Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 09:30
14 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Северодвинск противоречивый
На машине
4 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
На машине
4.5 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
Завтра в 14:00
16 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
По заповедной улице Архангельска
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По заповедной улице Архангельска
Прогулка по улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске познакомит с деревянной архитектурой и историями старинного города. Узнайте больше о каждом доме
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров
Погрузитесь в историю Нёноксы, одного из древнейших центров солеварения. Узнайте о крафтовом солеварении и полюбуйтесь уникальными храмами
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 7 чел.

