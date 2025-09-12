Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеИз Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 09:30
14 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
Завтра в 14:00
16 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По заповедной улице Архангельска
Прогулка по улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске познакомит с деревянной архитектурой и историями старинного города. Узнайте больше о каждом доме
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров
Погрузитесь в историю Нёноксы, одного из древнейших центров солеварения. Узнайте о крафтовом солеварении и полюбуйтесь уникальными храмами
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в сентябре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2650 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Архангельске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 386 ⭐ отзывов, цены от 2650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь