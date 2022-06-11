Организационные детали

Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки, поэтому вам понадобятся:

тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда, куртки (желательно с капюшоном), головной убор, комплект термобелья и кофта из флиса.

На маршруте предусмотрены прогулки, возможно, по влажной почве, и подъёмы на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию). Для этого лучше иметь удобную непромокаемую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки), а сменная лёгкая обувь добавит комфорта на турбазе.

Также нужна смена носков и шерстяные носки, смена футболок, индивидуальная аптечка и средства личной гигиены. На протяжении всего маршрута будет очень много красивых и интересных мест для съёмки, поэтому могут пригодиться портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов.

Возможно участие с детьми от 5 лет.