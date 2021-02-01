Екатеринбург: листая страницы столетий

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

5
4 отзыва
Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного авто.
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий

Что вас ожидает 🤩

  • Храм-на-Крови
  • Усадьба Расторгуева–Харитонова
  • Ново-Тихвинский женский монастырь
  • Дом Севастьянова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию по Екатеринбургу с профессиональным гидом.

В ходе экскурсии Вы узнаете, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы.

После обзора на автомобиле, Вас также ожидает пешеходная часть программы, чтобы Вы могли еще больше сблизиться с этим замечательным городом.

Программа

Екатеринбург и династия Романовых

  • Печальный след, оставленный семьей Николая II в Екатеринбурге: Храм-на-Крови, построенный на месте растрела императорской семьи.
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых, где останавливался Александр I и Ново-Тихвинский женский монастырь, учреждённый по его указу.
  • Дом генерала Глинки, где разместился во время своего путешествия по стране Александр II и его знакомство с уральскими заводами.

Архитектурное наследие

  • История города от его зарождения до «города для людей».
  • Рост и развитие Екатеринбурга во времена «золотой лихорадки», охватившей всё купечество. Связь промышленной конкуренции и количества храмов в городе.
  • Внушительная архитектура эпохи конструктивизма (дом-расчёска, район чекистов, небоскрёбы Екатеринбург-Сити).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Пожертвование в храме - 100 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
1 фев 2021
Артем, отличный рассказчик, эрудированный, с чувством юмора! Экскурсия очень понравилась, несмотря на уральские морозы))) Артем рассказал и показал и нас не заморозил))) 3 часа показалось мало)))) спасибо!
А
17 янв 2021
Спасибо Артёму! Он прекрасный рассказчик, хорошо знает историю города, а главное - преподносит информацию увлекательно. Обязательно порекомендую его всем, кто соберётся в Екатеринбург.
А
22 ноя 2020
Отличная, информативная и при этом легкая для восприятия экскурсия. Разнообразно, интересно, доступно. Здорово, что на автомобиле с короткими вылазками на улицу, поскольку мороз чувствовался достаточно сильно. Будем снова в Екатеринбурге, обязательно обратимся еще!
А
17 ноя 2020
Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Артем буквально влюблен в свою профессию, и это сразу видно: абсолютно всё было на самом высочайшем уровне! обязательно советую всем посетить эту экскурсию, и сам очень хочу посетить другие экскурсии Артема.

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