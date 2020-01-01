Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день

Посетить старинную немецкую крепость и погулять по самому западному городу страны

Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
В Балтийске вы увидите действующий маяк, полюбуетесь морем и узнаете, почему в городе установлены памятники Петру Великому и Елизавете Петровне.

А во Фридрихсбургских воротах посетите интересный музей 🖼, посвященный старинным кораблям, и услышите занимательные факты о древних крепостях.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день
Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день

Что вас ожидает

Фридрихсбургские ворота и музей 🖼 старинных кораблей
До наших дней от Фридрихсбургской крепости 17 века дошел только один элемент — величественные ворота. Вы посетите расположенный в них современный музей, посвященный русскому кораблестроению. А также узнаете интересные факты о крепости: по чьему указанию она была построена, какие здания располагались на ее территории и почему она имела форму квадрата. Кроме того, я раскрою детали визитов в крепость Петра I, не раз заявлявшего: «Я еду в Европу учиться строить корабли».

Живописный Балтийск
В бывшем Пиллау вы насладитесь панорамой Балтийского залива, прогуляетесь 👣 по набережной до Елизаветинского форта и рассмотрите военные корабли на рейде. Увидите один из старейших действующих маяков страны и крепость Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость. А еще в шторм на берег часто выбрасывает янтарь: возможно, и вам удастся увезти с собой осколок солнечного камня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети
Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день
Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день
Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день
Крепость Фридрихсбург и приморский Балтийск за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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