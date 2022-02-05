Для своей мамы сделала подарок и мы отправились на экскурсию " По следам Романовых" 30.01.21 г. Находимся в полном восторге! Большая благодарность Артёму. Как глубоко он погружен в тему. Очень интересно преподнесена информация. Заслушались. В тот же вечер по первому показывали фильм про Романовых. Нас охватила гордость, что мы знали намного больше фактов, чем поведали по федеральному каналу))

Спасибо большое Артёму, что он с таким интересесом рассказывал обо всём!