Оксана – Гид из Екатеринбурга

Приглашаю вас на познавательно-красивую прогулку 👣 по живописным местам Екатеринбурга.



Река Исеть дала жизнь Екатеринбургу, явилась его первопричиной.



Рассказ об этой удивительной реке, о прошлом и настоящем побережном облике города и одновременно прогулка вдоль главной водной артерии Екатеринбурга, помогут понять город 🏙️ и прочувствовать энергию живой подпитки города, которой является река Исеть.



Вы насладитесь красивыми 🤩 видами, поскольку маршрут проходит по очень живописным местам.