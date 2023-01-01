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Екатеринбург — город на Исети!

Оксана
Оксана – Гид из Екатеринбурга
Приглашаю вас на познавательно-красивую прогулку 👣 по живописным местам Екатеринбурга.

Река Исеть дала жизнь Екатеринбургу, явилась его первопричиной.

Рассказ об этой удивительной реке, о прошлом и настоящем побережном облике города и одновременно прогулка вдоль главной водной артерии Екатеринбурга, помогут понять город 🏙️ и прочувствовать энергию живой подпитки города, которой является река Исеть.

Вы насладитесь красивыми 🤩 видами, поскольку маршрут проходит по очень живописным местам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург — город на Исети!
Екатеринбург — город на Исети!

Что вы увидите

  • Дендропарк
  • набережная реки Исеть
  • купол цирка
  • клубный дом Ривьера
  • дом-ананас
  • «косой» дом купца Чувильдина
  • памятник клавиатуре и группе Битлз
  • первый каменный мост в Екатеринбурге
Что вас ожидает:• Городской дендропарк — тихое, живописное место в самом центре Екатеринбурга;.
  • Современную набережную реки Исеть, на которой следы эпох отражены в разнообразных архитектурных стилях;
  • Уникальный купол цирка, современный клубный дом Ривьера, дом-ананас, «косой» дом купца Чувильдина, памятник клавиатуре и группе Битлз, первый каменный мост в Екатеринбурге. Все эти объекты встретятся нам на нашей прогулке;
  • Мы узнаем, какое значение имеет река Исеть для Екатеринбурга и для известных сибирских рек, как на протяжении веков люди использовали ресурсы реки и как современные жители относятся к Исети;
  • Почему Екатеринбург так и не стал портовым городом?
  • И ещё немало других интересных фактов. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • услуги гида
  • видовые места и пешеходная прогулка.
Что не входит
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. 8 Марта, 37а, Екатеринбург
Место завершения
🏁 Исторический сквер
Екатеринбург — город на Исети!
Екатеринбург — город на Исети!
Екатеринбург — город на Исети!
Екатеринбург — город на Исети!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана
Оксана
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Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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