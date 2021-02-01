Приглашаем Вас отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию по Екатеринбургу с профессиональным гидом.

В ходе экскурсии Вы узнаете, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы.

После обзора на автомобиле, Вас также ожидает пешеходная часть программы, чтобы Вы могли еще больше сблизиться с этим замечательным городом.