштырскому ущелью с покрытыми зеленью скалами и целебным горным воздухом. Вы проплывёте под самым длинным подвесным мостом в России, любуясь живописными берегами. Сначала порогов будет немного, но потом, когда вы привыкнете к рафту и вёслам, будьте готовы испытать весь спектр ярких эмоций, покоряя бурную водную стихию.
Баня и обед на берегу
После сплава вас будет ждать традиционная русская баня. При желании можно искупаться в горной реке и пообедать на берегу.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, услуги инструктора, экипировка, посещение бани
- Питание по желанию и оплачивается отдельно (500-1500 руб. на человека)
- Трансфер (туда и обратно) осуществляется из Адлера на 20-местном автобусе. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно добраться до места начала самостоятельно.
- Время и место встречи зависят от вашего места проживания и обговариваются дополнительно
Особенности формата
- На рафтинг не допускаются дети до 6 лет
- Специальная подготовка не нужна, инструкторы всё объяснят на месте
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Вещи можно будет оставить на точке старта, наши гиды привезут их к месту финиша
- Сплав, посещение бани и обед занимают около 2 часов
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 555 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 июля 2023
Спасибо большое за организацию, отдельное спасибо инструктору Андрею, всё очень понравилось
Е
Елена
9 июля 2023
Впервые решила попробовать что-то новое с нотками экстрима и как оказалось не зря, я просто в восторге👍🏻
Александр
9 июля 2023
Всё очень понравилось, впервые попробовал рафтинг и я остался по большим впечатлением. Однозначно советую
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Природа
Природа и пейзажи
По рекам и каналам
Речные прогулки
Мзымта
Популярные места
Похожие туры из Адлера
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
в Адлерском районе
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы
ваш отель
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
от 5 850₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: по следам древних
Познакомиться с природой Сочи, забраться на Белые скалы и исследовать руины древнего храма
поселок Адлер
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
от 7 000₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании