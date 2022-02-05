По следам Романовых

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

5
6 отзывов
Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного авто.
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых

Что вас ожидает 🤩

  • Храм-на-Крови
  • Ганина яма
  • Поросенков лог
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта авторская экскурсия в особенности понравится тем, кто интересуется судьбой династии Романовых, в частности, семьей Николая II.

Во время путешествия Вы постетите Храм на Крови и Ганину Яму.

Гид поможет Вам разобраться в трагических событиях 1918 года. Вы узнаете интересные подробности о жизни императорской семьи в доме Ипатьева и ответите для себя на принципиально важные вопросы о гибели Романовых. Развеются мифы и останутся только исторические факты.

Программа

Жизнь Императора в Екатеринбурге

  • Вы проедете от Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, к урочищу Ганина Яма.
  • Вы узнаете о месяцах жизни Романовых под стражей и увидите то самое место, где были найдены останки царской семьи.
  • Вы узнаете интересные подробности, неизвестные широкой аудитории.

Мифы и факты о семье Романовых

  • Вы найдете ответы на многие непростые вопросы, связанные с гибелью царской семьи.
  • Вы узнате, как Николай II прошел путь от русского престола до старой шахты под Екатеринбургом.
  • Гид расскажет, выжил ли кто-то после расстрела в подвале дома Ипатьева и кто отдал приказ об убийстве Романовых. А также, почему экспертизы останков дают противоречивые данные.
  • Вы услышите самые любопытные версии о двойниках царской семьи и поймете, почему так важно поставить точку в этой истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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А
5 фев 2022
Для своей мамы сделала подарок и мы отправились на экскурсию " По следам Романовых" 30.01.21 г. Находимся в полном восторге! Большая благодарность Артёму. Как глубоко он погружен в тему. Очень интересно преподнесена информация. Заслушались. В тот же вечер по первому показывали фильм про Романовых. Нас охватила гордость, что мы знали намного больше фактов, чем поведали по федеральному каналу))
Спасибо большое Артёму, что он с таким интересесом рассказывал обо всём!
Н
3 янв 2021
Считаю одна из самых достойных экскурсий, роскошная подача материала, как в детективном романе. рекомендую всем, переворачивает сознание на все 100 процентов. Благодарю за такой новогодний подарок сделан!
Н
14 дек 2020
Экскурсия очень интересная и познавательная. У Артема прекрасно поставленная, грамотная речь (слушать одно удовольствие). Он очень глубоко знает эту тему, рассказал о многих фактах, не известных мне ранее, смог ответить на все мои многочисленные вопросы. Эта экскурсия была одной из двух причин моего приезда в Екатеринбург, и она оправдала мои ожидания.
М
9 ноя 2020
Все очень понравилось! полное погружение в трагические события того времени! благодарю
В
8 ноя 2020
Великолепная экскурсия! Артем может бесконечно рассказывать на данную тему. Во время экскурсии вы полностью погружаетесь в события 100-й давности. Похоже на сбор мазайки по частям. Рекомендую!!!
О
25 мар 2020
Большое спасибо Артёму за интересную, насыщенную и увлекательную экскурсию. Все на высшем уровне.

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