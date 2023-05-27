Посетить колоритный этнокомплекс, осмотреть коллекцию музея горного дела и поужинать на вершине горы
А затем подниметесь пешком или на фуникулёре на гору Айкуайвенчорр и поужинаете в ресторане с панорамным видом.
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Описание
Что вас ожидает
Колорит саамская деревня
В этнокомплексе вам расскажут о правилах поведения на территории поселения. А затем познакомят с аутентичными строениями — чумами и куваксами, покажут традиционную утварь. О религиозных традициях вы узнаете на алее идолов. Также в саамской деревне вы увидите животных, которые являются неотъемлемой частью саамской жизни: оленей и хаски. Кроме того, здесь живут еноты, лисы, песцы и кролики. Оленей можно будет покормить с рук, фотографировать можно всех.
Обрядово озеро и саамские игры
Летом вы посетите родниковое озеро метеоритного происхождения — его глубина достигает 35 метров. А ещё вас пригласят поучаствовать в национальных играх: перетягивание шеста, «олени и волки», «саамский футбол», метание няртала на рога оленя, метание ивовых колец. Также в разное время года вы сможете покататься на оленьих упряжках и бананах, закреплённых за снегоходом, прокатиться с горки на ледянках и на квадроциклах по окрестностям.
Обед в кафе «Петроглифы» и фотосессия
Здесь вы попробуете традиционные блюда: саамский куриный бульон, безалкогольный напиток «пакула», ловозёрский хлеб. Также в меню вторые блюда, блинчики и чёрный чай. В дополнение мы предложим вам сделать фото и видео в национальной саамской одежде.
Кировск и музейно-выставочный центр «Апатит»
Далее мы отправимся в город у горного массива Кукисвумчорр. Кировск — один из центров российского горнолыжного спорта. На небольшой автомобильной экскурсии вы познакомитесь со столицей Хибин. А затем посетите музейно-выставочный центр «Апатит», посвящённый горному делу. Осмотрите коллекцию минералов и горной руды, реалистичные макеты рудников и интересное собрание старинных самоваров и кофемолок.
Подъём на гору Айкуайвенчорр
На фуникулере вы подниметесь на высоту 1075 метров над уровнем моря. Прогуляетесь по вершине горы, сделаете панорамные фотографии и поужинаете в ресторанном комплексе “ Плато«. После чего мы отправимся в обратно в Мурманск.
*Фуникулёр и ресторанный комплекс «Плато» могут быть закрыты на техническое обслуживание (с 5 июня по сентябрь будут работать по выходным). Если вы выберете будний день, мы организуем пешую прогулку на гору и поужинаем в другом заведении.
Организационные детали
- В стоимость включено всё: трансфер на кроссоверах Haval или Hyundai; экскурсионная программа в саамской деревне со всеми развлечениями; обед в кафе «Петроглиф» (меню может варьироваться) и ужин в кафе «Плато» (шведский стол); подъём на фуникулёре. В центр «Апатит» вход свободный.
- Опциональные дополнительные расходы: покупка магических оберегов, амулетов и сувениров в саамской деревне
- Дорога в одну сторону займёт 2,5-3 часа. Продолжительность программы 13 часов.
- В путешествие вы можете взять с собой детей от 5 лет
- Центр «Апатит» оснащён современным оборудованием. Есть специальные устройства для людей с ограниченными возможностями и аудиогиды на трёх языках: русском, английском, финском.
Экскурсию в саамской деревне для вас проведут местные гиды, все остальные экскурсии по маршруту для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.