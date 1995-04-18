Тур по трём курортам европейского класса

Мы предлагаем Гранд-Тур 3в1 - полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал...

Мы предлагаем Гранд-Тур 3в1 — полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня, вдохновиться панорамами гор и прокатиться на длинных качелях у края пропасти.

Здесь вас ждет величие и спокойствие гор, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я.

А ещё Вас ждет дегустация вкуснейшего краснополянского мёда и домашнего вина!
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса
Тур по трём курортам европейского класса

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка в ахштырском каньоне
  • Смотровая площадка и ущелье Ахцу
  • Нарзанов источник Чвижепсе
  • Три горнолыжных курорта Красной Поляны
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов
Мы предлагаем Гранд-Тур 3в1 — полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня, вдохновиться панорамами гор и прокатиться на длинных качелях у края пропасти. Здесь вас ждет величие и спокойствие гор, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. При желании вы сможете подняться на канатке на самую вершину и насладиться особым видом горных панорам, окутанных облаками.

Вас ждет:

  • 📍Смотровая площадка в ахштырском каньоне на самый длинный пешеходно-подвесной мост в России «Skypark».
  • 📍Смотровая площадка и ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на фоне шикарных видов и увидеть скальную дорогу на знаменитый поселок.
📍Нарзанов источник Чвижепсе — здесь по желанию вы сможете отведать целебную минеральную воду. Тара иметься в продаже на входе, стоимость 5-10 рублей
📍Дегустация местного мёда и вина в кафе с панорамным видом на горы и вкусный обед из блюд Кавказской кухни

📍Три горнолыжных курорта Красной Поляны:

  • Красная Поляна (Горки Город)
  • Роза Хутор
  • Газпром
📍Олимпийский парк — туда мы отправимся вечером, когда каждое здание и весь парк горит разноцветными огнями, а воздух пропитан неповторимой атмосферой. Вы увидите каждый олимпийский объект и узнаете самое интересное об Олимпиаде-2014
А завершится экскурсия грандиозным шоу поющих фонтанов — приготовьтесь увидеть самую потрясающую игру воды, света и музыки!

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-35 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида-экскурсовода
  • Дегустация вкуснейшего краснополянского мёда и домашнего вина
Что не входит
  • Канатная дорога на выбор по желанию:
  • <b>1) Роза Хутор 2370 м. + парк водопадов и открытая канатка «Эдельвейс».</b>
  • Взрослый — 1950 р.
  • Детский (с 7-14 лет) — 1200 р.
  • Льготный билет (для людей 60+, инвалидам 2-3 группы) — 1200 р.
  • Дети до 7 лет, люди старше 70 лет, инвалиды 1 группы — бесплатно.
  • <b>2) Роза Плато 1200 м. </b>
  • Взрослый — 990 р.
  • Детский — 600 р.
  • Льготный билет — 600 р.
  • Дети до 7 лет, люди старше 70 лет, инвалиды 1 группы — бесплатно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберём вас с ближайшей остановки
Завершение: Отвезём по точкам сбора
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется диспетчер и скажет точное время отправления и номер автобуса.
  • Стоимость из центрального Сочи:
  • 1100 взрослый
  • 900 детский
  • Дети до 6 лет бесплатно (с местом 600р).
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневное отправление в 11.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневное отправление в 11.00

Никита З.
Никита З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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