Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Фридрихсбургские ворота и музей 🖼 старинных кораблей До наших дней от Фридрихсбургской крепости 17 века дошел только один элемент — величественные ворота. Вы посетите расположенный в них современный музей, посвященный русскому кораблестроению. А также узнаете интересные факты о крепости: по чьему указанию она была построена, какие здания располагались на ее территории и почему она имела форму квадрата. Кроме того, я раскрою детали визитов в крепость Петра I, не раз заявлявшего: «Я еду в Европу учиться строить корабли».
Живописный Балтийск В бывшем Пиллау вы насладитесь панорамой Балтийского залива, прогуляетесь 👣 по набережной до Елизаветинского форта и рассмотрите военные корабли на рейде. Увидите один из старейших действующих маяков страны и крепость Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость. А еще в шторм на берег часто выбрасывает янтарь: возможно, и вам удастся увезти с собой осколок солнечного камня.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!