Что вас ожидает:• Городской дендропарк — тихое, живописное место в самом центре Екатеринбурга;.
Современную набережную реки Исеть, на которой следы эпох отражены в разнообразных архитектурных стилях;
Уникальный купол цирка, современный клубный дом Ривьера, дом-ананас, «косой» дом купца Чувильдина, памятник клавиатуре и группе Битлз, первый каменный мост в Екатеринбурге. Все эти объекты встретятся нам на нашей прогулке;
Мы узнаем, какое значение имеет река Исеть для Екатеринбурга и для известных сибирских рек, как на протяжении веков люди использовали ресурсы реки и как современные жители относятся к Исети;
Почему Екатеринбург так и не стал портовым городом?
И ещё немало других интересных фактов. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
услуги гида
видовые места и пешеходная прогулка.
Что не входит
личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. 8 Марта, 37а, Екатеринбург
Место завершения
🏁 Исторический сквер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.