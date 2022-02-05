Эта авторская экскурсия в особенности понравится тем, кто интересуется судьбой династии Романовых, в частности, семьей Николая II.
Во время путешествия Вы постетите Храм на Крови и Ганину Яму.
Гид поможет Вам разобраться в трагических событиях 1918 года. Вы узнаете интересные подробности о жизни императорской семьи в доме Ипатьева и ответите для себя на принципиально важные вопросы о гибели Романовых. Развеются мифы и останутся только исторические факты.
Жизнь Императора в Екатеринбурге
Мифы и факты о семье Романовых