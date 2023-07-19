Рафтинг в Сочи — отличный вариант досуга для любителей умеренного экстрима. Вас ждёт увлекательный сплав: вы будете преодолевать пороги горной реки и ловко маневрировать по изгибам её русла. После активной части вы искупаетесь в бодрящей водичке и сходите в традиционную русскую баню. Незабываемые эмоции гарантированы!

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Описание

Что вас ожидает

Сплав по горной реке

Вас встретят опытные инструкторы, объяснят правила безопасности и выдадут необходимое снаряжение. Ну а дальше вы отправитесь в сплав по Ахштырскому ущелью с покрытыми зеленью скалами и целебным горным воздухом. Вы проплывёте под самым длинным подвесным мостом в России, любуясь живописными берегами. Сначала порогов будет немного, но потом, когда вы привыкнете к рафту и вёслам, будьте готовы испытать весь спектр ярких эмоций, покоряя бурную водную стихию.

Баня и обед на берегу

После сплава вас будет ждать традиционная русская баня. При желании можно искупаться в горной реке и пообедать на берегу.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, услуги инструктора, экипировка, посещение бани

Питание по желанию и оплачивается отдельно (500-1500 руб. на человека)

Трансфер (туда и обратно) осуществляется из Адлера на 20-местном автобусе. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно добраться до места начала самостоятельно.

Время и место встречи зависят от вашего места проживания и обговариваются дополнительно

Особенности формата