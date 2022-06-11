Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний

Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке

Авторский тур
Едем кататься по верху глобуса! Вы окажетесь вдали от цивилизации, полюбуетесь нетронутыми видами и бескрайним северным океаном.

Побываете на водопадах и на берегу, похожем на другую планету из-за нагромождения оранжевых камней.

Мы пройдём по местам прошлых сражений, почтим память героев ВОВ, заглянем в землянку и покорим высоты Яйцо и Орлиное гнездо.
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки, поэтому вам понадобятся:
тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда, куртки (желательно с капюшоном), головной убор, комплект термобелья и кофта из флиса.
На маршруте предусмотрены прогулки, возможно, по влажной почве, и подъёмы на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию). Для этого лучше иметь удобную непромокаемую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки), а сменная лёгкая обувь добавит комфорта на турбазе.
Также нужна смена носков и шерстяные носки, смена футболок, индивидуальная аптечка и средства личной гигиены. На протяжении всего маршрута будет очень много красивых и интересных мест для съёмки, поэтому могут пригодиться портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов.

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь «Пять Углов», 8:00
Завершение: Мурманск, 17:40, возможен трансфер в аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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