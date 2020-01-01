Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Фридрихсбургские ворота и музей 🖼 старинных кораблей

До наших дней от Фридрихсбургской крепости 17 века дошел только один элемент — величественные ворота. Вы посетите расположенный в них современный музей, посвященный русскому кораблестроению. А также узнаете интересные факты о крепости: по чьему указанию она была построена, какие здания располагались на ее территории и почему она имела форму квадрата. Кроме того, я раскрою детали визитов в крепость Петра I, не раз заявлявшего: «Я еду в Европу учиться строить корабли».

Живописный Балтийск

В бывшем Пиллау вы насладитесь панорамой Балтийского залива, прогуляетесь 👣 по набережной до Елизаветинского форта и рассмотрите военные корабли на рейде. Увидите один из старейших действующих маяков страны и крепость Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость. А еще в шторм на берег часто выбрасывает янтарь: возможно, и вам удастся увезти с собой осколок солнечного камня.

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